Посольство Єгипту в Києві закликало своїх громадян залишити Україну якнайшвидше
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Єгипет закликав своїх громадян "якнайшвидше" залишити Україну. Причиною називають небезпеку, яка зберігається в країні, що восьмий місяць бореться з російською агресією.
Про це повідомило видання Egypt Today, передає Цензор.НЕТ.
"Усім членам єгипетської громади на території України радять виїжджати, скориставшись доступними наземними маршрутами із сусідніми країнами", – йдеться в повідомленні.
Так, у посольстві Єгипту закликали своїх співвітчизників виявляти максимальну обережність під час від'їзду й не перебувати транзитом у небезпечних зонах чи поблизу них.
"Будь-хто, хто вирішить не залишати Україну, має оновити свої дані в посольстві, щоб бути в курсі будь-якої майбутньої інформації про події в країні", – зазначили у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
ті повірять, бо не відтрускавечілися по географії.
смотрю на учения этих долбичей лукашенковских и не могу перестать ржать,это же сладкая булочка для тро не то что зсу и арты разной заубежной_)
дев'ять місяців аналізували, допоки второпали, що в Україні небезпечно, бо війною раша прийшла
жінка за такий час народити дитину встигнути може
А по телемарафону один чиновник високопоставлений глаголить,що з 23.30 можна вмикати вуличне освітлення.
А комусь від цього на дивані смішно.Шахід летить на світло при пошкодженні деяких систем,як от навігація,втрата управління.
Якщо комусь там дуже смішно.
Ми під Бородянкою на початку березня навіть камін запалювали,вікна зашторювали,але було боязно...щоб бліків не було на вулицю.
В показухе кацапам нет равных, пытаются как можно сильней всех напугать, чтобы НАТО само продавило Украину к переговорам.
"Или переговоры, или армагеддон" - вся простая мысль путлера, озвученная его многочисленными друзьями, а также теми, кто готов продать Украину, чтобы собственноё благосостояние не пострадало.
Перша партія ракет Fateh-110 і Zolfaghar уже готується на заводах в Ірані. Це балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно. Джерело: https://censor.net/ua/n3374076
Цивиллизованные страны создают , а ДИКАРИ ВСЕГДА ВОРУЮТ.
Блефует Вова ой как блефует!!! Он в истерике ,и панике....украинцы забирают Херсон!!
раша питается через своих шестёрок создать в Украине панику . ВОТ НЕ ПРОДАВАТЬ ЗЕРНО ЕГИПТУ
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Собачий лай Соловйова
https://youtu.be/s8MdHHLgooI
Вони ракети купують,мопеди...спершу нехай одінуть,обують та нагодують армію,а також забезпечать ліками.орки мочою лікуються...