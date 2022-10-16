Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия могла договориться с Ираном о поставках беспилотников Arash-2.
Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пока единственным свидетельством такого соглашения являются российские и украинские Telegram-каналы, ссылающиеся на неназванные иранские источники.
В сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заявил, что беспилотники Arash-2 имеют якобы уникальные возможности большой дальности и могут атаковать с баз в Иране такие израильские города, как Тель-Авив и Хайфа. Однако в ISW сомневаются, что российские силы смогут использовать Arash-2 с большей эффективностью, чем они используют Shahed-136.
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чи забирай свої полотенця і ***** з хати?
Аказиваєтца, ми нє разриваєм с бєлоруzzієй deep-отношенія токо потому шо та м єсть нєкоториє катєґоріі "наших людей, каториє спасаются ат вайни!!!
Між іншим, так прокоментував це на тєлємарахвонє один високий зелепосадовєц!
https://www.youtube.com/watch?v=doJi8axBboU&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D
а з закрисеним рпг - вона зовсім няша...
"зустрів тут тетку Секлету, так она просила вам передать, що ви падлюка."
Шо це означає - москалику?
Шо поставки ідуть через треті країни - тому Іран ні при чому.
А слухами мір полнітся - піші ісчо.
Но диван-експертам все просто - бамбить Иран.
Винни уверенно ведёт страну обратно
запропонувати більшу ціну і ПЕРЕКУПИТИ.
потрібно йти у ва-банк - це війна у якій гинуть люди
Иран разбушевался. Поставляет оружие агрессору, превращая эту войну в Мировую.
Израиль думает его это не коснётся?
Может уже пора обуздать своего лютого врага и активно подключиться ?