Росія, ймовірно, уклала контракт з Іраном на постачання безпілотників Arash-2, - ISW
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Росія могла домовитися з Іраном про поставки безпілотників Arash-2.
Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, поки що єдиним свідченням такої угоди є російські та українські Telegram-канали, які посилаються на неназвані іранські джерела.
У вересні командувач Сухопутних військ Ірану бригадний генерал Кіомарс Хейдарі заявив, що безпілотники Arash-2 мають нібито унікальні можливості великої дальності та можуть атакувати з баз в Ірані такі ізраїльські міста, як Тель-Авів і Хайфа. Однак в ISW сумніваються, що російські сили зможуть використовувати Arash-2 з більшою ефективністю, ніж вони використовують Shahed-136.
Топ коментарі
+19 три - пятнадцать
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+15 Николай Николаевич b96f438b
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+10 Frol Fedoroff
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чи забирай свої полотенця і ***** з хати?
Аказиваєтца, ми нє разриваєм с бєлоруzzієй deep-отношенія токо потому шо та м єсть нєкоториє катєґоріі "наших людей, каториє спасаются ат вайни!!!
Між іншим, так прокоментував це на тєлємарахвонє один високий зелепосадовєц!
https://www.youtube.com/watch?v=doJi8axBboU&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D
а з закрисеним рпг - вона зовсім няша...
"зустрів тут тетку Секлету, так она просила вам передать, що ви падлюка."
Шо це означає - москалику?
Шо поставки ідуть через треті країни - тому Іран ні при чому.
А слухами мір полнітся - піші ісчо.
Но диван-експертам все просто - бамбить Иран.
Винни уверенно ведёт страну обратно
запропонувати більшу ціну і ПЕРЕКУПИТИ.
потрібно йти у ва-банк - це війна у якій гинуть люди
Иран разбушевался. Поставляет оружие агрессору, превращая эту войну в Мировую.
Израиль думает его это не коснётся?
Может уже пора обуздать своего лютого врага и активно подключиться ?