Китай закликав своїх громадян евакуюватися з України
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Міністерство закордонних справ Китаю і посольство КНР в Україні звернулися до своїх громадян із закликом посилити заходи власної безпеки та, за необхідності, евакуюватися з України.
Про це повідомляє китайське видання Global Times, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з нинішньою серйозною ситуацією з безпекою в Україні Міністерство закордонних справ Китаю та посольство Китаю в Україні закликають громадян КНР у країні посилити заходи безпеки та евакуюватися. Посольство допоможе в організації евакуації тих, хто її потребує", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+25 Валерий Петрушко 5b48e6da
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+17 Garry Grant
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+16 Ksenia VB
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І "стратегем":
Стратагема 4. «Відпочиваючи, чекати на виснаженого ворога».
Стратагема 9. «Спостерігати за вогнем на протилежному березі річки».
Стратагема 10. «Ховати за посмішкою кинджал».
Стратагема 30. «Перетворитися з гостя на господаря».
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тобто ТАКТИЧНИЙ ХІД- вивести громадян Китаю "з під удару" під час активної фази процесу АНЕКСІЇ СИБІРУ.
ДЛЯ ЦЬОГО ВИСТАЧАЄ МІЛЬЙОНІВ КИТАЙЦІВ поки що громадян росії.
це така чудова для них можливість..
https://youtu.be/H7EEiZPpxBM