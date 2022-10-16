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Через дозвіл Путіна на мобілізацію почалося протистояння у Кремлі, - генерал Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ходжес

Дозволом на "часткову" мобілізацію керівництво Російської Федерації визнало, що ситуація для них є жахливою і чим далі, тим гірше.

Про це заявив військовий експерт, колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес в ефірі телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Путін був змушений дати згоду на мобілізацію і визнати, що не може контролювати всього. Це важливо, і саме через це почалося протистояння у Кремлі. З самого початку було зрозуміло, що росіяни не підтримують мобілізацію. Півмільйона військовозобов’язаних росіян покинули країну, аби не бути мобілізованими, вони не хочуть битись за російську армію чи проти України", - пояснив Ходжес.

За його словами, всі бачили відео, на яких демонструються жахливі умови перебування російських мобілізованих та їхнє забезпечення.

"Вся ця система - результат довгих років корупції та некомпетентності. Але це сталося і це злочин, що ненавчені солдати будуть відправлені на війну. Путін просто розпоряджається їхніми життями, закидає тілами поле бою, щоб продовжувати війну. Йому все одно скільки людей можуть загинути, але це його метод продовження війни", - додав експерт.

Також читайте: Ходжес про хід війни взимку: ЗСУ продовжать тиснути та отримувати успіхи, але це буде повільніше

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Да поддерживают они мобилизацию. Только так, чтобы лично их она не касалась
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16.10.2022 09:48
+11
В Україні мобілізація розпочалася ще в березні .
А в Росії хотять війни але самі здохнути бояться - оце так вони воюють і приписують собі перемогу в другій світовій хоча в другій світовій перемогу здобула антигітлерівська коаліція а не Росія
Але в Росії такий народ який звик брехати грабувати і вбивати на більше вони не здатні. Це нагадує ЗОЛОТУ ОРДУ.
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16.10.2022 09:54
+11
Бачу, що писати тупі коментарі простіше ніж розібратись у суті питання. І не вам критикувати такого поважного спеціаліста, як Ходжес. Більшість його прогнозів виявились вірними.
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16.10.2022 10:00
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Да поддерживают они мобилизацию. Только так, чтобы лично их она не касалась
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16.10.2022 09:48 Відповісти
"Півмільйона військовозобов'язаних росіян покинули країну, аби не бути мобілізованими, вони не хочуть битись за російську армію чи проти України" Джерело: https://censor.net/ua/n3374047
Тут я з генералом дещо не погоджуюсь. Вони не проти битись проти України, просто це ті, не хочуть бути вбитими.
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16.10.2022 10:59 Відповісти
Вони навіть хочуть битися, але якщо в українців гарантовано заберуть зброю, набої, цеглу і все інше що може спричинити біль та травму. Тоді б вони з радістью пішли б в русармію пострілять смєшных хахлов.
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16.10.2022 11:20 Відповісти
Вся жизь - тєатр, а льуді в нєй - актьори!
Сумно що саме наша країна та її мудрий нарід стали тим тєатром.
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16.10.2022 09:49 Відповісти
До війни ботокс готувався,а з мобілізацією постали проблеми Что делать и не всё коту масленица. Та і українці виявилися Воїнами і Козаками
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16.10.2022 09:50 Відповісти
Не готовился как раз вообще

Он думал будет как Крым
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16.10.2022 10:06 Відповісти
Тільки ракети самі як гриби виросли.
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16.10.2022 10:33 Відповісти
Якого чорта кремлівський карлик хоче від Украіни ?

Мразоті мало своіх , засраних , просторів , то вирішив і нашу краіну окупувати та перетворити в руіни !

