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Війна Росії проти України винна у посиленні голоду у світі, - Штайнмаєр

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

голод,хліб

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав війну Росії проти України однією з причин посилення голоду у світі.

На думку федерального президента, цей фактор, а не лише зміни клімату, призвів до погіршення ситуації з недоїданням і голодом у багатьох регіонах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У своїй промові з нагоди відзначення в неділю, 16 жовтня, Всесвітнього дня продовольства, Штайнмаєр наголосив, що ця війна призвела до перебоїв з постачанням зерна, продовольства і добрив. Говорячи про проблему посилення голоду у світі, федеральний президент сказав: "Винна в цьому жорстока, агресивна війна Росії проти України".

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Доречі, інтервʼю дає один з тих, завдяки кому ця війна сталася...
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16.10.2022 11:58
+8
Зі слів цієї пропутінської консерви. Винна не кацапія, а війна.
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16.10.2022 12:00
+6
А що, просто сказати Що расія винна у голоді, не можна?
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16.10.2022 12:15
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Від москолоти всьому світові немає покою.
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16.10.2022 11:55 Відповісти
Головне щоб в України було що їсти
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16.10.2022 11:56 Відповісти
Доречі, інтервʼю дає один з тих, завдяки кому ця війна сталася...
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16.10.2022 11:58 Відповісти
Яким боком? Ви звичайно можете звинувачувати усіх окрім орків і оп України. Питання, Україна в 2014 відмовилася від російських ресурсів,а з 2019 знову вони і є в Україні. Хто проводив марафон глава в глава,перестати стріляти і мижебратья
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16.10.2022 12:13 Відповісти
Я не знимав вину з орків. Про Штайнмаєра написав так, бо він разом з Меркель в 2014-2021 грав на боці *****, тиснув на Україну щодо мінських домовленостей, лобював ПП-2, а лохотрату вішав локшину на вуха, що це - економічний проект, та ніякого шантажу не буде, бо ***** - надійний партнер.
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16.10.2022 12:18 Відповісти
Україна платила за носії росії, ніякої політики проти ворога,тільки умиротворение і проекти 95 в кацапії. Кожний уряд повинен дбати про свою країну і не потрібно перекладати вину оп зе на північний потік,меркель і інших. Війна уже шла,а вони асфальт і шашлики лобіювати хотіли.
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16.10.2022 12:23 Відповісти
Хтось хоче їсти, а хтось ще й жити. (((
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16.10.2022 11:59 Відповісти
Зі слів цієї пропутінської консерви. Винна не кацапія, а війна.
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16.10.2022 12:00 Відповісти
Як римский папуля, Всесвітня організація проти здоров'я... Всіх не перелічиш.
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16.10.2022 12:27 Відповісти
ти диви Штангенциркуля..голод турбує в світі
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16.10.2022 12:03 Відповісти
Нехай працюють , а не лежать під пальмами і чекають коли білий господар ширіньку розстигне та дасть цицьку .
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16.10.2022 12:11 Відповісти
А що, просто сказати Що расія винна у голоді, не можна?
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16.10.2022 12:15 Відповісти
А як тоді гешефт мутити? А так і рибку з'їв і до путлєра присів.
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16.10.2022 12:29 Відповісти
Поцілуй, козел старий, свого друга путіна.
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16.10.2022 12:33 Відповісти
ВІЙНА???? а не твоя кохана рашка?????
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16.10.2022 12:35 Відповісти
Зрозуміло, що метою рашистів є не тільки знищення України й українців, а й загарбання родючої української землі, щоб керувати людством вже через погрозу голодом, оскільки попередній план "енергетичної наддержави" і покарання цивілізованого Світу холодною зимою провалився.
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16.10.2022 12:38 Відповісти
винний сам Штанимайєр та його бувша господиня стара кляча Меркель... які загравали з Пуйлом...
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16.10.2022 13:02 Відповісти
лучше обвинить войну

ху-ло - тот чьё имя нельзя называть, и кацапня туда же
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16.10.2022 13:47 Відповісти
Голод тут і зараз. Хто не в селі, хто не краде в місті, в них вже голод. Решта в Африці починайте працювати, а не жебракувати по всьому світові, а старі гидотні пи#доболи від політики завжди будуть
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16.10.2022 15:47 Відповісти
 
 