РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5963 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
14 189 33
беспилотник (2119) война (47303) Иран (1561) россия (91364) ISW (443)

Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

безпілотник,іран,arash2

Россия могла договориться с Ираном о поставках беспилотников Arash-2.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пока единственным свидетельством такого соглашения являются российские и украинские Telegram-каналы, ссылающиеся на неназванные иранские источники.

В сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заявил, что беспилотники Arash-2 имеют якобы уникальные возможности большой дальности и могут атаковать с баз в Иране такие израильские города, как Тель-Авив и Хайфа. Однако в ISW сомневаются, что российские силы смогут использовать Arash-2 с большей эффективностью, чем они используют Shahed-136.

Читайте: Украинцы собирают 100 млн гривен на "Ловца шахидов"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
послу іранському знову пальчиком - ата та...
чи забирай свої полотенця і ***** з хати?
показать весь комментарий
16.10.2022 09:20
+15
Полотенця...
Аказиваєтца, ми нє разриваєм с бєлоруzzієй deep-отношенія токо потому шо та м єсть нєкоториє катєґоріі "наших людей, каториє спасаются ат вайни!!!
Між іншим, так прокоментував це на тєлємарахвонє один високий зелепосадовєц!
показать весь комментарий
16.10.2022 09:27
+10
что тут сказать? Гопники и "фанатики" нашли друг друга. Изгои всего Мира объединяются
показать весь комментарий
16.10.2022 09:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
послу іранському знову пальчиком - ата та...
чи забирай свої полотенця і ***** з хати?
показать весь комментарий
16.10.2022 09:20 Ответить
Полотенця...
Аказиваєтца, ми нє разриваєм с бєлоруzzієй deep-отношенія токо потому шо та м єсть нєкоториє катєґоріі "наших людей, каториє спасаются ат вайни!!!
Між іншим, так прокоментував це на тєлємарахвонє один високий зелепосадовєц!
показать весь комментарий
16.10.2022 09:27 Ответить
не читайте зелення зранку...
показать весь комментарий
16.10.2022 09:29 Ответить
Ви трохи не правильно інформовані. В Білорусії має свій бізнес і запасний аеродром такий собі Давид Арахамія
показать весь комментарий
16.10.2022 10:41 Ответить
Взагаліто українською рушники, а от з рештою з вами згоден.
показать весь комментарий
16.10.2022 10:26 Ответить
рушники в Україні, на ірані самі полотенця.
показать весь комментарий
16.10.2022 10:28 Ответить
Параш-2.
показать весь комментарий
16.10.2022 09:22 Ответить
Опариш - 2
показать весь комментарий
16.10.2022 09:25 Ответить
Відомі експєрди вже заперечували поставки дронів, якими пуляють по Україні.
показать весь комментарий
16.10.2022 09:25 Ответить
Эксперд Люся Абдрестович - "Иранские беспилотники колхозное дно"
https://www.youtube.com/watch?v=doJi8axBboU&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D
показать весь комментарий
16.10.2022 09:34 Ответить
що не кажіть, а люсік гарний дівчятка, тільки погано голений..
а з закрисеним рпг - вона зовсім няша...
показать весь комментарий
16.10.2022 10:27 Ответить
Файна люся набагато краща зморщегоно куйла - так йому і передай.
показать весь комментарий
16.10.2022 12:39 Ответить
безумовно передам, так і скажу:
"зустрів тут тетку Секлету, так она просила вам передать, що ви падлюка."
показать весь комментарий
16.10.2022 12:49 Ответить
Поставки заперечує сам Іран.
Шо це означає - москалику?
Шо поставки ідуть через треті країни - тому Іран ні при чому.
А слухами мір полнітся - піші ісчо.
показать весь комментарий
16.10.2022 12:38 Ответить
Так заспокоює, що смалять зброєю не прямо Іраном поставлену, а через треті країни. Треті країни це у вас щось типу "джинси фірмові"?
показать весь комментарий
16.10.2022 16:00 Ответить
США, Израиль, Украина санкции против Ирана не комментируют - значит в этом вопросе не все так просто.
Но диван-експертам все просто - бамбить Иран.
показать весь комментарий
16.10.2022 16:47 Ответить
Бомбить чомусь вас, бо я не бачив хто так каже.
показать весь комментарий
16.10.2022 20:30 Ответить
что тут сказать? Гопники и "фанатики" нашли друг друга. Изгои всего Мира объединяются
показать весь комментарий
16.10.2022 09:25 Ответить
По іранській ліцензії чи без неї усе це кліпає кетай, наш екзистенційний ворог. Ще й натякає на ескалацію конфлікту - радить своїм покинути Україну.
показать весь комментарий
16.10.2022 09:35 Ответить
Узкоглазые при Винни-Пухе стали одной из основных угроз для всего мира. Винни-Пух по сути, похоронил реформы Ден Сяопина, благодаря которым Китай за несколько десятилетий, превратился из отсталой страны, охотящейся на воробьев, в одного из азиатских тигров.
Винни уверенно ведёт страну обратно
показать весь комментарий
16.10.2022 09:46 Ответить
Пішов по сліду пуйла. Бач як влада людей калічить. А необмеженна - вбиває.
показать весь комментарий
16.10.2022 10:13 Ответить
Так вже перша партія цих дронів на парашу приїхала.
показать весь комментарий
16.10.2022 09:38 Ответить
Х....о никак не успокоится! Кто б тебя прибил урода?
показать весь комментарий
16.10.2022 09:42 Ответить
https://rokas.ee/en/ я отсюда и знаю что пишу в отличие от вас сударь.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:49 Ответить
що там посольство Ірану в Україні ще функціонує ?
показать весь комментарий
16.10.2022 09:59 Ответить
уявляю як посол Ірану в Києві наблюдає за роботою шахідів
показать весь комментарий
16.10.2022 10:00 Ответить
Бачу,багаторічні санкції проти ірану ну дуже "ефективні". Це і проти засрашки такі ж?
показать весь комментарий
16.10.2022 10:07 Ответить
дали б ізраілю пару десятків ракет щоб заспокоїв той іран
показать весь комментарий
16.10.2022 11:24 Ответить
терміново перекупити за більшою ціною. Хто таке продає росіі, той не дуже тримається моральних принципів.
запропонувати більшу ціну і ПЕРЕКУПИТИ.
потрібно йти у ва-банк - це війна у якій гинуть люди
показать весь комментарий
16.10.2022 12:29 Ответить
Поначалу аятолы проверили реакцию зевласти на сбитый гражданский самолет и ничего серьезного не нашли,затем стали без опаски поставлять раше боевые беспилотники...Доколе наша власть еще будет сопли жевать в отношении наглости персов?
показать весь комментарий
16.10.2022 12:59 Ответить
А чего молчит Израиль?!!!

Иран разбушевался. Поставляет оружие агрессору, превращая эту войну в Мировую.

Израиль думает его это не коснётся?

Может уже пора обуздать своего лютого врага и активно подключиться ?
показать весь комментарий
16.10.2022 14:52 Ответить
Іран - це свого роду лендліз для русні. Ізгой якому на все насрати являється збройним хабом для таких самих ізгоїв. А туди вже можуть пхати зброю всі кому не лінь.
показать весь комментарий
16.10.2022 17:29 Ответить
 
 