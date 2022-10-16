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Китай закликав своїх громадян евакуюватися з України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

китай

Міністерство закордонних справ Китаю і посольство КНР в Україні звернулися до своїх громадян із закликом посилити заходи власної безпеки та, за необхідності, евакуюватися з України.

Про це повідомляє китайське видання Global Times, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з нинішньою серйозною ситуацією з безпекою в Україні Міністерство закордонних справ Китаю та посольство Китаю в Україні закликають громадян КНР у країні посилити заходи безпеки та евакуюватися. Посольство допоможе в організації евакуації тих, хто її потребує", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Китай та Індія закликали до деескалації війни після масованих ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
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16.10.2022 07:58
+17
А шта случілась? Дагаваріватся с подопечним ****** нікто нє хочєт?
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16.10.2022 08:01
+16
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16.10.2022 08:13
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16.10.2022 07:58 Відповісти
А шта случілась? Дагаваріватся с подопечним ****** нікто нє хочєт?
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16.10.2022 08:01 Відповісти
КИТАЙ ДІЄ ВІДПОВІДНО ДО БАГАТОРІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ.

І "стратегем":

Стратагема 4. «Відпочиваючи, чекати на виснаженого ворога».
Стратагема 9. «Спостерігати за вогнем на протилежному березі річки».
Стратагема 10. «Ховати за посмішкою кинджал».

Стратагема 30. «Перетворитися з гостя на господаря».

----------------------

тобто ТАКТИЧНИЙ ХІД- вивести громадян Китаю "з під удару" під час активної фази процесу АНЕКСІЇ СИБІРУ.

ДЛЯ ЦЬОГО ВИСТАЧАЄ МІЛЬЙОНІВ КИТАЙЦІВ поки що громадян росії.
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16.10.2022 08:51 Відповісти
Буцім-то Китай безпечна і вільна країна.
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16.10.2022 08:03 Відповісти
Украина должна понять что Китай для Украины это Тайвань ( там нет большевиков )
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16.10.2022 08:03 Відповісти
Бажано назавжди
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16.10.2022 08:03 Відповісти
Бажано - усіх! В Україні, осиблив на Сході є міста, де китайців аж надто багато. Це видно по ринках. І значна частина встигла одружитися. Правдв в основному вони тпимаються купи, утврюючи у населеному пункті закриті комуни, як і роми. У цих комунах панує жорстка дисципліна і розвішуються червоні прапори. Навряд чи Україні потрібні такі анклави, не здатні до асиміляції. І ще хочу рагадати, що саме китайці були другими зв чисельністю втсервоній гвардії часів гмомадянської війни на кацапії і російсько-української війни 1918-1924 року та придушення повстань українських селян у післявоєнний період. Діяли вони набагато жорстокіше, ніж навіть кацапи. Так, їх не було серед командного складу рсча і серед організаторів Голодомрів (яких насправді було декілька, три, як мінімум), але їхні озброєні загони були справними виконавцями.
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16.10.2022 09:15 Відповісти
Китай щось знає?
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16.10.2022 08:05 Відповісти
Авжеж. Буде ескалація.
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16.10.2022 08:08 Відповісти
Невже знову ескалація?? Хоча, то їхня робота. От коли посольство пакуватиме валізи та пускатиме чорний дим - чекай біди!
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16.10.2022 08:07 Відповісти
война будет?
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16.10.2022 08:12 Відповісти
Мабуть почне допомогати узкім.
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16.10.2022 08:13 Відповісти
Воно й не припиняло.
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16.10.2022 09:37 Відповісти
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16.10.2022 08:13 Відповісти
Сафарі на парєчєнкава? 😁
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16.10.2022 08:20 Відповісти
i мацковскі командири театрів звичайно ж знайдуть 11 "неугодних".

це така чудова для них можливість..
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16.10.2022 08:34 Відповісти
Нарешті. Звільнено центр на троєшкінському шанхаї?)
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16.10.2022 08:14 Відповісти
Щось вони тормознуті якісь - вже і лютий пройшов, і березень, а вони тільки схаменулись....
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16.10.2022 08:18 Відповісти
Все логічно. Ще місяць тому вони дали добро на використання ядерної зброї у випадку якщо Україна не згодиться на переговори. Китаю дуже кортить перевірити як відреагує Захід на ядерний удар. І якщо знову нічого крім надування щік не буде, то вони почнуть діяти у напрямку Тайваню. І істерія Маска підтверджує цю думку.
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16.10.2022 08:25 Відповісти
Це тобі сі сказало чи пу?
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16.10.2022 08:51 Відповісти
Щось відчувають? Можливо пляшивий запевнив китайців, що буде таки завдавати ядерний вдар? Інакше б ці пацюки не стали бігти.
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16.10.2022 08:26 Відповісти
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16.10.2022 08:33 Відповісти
Тупий відсотками не вимірюється. Це більше довготривалий стан, який статистиці у відсотках не піддається. А от стан безвідповідальної інфантильності, політичної безграмотності та бездумного фанатизму інколи вимірюється виборами.
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16.10.2022 08:57 Відповісти
Будуть ядерні удари.
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16.10.2022 08:45 Відповісти
Так они и кинулись. Особенно, из Киева.
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16.10.2022 08:51 Відповісти
Це такий "м'ягкій путь китайський". Допомога хйлу різними способами: від "іранських дронів" до ІПСО щодо виїзду громадян. Досліджують на нас умови війни і протистояння для своїх подальших дій, в т.ч. щодо Тайваню.
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16.10.2022 08:51 Відповісти
Так і є.
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16.10.2022 09:41 Відповісти
Поки ви росіяни тут дивитеся відео.... Ми палимо ваші танки

https://youtu.be/H7EEiZPpxBM
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16.10.2022 09:34 Відповісти
Скатертью дорога, в Одессе чище станет. Только навряд ли китаезы имеющие какой-то свой бизнес ( в основном купи продай ) так просто уедут.
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16.10.2022 10:21 Відповісти
Не бачу жодного повідомлення на оф. сайті посольства та китайського МІД.
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16.10.2022 12:19 Відповісти
 
 