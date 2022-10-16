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Посольство Єгипту в Києві закликало своїх громадян залишити Україну якнайшвидше

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

посольство,єгипет

Єгипет закликав своїх громадян "якнайшвидше" залишити Україну. Причиною називають небезпеку, яка зберігається в країні, що восьмий місяць бореться з російською агресією.

Про це повідомило видання Egypt Today, передає Цензор.НЕТ.

"Усім членам єгипетської громади на території України радять виїжджати, скориставшись доступними наземними маршрутами із сусідніми країнами", – йдеться в повідомленні.

Так, у посольстві Єгипту закликали своїх співвітчизників виявляти максимальну обережність під час від'їзду й не перебувати транзитом у небезпечних зонах чи поблизу них.

"Будь-хто, хто вирішить не залишати Україну, має оновити свої дані в посольстві, щоб бути в курсі будь-якої майбутньої інформації про події в країні", – зазначили у відомстві.

Також читайте: Китай закликав своїх громадян евакуюватися з України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Зерна ********* не давать! Пусть сосут у *****!
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16.10.2022 11:38
+14
Информационная война, направленная на нарастание паники как внутри Украины, так и среди граждан стран НАТО, что якобы что-то страшное готовится.
В показухе кацапам нет равных, пытаются как можно сильней всех напугать, чтобы НАТО само продавило Украину к переговорам.

"Или переговоры, или армагеддон" - вся простая мысль путлера, озвученная его многочисленными друзьями, а также теми, кто готов продать Украину, чтобы собственноё благосостояние не пострадало.
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16.10.2022 11:53
+11
навіть не знаю як прокоментувати цю блискавичну реакцію

дев'ять місяців аналізували, допоки второпали, що в Україні небезпечно, бо війною раша прийшла

жінка за такий час народити дитину встигнути може
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16.10.2022 11:38
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16.10.2022 11:37 Відповісти
шось ********* знають за піраміди
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16.10.2022 11:37 Відповісти
КОНТРНАСТУП по освобождению Херсона и луганщини - вчорашня пiсня
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16.10.2022 11:39 Відповісти
головне зеленню втовбачити в капустяні бошки, що україньський наступ відбудеться в Закарпатті з відволікаючим ударом з Волині...
ті повірять, бо не відтрускавечілися по географії.
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16.10.2022 11:46 Відповісти
У нас на Донбасі цих пірамід навалом...терикони називаються.
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16.10.2022 11:43 Відповісти
і хто мені після цьогo скаже скаже, що не українці Чорне Море викопали? - та ми гори насипали!
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16.10.2022 11:49 Відповісти
Тыць , та й розвиднiлось. Походу, они грохнулись с пальмы.
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16.10.2022 11:37 Відповісти
Зерна ********* не давать! Пусть сосут у *****!
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16.10.2022 11:38 Відповісти
Це що, якийсь "грандіозний шухєр" готується?
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16.10.2022 11:38 Відповісти
разве что ядерка,все остальное уже давно используеться,ну разве что поход алкочмобиков с бульбодеревяными военами на киев,львов и ламанш за 2 дня.
смотрю на учения этих долбичей лукашенковских и не могу перестать ржать,это же сладкая булочка для тро не то что зсу и арты разной заубежной_)
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16.10.2022 11:41 Відповісти
навіть не знаю як прокоментувати цю блискавичну реакцію

дев'ять місяців аналізували, допоки второпали, що в Україні небезпечно, бо війною раша прийшла

