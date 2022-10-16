Протягом доби росіяни обстрілювали села Миколаївщини: пошкоджені будинки, адмінбудівля залізниці, господарські споруди
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Російські загарбники обстрілюють громади Миколаївської області. Зафіксовані пошкодження житлових будинків, є поранені.
Як інформаує Цензор.НЕТ, про це повідомляєють у Миколаївській ОВА.
" У Миколаївському районі вчора, 15 жовтня, орієнтовно о 10:00 ворог завдавав ударів з міномету 120-го калібру по акватериторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора, 15 жовтня, о 16:00 під час ворожих обстрілів Воскресенської громади зазнала поранень одна людина. Пошкоджено житловий будинок та адміністративну будівлю залізничної станції", - йдеться у повідомленні.
У Баштанському районі, за інформацією ОВА, 15 жовтня з 14:00 до 16:00 були обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
"Вчора, 15 жовтня, о 10:30 та о 23:15 обстрілів зазнала Широківська громада. Внаслідок чого зафіксовано значні пошкодження трьох будинків, господарських споруд та гаражів. Також були влучання по відкритих територіях та дорогах. Постраждалих немає.
Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Вчора, 15 жовтня, о 09:17 ворог обстріляв околиці одного з населених пунктів громади. Також ще в одному населеному пункті внаслідок артилерійського обстрілу виникла пожежа господарчої споруди. Без постраждалих. Пошкоджено житловий будинок", - додають у ОВА.
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