Війна Росії проти України винна у посиленні голоду у світі, - Штайнмаєр
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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав війну Росії проти України однією з причин посилення голоду у світі.
На думку федерального президента, цей фактор, а не лише зміни клімату, призвів до погіршення ситуації з недоїданням і голодом у багатьох регіонах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У своїй промові з нагоди відзначення в неділю, 16 жовтня, Всесвітнього дня продовольства, Штайнмаєр наголосив, що ця війна призвела до перебоїв з постачанням зерна, продовольства і добрив. Говорячи про проблему посилення голоду у світі, федеральний президент сказав: "Винна в цьому жорстока, агресивна війна Росії проти України".
Топ коментарі
+9 Харьков Сумской
показати весь коментар16.10.2022 11:58
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показати весь коментар16.10.2022 12:15
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ху-ло - тот чьё имя нельзя называть, и кацапня туда же