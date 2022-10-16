Через дозвіл Путіна на мобілізацію почалося протистояння у Кремлі, - генерал Ходжес

Дозволом на "часткову" мобілізацію керівництво Російської Федерації визнало, що ситуація для них є жахливою і чим далі, тим гірше.

Про це заявив військовий експерт, колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес в ефірі телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Путін був змушений дати згоду на мобілізацію і визнати, що не може контролювати всього. Це важливо, і саме через це почалося протистояння у Кремлі. З самого початку було зрозуміло, що росіяни не підтримують мобілізацію. Півмільйона військовозобов’язаних росіян покинули країну, аби не бути мобілізованими, вони не хочуть битись за російську армію чи проти України", - пояснив Ходжес.

За його словами, всі бачили відео, на яких демонструються жахливі умови перебування російських мобілізованих та їхнє забезпечення.

"Вся ця система - результат довгих років корупції та некомпетентності. Але це сталося і це злочин, що ненавчені солдати будуть відправлені на війну. Путін просто розпоряджається їхніми життями, закидає тілами поле бою, щоб продовжувати війну. Йому все одно скільки людей можуть загинути, але це його метод продовження війни", - додав експерт.

Також читайте: Ходжес про хід війни взимку: ЗСУ продовжать тиснути та отримувати успіхи, але це буде повільніше