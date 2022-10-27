Російські військові мінують об’їзні дороги в бік Сватового та Кремінної
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Російські окупанти намагаються усе мінувати по лінії фронту. І таким чином стримати наступ ЗСУ.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог мінує дороги у бік Сватового та Кремінної. Мінує також і мости, деякі підриває. У цьому напрямку росіяни підтягують велику кількість резервів, як техніки, так і живої сили. Військові розміщуються у приватних будинках в сільській місцевості, проте надовго не затримуються на одному місці. Дуже часто змінюють будинки, бо побоюються того, що в них щось буде вибухати", - розповів Гайдай.
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Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар16.10.2022 09:54 Відповісти Мені подобається 0
YuWolfus Without-any-boss sheep
показати весь коментар16.10.2022 10:08 Відповісти Мені подобається 0
Alex Sav 8157c114
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