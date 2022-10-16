Протягом доби росіяни обстрілювали села Миколаївщини: пошкоджені будинки, адмінбудівля залізниці, господарські споруди

Російські загарбники обстрілюють громади Миколаївської області. Зафіксовані пошкодження житлових будинків, є поранені.

Як інформаує Цензор.НЕТ, про це повідомляєють у Миколаївській ОВА.

" У Миколаївському районі вчора, 15 жовтня, орієнтовно о 10:00 ворог завдавав ударів з міномету 120-го калібру по акватериторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора, 15 жовтня, о 16:00 під час ворожих обстрілів Воскресенської громади зазнала поранень одна людина. Пошкоджено житловий будинок та адміністративну будівлю залізничної станції", - йдеться у повідомленні.

У Баштанському районі, за інформацією ОВА, 15 жовтня з 14:00 до 16:00 були обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

"Вчора, 15 жовтня, о 10:30 та о 23:15 обстрілів зазнала Широківська громада. Внаслідок чого зафіксовано значні пошкодження трьох будинків, господарських споруд та гаражів. Також були влучання по відкритих територіях та дорогах. Постраждалих немає.

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Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Вчора, 15 жовтня, о 09:17 ворог обстріляв околиці одного з населених пунктів громади. Також ще в одному населеному пункті внаслідок артилерійського обстрілу виникла пожежа господарчої споруди. Без постраждалих. Пошкоджено житловий будинок", - додають у ОВА.