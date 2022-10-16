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Новини За кордоном
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Болгарія (493) росія (47340) хакер (833) кібератака (146)

Російські хакери атакували сайт президента Болгарії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

хакер,фейк,дезінформація

Хакери з РФ атакували сайт адміністрації президента Болгарії Румена Радєва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Сайт адміністрації президента Болгарії зазнав масованої DDoS-атаки, проте вміст сайту жодним чином не постраждав.

"Кібератака сталася з російського міста Магнітогорська. Не ясно, чи була вона здійснена одним хакером або групою хакерів", - заявив заступник генпрокурора Болгарії Борислав Сарафов.

Він нагадав, що це не перша кібератака з боку РФ. У квітні цього року росіяни вже атакували сайти офіційних структур країни.

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З часом стало відомо, що відповідальність за кібератаку на Болгарію взяло на себе російське угруповання Killnet. Мотивом атаки стала "зрада Росії та постачання зброї Україні".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+2
Просто у рашистських пабліках дуже сильно підгорає, що Болгарія допомагає Україні зі зброєю
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16.10.2022 10:07
+2
У Варшаві проходить «референдум» про передачу посольства рф у власність польської столиц
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16.10.2022 10:09
+1
а 16 мобиков съ...бали из центра комплектации в Ростовской области, прихватив пару автомобилей и пулеметы на всякий случай(случаи ведь разные бывают). Новые махновцы, так сказать...
ПЫСЫ: к хакерам они скорее всего отношения не имеют никакого
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16.10.2022 10:05
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А цей вже чим не догодив кацапам?
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16.10.2022 10:00 Відповісти
а 16 мобиков съ...бали из центра комплектации в Ростовской области, прихватив пару автомобилей и пулеметы на всякий случай(случаи ведь разные бывают). Новые махновцы, так сказать...
ПЫСЫ: к хакерам они скорее всего отношения не имеют никакого
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16.10.2022 10:05 Відповісти
я б не дуже на махновців, бо як виявляється - анархія таки мать порядку!
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16.10.2022 10:19 Відповісти
В районе Геническа бавовна, похоже на склад БК...
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16.10.2022 10:05 Відповісти
Просто у рашистських пабліках дуже сильно підгорає, що Болгарія допомагає Україні зі зброєю
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16.10.2022 10:07 Відповісти
нехай дальше обнімаються з путлером.. проснуться в сибіру за колючкой
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16.10.2022 10:08 Відповісти
У Варшаві проходить «референдум» про передачу посольства рф у власність польської столиц
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16.10.2022 10:09 Відповісти
альоши з пiд гори налетіли...🤣
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16.10.2022 10:14 Відповісти
іра се, в ньго сайт є...
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16.10.2022 10:16 Відповісти
Я дуже частенько в Болгарії. Відразу скажу болгари сильно почали перевщуватися проти росії після 24 але совка багато бо пропаганда на тв сильна .( В усьому виновата Америка)
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16.10.2022 11:48 Відповісти
А когда руцкие хацкеры втручались в выбары *********** США майкрософт тихонько засунул язык себе в жопу. вместо того щоб рубануть весь свой софт на теретитрии параши. пусть учат линукс ******))))
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16.10.2022 14:47 Відповісти
 
 