жінка за такий час народити дитину встигнути може
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16.10.2022 11:38 Відповісти
Им "не просто"... У них кацапы тоже АЭС будують...
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16.10.2022 11:41 Відповісти
Так це ж стратегічнии партнер США .
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16.10.2022 11:45 Відповісти
Та вы еще затравите байку, шо герой советскага сааюза Нассер - друг англосаксов... посмеемся вместе.
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16.10.2022 15:46 Відповісти
Просто хотять нас злякати і також разні посольства а Києві.
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16.10.2022 11:42 Відповісти
Китайці також закликав своїх покинути територію України, навіть трохи раніше египтян, бо в них раніше доба починається.
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16.10.2022 11:53 Відповісти
Х-ва новина. Видно, х-ло попередило свого союзника про намір завдати ядерного удару. Треба чекати подібного від індусів і китайців...
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16.10.2022 11:44 Відповісти
Китайці вже закликали своїх громадян до виїзду. Завтра будуть індуси. Якийсь грандіозний шухер має бути.
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16.10.2022 11:54 Відповісти
По ситуації на сьмому кілометрі такого не скажеш. Китайців там як собак не стріляних і ніхто нікуди не збираеться.
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16.10.2022 12:29 Відповісти
Або хочуть паніку посіяти.
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16.10.2022 11:58 Відповісти
Для України думаю Єгипет не має жодного значення
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16.10.2022 11:45 Відповісти
Взагалі оці іксперти дістали.Розмовляв із знайомим зенітником,на побивку приїжджав,радить світломаскування дотримуватись,«мопеди»часто на світло летять.
А по телемарафону один чиновник високопоставлений глаголить,що з 23.30 можна вмикати вуличне освітлення.
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16.10.2022 11:46 Відповісти
Якщо на світло то яким чином вони пролітають сотні кілометрів з тисячами освітлених точок і не вражають жодної по дорозі. А летять далі.
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16.10.2022 11:55 Відповісти
то певно такий зенітчик. якби було б так, то включай потужну лампу на пустирі і лови на неї мопедів як метеликів чи хрущів.
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16.10.2022 12:38 Відповісти
Та зенітник такий собі,воює з першого дня війни.
А комусь від цього на дивані смішно.Шахід летить на світло при пошкодженні деяких систем,як от навігація,втрата управління.
Якщо комусь там дуже смішно.
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16.10.2022 13:18 Відповісти
Краще дотримуватись світломаскуаання....береженого Бог береже.
Ми під Бородянкою на початку березня навіть камін запалювали,вікна зашторювали,але було боязно...щоб бліків не було на вулицю.
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16.10.2022 15:35 Відповісти
Надіюся вони більше і не повернуться. А взагалі всім цим арабам мусульманам треба закрити в'їзд в Україну
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16.10.2022 11:49 Відповісти
Що буде, якщо кацапня застосує ядерку по Україні, і Захід ніяк на це не відповість?
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16.10.2022 11:51 Відповісти
Перший удар буде показовий, типу залякування. Можливо у чорному морі. Тоді й можна аналізувати реакцию.
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16.10.2022 11:58 Відповісти
Информационная война, направленная на нарастание паники как внутри Украины, так и среди граждан стран НАТО, что якобы что-то страшное готовится.
В показухе кацапам нет равных, пытаются как можно сильней всех напугать, чтобы НАТО само продавило Украину к переговорам.

"Или переговоры, или армагеддон" - вся простая мысль путлера, озвученная его многочисленными друзьями, а также теми, кто готов продать Украину, чтобы собственноё благосостояние не пострадало.
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16.10.2022 11:53 Відповісти
Я такої ж думки.
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16.10.2022 12:00 Відповісти
Американська газета The Washington Post заявила, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети класу "земля - земля" для війни проти України.
Перша партія ракет Fateh-110 і Zolfaghar уже готується на заводах в Ірані. Це балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно. Джерело: https://censor.net/ua/n3374076

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16.10.2022 13:03 Відповісти
Ноти про евакуацію чули від: Китаю, Єгипету, Казахстану - усі опосередковано з рашою. Як варіант, хучуть посіяти паніку (вкотре)
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16.10.2022 12:01 Відповісти
Египтяне при помощи советского союза отобрали у англичан Суэцький канал
Цивиллизованные страны создают , а ДИКАРИ ВСЕГДА ВОРУЮТ.
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16.10.2022 12:27 Відповісти
Пару тижнів тому з мацкви всіх втікали і що....
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16.10.2022 12:07 Відповісти
Кацапам не вдалося створити паніку так дружні єгиптяни допомагають ))) Марно стараються.
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16.10.2022 12:09 Відповісти
Ещё одна фейковая психологическая атака орков .....Пуйло попросил ************ из Китая и Египта сделать испуганое лицо и свалить из Украины..

Блефует Вова ой как блефует!!! Он в истерике ,и панике....украинцы забирают Херсон!!
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16.10.2022 12:18 Відповісти
Элементы информационной войны....пока наши сейчас штурмуют Берислав и прочее на Херсонщине мы ещё не раз увидим истерические сценки по типу "Ой Галя шо будет шо щас будет!!!" и "Держите меня семеро"))
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16.10.2022 12:22 Відповісти
Египет - ещё одна шестерка раши
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16.10.2022 12:24 Відповісти
Щось всі тікають з далеко не дружніх нам країн : Казахстан ,Китай тепер Єгипет і все це робится спеціально що б посіяти паніку ,хто в цьому зацікавлений всі добре знають.
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16.10.2022 12:27 Відповісти
🤣🤣🤣Хорошо сказал Портников , « что завтра пророссийская газета в Италии напишет , что со стапелей раши сошла ядерна подлодка. Трепешите»

раша питается через своих шестёрок создать в Украине панику . ВОТ НЕ ПРОДАВАТЬ ЗЕРНО ЕГИПТУ

рекомендую : ПОРТНИКОВ: Жадібність Ілона Маска. Деградоване хворе російське суспільство.

Собачий лай Соловйова

https://youtu.be/s8MdHHLgooI
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16.10.2022 12:35 Відповісти
Вчера Китай, сегодня Египет . . .
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16.10.2022 13:07 Відповісти
"Дяденька, проснитесь: вы какаете!" (с)
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16.10.2022 14:18 Відповісти
пуйло вже не знає,чим нас ще налякать...
Вони ракети купують,мопеди...спершу нехай одінуть,обують та нагодують армію,а також забезпечать ліками.орки мочою лікуються...
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16.10.2022 15:41 Відповісти
 
 