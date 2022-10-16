Через дозвіл Путіна на мобілізацію почалося протистояння у Кремлі, - генерал Ходжес
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Дозволом на "часткову" мобілізацію керівництво Російської Федерації визнало, що ситуація для них є жахливою і чим далі, тим гірше.
Про це заявив військовий експерт, колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес в ефірі телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.
"Путін був змушений дати згоду на мобілізацію і визнати, що не може контролювати всього. Це важливо, і саме через це почалося протистояння у Кремлі. З самого початку було зрозуміло, що росіяни не підтримують мобілізацію. Півмільйона військовозобов’язаних росіян покинули країну, аби не бути мобілізованими, вони не хочуть битись за російську армію чи проти України", - пояснив Ходжес.
За його словами, всі бачили відео, на яких демонструються жахливі умови перебування російських мобілізованих та їхнє забезпечення.
"Вся ця система - результат довгих років корупції та некомпетентності. Але це сталося і це злочин, що ненавчені солдати будуть відправлені на війну. Путін просто розпоряджається їхніми життями, закидає тілами поле бою, щоб продовжувати війну. Йому все одно скільки людей можуть загинути, але це його метод продовження війни", - додав експерт.
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Тут я з генералом дещо не погоджуюсь. Вони не проти битись проти України, просто це ті, не хочуть бути вбитими.
Сумно що саме наша країна та її мудрий нарід стали тим тєатром.
Он думал будет как Крым
Мразоті мало своіх , засраних , просторів , то вирішив і нашу краіну окупувати та перетворити в руіни !
хдохни , люмпен пітєрський і не мучайся 😡
Ти, "воїн диванний", не рвися "дивізиями командувать" - спочатку навчись окоп копать!
А в Росії хотять війни але самі здохнути бояться - оце так вони воюють і приписують собі перемогу в другій світовій хоча в другій світовій перемогу здобула антигітлерівська коаліція а не Росія
Але в Росії такий народ який звик брехати грабувати і вбивати на більше вони не здатні. Це нагадує ЗОЛОТУ ОРДУ.
Кремль всё для этого делает несмотря на разногласия у себя внутри.
Картину дополняет историк литературы Эмма Герштейн:
«Кругом летали,разносимые ветром,клочья рваных документов и марксистских политических брошюр.В женских парикмахерских не хватало места для клиенток,"дамы"выстраивали очередь на тротуарах.Немцы идут-надо прически делать».