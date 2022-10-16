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безпілотник (2127) війна (56913) Іран (1343) росія (47340) ISW (603)

Росія, ймовірно, уклала контракт з Іраном на постачання безпілотників Arash-2, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безпілотник,іран,arash2

Росія могла домовитися з Іраном про поставки безпілотників Arash-2.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, поки що єдиним свідченням такої угоди є російські та українські Telegram-канали, які посилаються на неназвані іранські джерела.

У вересні командувач Сухопутних військ Ірану бригадний генерал Кіомарс Хейдарі заявив, що безпілотники Arash-2 мають нібито унікальні можливості великої дальності та можуть атакувати з баз в Ірані такі ізраїльські міста, як Тель-Авів і Хайфа. Однак в ISW сумніваються, що російські сили зможуть використовувати Arash-2 з більшою ефективністю, ніж вони використовують Shahed-136.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
послу іранському знову пальчиком - ата та...
чи забирай свої полотенця і ***** з хати?
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16.10.2022 09:20
+15
Полотенця...
Аказиваєтца, ми нє разриваєм с бєлоруzzієй deep-отношенія токо потому шо та м єсть нєкоториє катєґоріі "наших людей, каториє спасаются ат вайни!!!
Між іншим, так прокоментував це на тєлємарахвонє один високий зелепосадовєц!
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16.10.2022 09:27
+10
что тут сказать? Гопники и "фанатики" нашли друг друга. Изгои всего Мира объединяются
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16.10.2022 09:25
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послу іранському знову пальчиком - ата та...
чи забирай свої полотенця і ***** з хати?
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16.10.2022 09:20 Відповісти
Полотенця...
Аказиваєтца, ми нє разриваєм с бєлоруzzієй deep-отношенія токо потому шо та м єсть нєкоториє катєґоріі "наших людей, каториє спасаются ат вайни!!!
Між іншим, так прокоментував це на тєлємарахвонє один високий зелепосадовєц!
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16.10.2022 09:27 Відповісти
не читайте зелення зранку...
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16.10.2022 09:29 Відповісти
Ви трохи не правильно інформовані. В Білорусії має свій бізнес і запасний аеродром такий собі Давид Арахамія
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16.10.2022 10:41 Відповісти
Взагаліто українською рушники, а от з рештою з вами згоден.
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16.10.2022 10:26 Відповісти
рушники в Україні, на ірані самі полотенця.
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16.10.2022 10:28 Відповісти
Параш-2.
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16.10.2022 09:22 Відповісти
Опариш - 2
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16.10.2022 09:25 Відповісти
Відомі експєрди вже заперечували поставки дронів, якими пуляють по Україні.
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16.10.2022 09:25 Відповісти
Эксперд Люся Абдрестович - "Иранские беспилотники колхозное дно"
https://www.youtube.com/watch?v=doJi8axBboU&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D
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16.10.2022 09:34 Відповісти
що не кажіть, а люсік гарний дівчятка, тільки погано голений..
а з закрисеним рпг - вона зовсім няша...
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16.10.2022 10:27 Відповісти
Файна люся набагато краща зморщегоно куйла - так йому і передай.
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16.10.2022 12:39 Відповісти
безумовно передам, так і скажу:
"зустрів тут тетку Секлету, так она просила вам передать, що ви падлюка."
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16.10.2022 12:49 Відповісти
Поставки заперечує сам Іран.
Шо це означає - москалику?
Шо поставки ідуть через треті країни - тому Іран ні при чому.
А слухами мір полнітся - піші ісчо.
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16.10.2022 12:38 Відповісти
Так заспокоює, що смалять зброєю не прямо Іраном поставлену, а через треті країни. Треті країни це у вас щось типу "джинси фірмові"?
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16.10.2022 16:00 Відповісти
США, Израиль, Украина санкции против Ирана не комментируют - значит в этом вопросе не все так просто.
Но диван-експертам все просто - бамбить Иран.
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16.10.2022 16:47 Відповісти
Бомбить чомусь вас, бо я не бачив хто так каже.
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16.10.2022 20:30 Відповісти
что тут сказать? Гопники и "фанатики" нашли друг друга. Изгои всего Мира объединяются
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16.10.2022 09:25 Відповісти
По іранській ліцензії чи без неї усе це кліпає кетай, наш екзистенційний ворог. Ще й натякає на ескалацію конфлікту - радить своїм покинути Україну.
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16.10.2022 09:35 Відповісти
Узкоглазые при Винни-Пухе стали одной из основных угроз для всего мира. Винни-Пух по сути, похоронил реформы Ден Сяопина, благодаря которым Китай за несколько десятилетий, превратился из отсталой страны, охотящейся на воробьев, в одного из азиатских тигров.
Винни уверенно ведёт страну обратно
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16.10.2022 09:46 Відповісти
Пішов по сліду пуйла. Бач як влада людей калічить. А необмеженна - вбиває.
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16.10.2022 10:13 Відповісти
Так вже перша партія цих дронів на парашу приїхала.
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16.10.2022 09:38 Відповісти
Х....о никак не успокоится! Кто б тебя прибил урода?
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16.10.2022 09:42 Відповісти
https://rokas.ee/en/ я отсюда и знаю что пишу в отличие от вас сударь.
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02.11.2022 11:49 Відповісти
що там посольство Ірану в Україні ще функціонує ?
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16.10.2022 09:59 Відповісти
уявляю як посол Ірану в Києві наблюдає за роботою шахідів
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16.10.2022 10:00 Відповісти
Бачу,багаторічні санкції проти ірану ну дуже "ефективні". Це і проти засрашки такі ж?
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16.10.2022 10:07 Відповісти
дали б ізраілю пару десятків ракет щоб заспокоїв той іран
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16.10.2022 11:24 Відповісти
терміново перекупити за більшою ціною. Хто таке продає росіі, той не дуже тримається моральних принципів.
запропонувати більшу ціну і ПЕРЕКУПИТИ.
потрібно йти у ва-банк - це війна у якій гинуть люди
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16.10.2022 12:29 Відповісти
Поначалу аятолы проверили реакцию зевласти на сбитый гражданский самолет и ничего серьезного не нашли,затем стали без опаски поставлять раше боевые беспилотники...Доколе наша власть еще будет сопли жевать в отношении наглости персов?
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16.10.2022 12:59 Відповісти
А чего молчит Израиль?!!!

Иран разбушевался. Поставляет оружие агрессору, превращая эту войну в Мировую.

Израиль думает его это не коснётся?

Может уже пора обуздать своего лютого врага и активно подключиться ?
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16.10.2022 14:52 Відповісти
Іран - це свого роду лендліз для русні. Ізгой якому на все насрати являється збройним хабом для таких самих ізгоїв. А туди вже можуть пхати зброю всі кому не лінь.
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16.10.2022 17:29 Відповісти
 
 