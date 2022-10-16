Російські хакери атакували сайт президента Болгарії

Хакери з РФ атакували сайт адміністрації президента Болгарії Румена Радєва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Сайт адміністрації президента Болгарії зазнав масованої DDoS-атаки, проте вміст сайту жодним чином не постраждав.

"Кібератака сталася з російського міста Магнітогорська. Не ясно, чи була вона здійснена одним хакером або групою хакерів", - заявив заступник генпрокурора Болгарії Борислав Сарафов.

Він нагадав, що це не перша кібератака з боку РФ. У квітні цього року росіяни вже атакували сайти офіційних структур країни.

Також читайте: Вантажівка, яка вибухнула на Кримському мосту, не була в Болгарії, - уряд країни

З часом стало відомо, що відповідальність за кібератаку на Болгарію взяло на себе російське угруповання Killnet. Мотивом атаки стала "зрада Росії та постачання зброї Україні".