хдохни , люмпен пітєрський і не мучайся 😡
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16.10.2022 09:50 Відповісти
Він НАТО боїться, аж у хокей не грається.
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16.10.2022 09:53 Відповісти
Тыць та й розвиднiлось ...Какой там бояться НАТО, тем паче , шо кремлядь уверена , шо НАТО не нападет. иначе муйло забз.ело бы нападать на Украину. Муйло боится , шо на фоне звитяг в Украине, в сторону улучшения жизни, В сравнении с прозябанием на симбирских епенях, ягелеядия взорвется изнутри. Дурачьок не втямыв, шо таким образом он тока прискорив вiдцентровый вектор руху в 200-сти национальностей конгломерате.
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16.10.2022 10:31 Відповісти
Ну, принаймні, воно саме на це скаржиться.
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16.10.2022 11:09 Відповісти
Йому потрібні нові раби Бо "старі вже не годяться" Точно охарактеризував ситуацію в Росії (після великої пиятики), мій колишній однокурсник - полковник російської армії, ще в 2008 році : "Российская аримя много потеряла в интеллектуальном плане с уходом "хахлов"!" Це говорив не "простий полковник" - а начальник управління кадрів! Колись цар Олександр ІІІ сказав: "У России есть два союзника - армия и флот!" Так і при СРСР було, і після його розвалу залишилося! Росія віками трималась не на економіці чи торгівлі, а саме на війнах та армії І як тільки армія починала "валиться" - розсипалась і Росія! Зараз ми бачимо черговий етап її "розсипання" І саме щоб врятуваться від цього "розсипання", і була розпалена ця війна!
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16.10.2022 10:22 Відповісти
А в чому проблема? Тупе кацапське стадо спокійне йде на убой і ніде не виступає проти, стадо порозумніше просто тікає з кацапії, стадо побагачше просто відкуповується
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16.10.2022 09:50 Відповісти
Бачу, що писати тупі коментарі простіше ніж розібратись у суті питання. І не вам критикувати такого поважного спеціаліста, як Ходжес. Більшість його прогнозів виявились вірними.
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16.10.2022 10:00 Відповісти
Так не пишіть тупих коментів. Я би зрозумів якщоб зброї не було в американців .У нас гинуть кращі люди, а вони грають в свої ігри .
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16.10.2022 10:12 Відповісти
На свої "коменти" глянь спочатку! Ну - дали 11 тисяч танків Червоній Армії з початком ІІ СВітової! Багато вони допомогли вчорашнім селюкам, які електрику лише в армії побачили? Зброя гарно служить лише навченим людям! Батько товариша (фронтовик-снайпер) казав, що наші солдати ненавиділи СВТ - "капризная" А от німці - цінували! Особливо снайпери! Бо з неї можна було стрілять, не пересмикуючи затвор (тобто не демаскувать себе лишнім рухом) А зброю цю вони обслуговували належним чином! Так і зараз - навчаться наші солдати користуваться зброєю - їм її дають І не бігай тут "зі спущеними штаньми" - тільки жопа болітиме від частого срання!
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16.10.2022 10:30 Відповісти
Хаймерсом надо было долго учиться?И когда нам их дали ?
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16.10.2022 10:43 Відповісти
А ти у ньому добре тямиш? Що так безапеляційно стверджуєш? Мені здається - ти і компом користуєшся лише як воїн Чінгізхана - паровозом - з шнур гудка смикать навчився! В бою нема часу думать - там все більше на "інстинктах набутих" діють! А вони виробляються з часом! ТОбто тренування потрібні тривалі Льотчикам он - навіть при тривалих перервах в польотах (відпустка чи тривале лікування або навчання) дають "провозні" польоти - щоб відновили навички польотів
Ти, "воїн диванний", не рвися "дивізиями командувать" - спочатку навчись окоп копать!
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16.10.2022 11:04 Відповісти
Не трогайте зенаративного поцана... чем бы дитятко ни тешилось, лишь бы под ногами не путалось.
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16.10.2022 10:33 Відповісти
А що ти вмієш? Літати на F-15, F-16? Обслуговувати їх?
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16.10.2022 10:04 Відповісти
Воно ще й на Абрамсі "вміє" воювати.
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16.10.2022 10:24 Відповісти
А ти?
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16.10.2022 10:28 Відповісти
Нажаль, ні. І це вже остаточно - 65 років. Тільки я ж до людей не чипляюся - чому так мало дали? Дають, зважуючи всі обставини, в тому числі й якість нашої влади.
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16.10.2022 11:07 Відповісти
В Україні мобілізація розпочалася ще в березні .
А в Росії хотять війни але самі здохнути бояться - оце так вони воюють і приписують собі перемогу в другій світовій хоча в другій світовій перемогу здобула антигітлерівська коаліція а не Росія
Але в Росії такий народ який звик брехати грабувати і вбивати на більше вони не здатні. Це нагадує ЗОЛОТУ ОРДУ.
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16.10.2022 09:54 Відповісти
це не нагадує Золоту Ороду. Це і є нова Золота Орда.
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16.10.2022 13:18 Відповісти
Так шо там у Кремлі? Заколот? Чи готують змініти владу? Щось не чути...
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16.10.2022 10:00 Відповісти
Нехай вони перегризуть один одного, а кремль підірвуть !
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16.10.2022 10:01 Відповісти
Дивний генерал Ходжес, (Путін просто розпоряджається їхніми життями, закидає тілами поле бою, щоб продовжувати війну. Йому все одно скільки людей можуть загинути, але це його метод продовження війни...) це метод провадження війн і розширення російської імперії від початку її існування...
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16.10.2022 10:11 Відповісти
Сейчас оружие современное больше решает
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16.10.2022 10:22 Відповісти
Результат должен быть один: все парашники должны сдохнуть.
Кремль всё для этого делает несмотря на разногласия у себя внутри.
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16.10.2022 10:21 Відповісти
16.октября 1941г.Москва.

Картину дополняет историк литературы Эмма Герштейн:

«Кругом летали,разносимые ветром,клочья рваных документов и марксистских политических брошюр.В женских парикмахерских не хватало места для клиенток,"дамы"выстраивали очередь на тротуарах.Немцы идут-надо прически делать».
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16.10.2022 10:30 Відповісти
 
 