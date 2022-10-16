Росія, ймовірно, уклала контракт з Іраном на постачання безпілотників Arash-2, - ISW

Росія могла домовитися з Іраном про поставки безпілотників Arash-2.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, поки що єдиним свідченням такої угоди є російські та українські Telegram-канали, які посилаються на неназвані іранські джерела.

У вересні командувач Сухопутних військ Ірану бригадний генерал Кіомарс Хейдарі заявив, що безпілотники Arash-2 мають нібито унікальні можливості великої дальності та можуть атакувати з баз в Ірані такі ізраїльські міста, як Тель-Авів і Хайфа. Однак в ISW сумніваються, що російські сили зможуть використовувати Arash-2 з більшою ефективністю, ніж вони використовують Shahed-136.

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