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В окупованому Сєверодонецьку залишилося приблизно 7-8 тис. людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

У Сєверодонецьку залишаються орієнтовно 7-8 тис. жителів. Люди вимушені виживати за рахунок навколишніх сіл.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це повідомив в ефірі національного телемарафону UArazom очільник Сєверодонецької ВЦА Олександр Стрюк 

"У місті залишається близько 7-8 тис. жителів. Наразі, за тією інформацією, яка надходить, у місті трохи збільшується контингент окупантів. Проводяться навчання мобілізованих", – зазначив Стрюк.

За його словами, для розміщення військових використовуються соціальні установи та лікарні.

Гуманітарна допомога цивільним від окупантів надходить в обмеженій кількості. "Люди виживають за рахунок навколишніх сіл. Фактично, це натуральний обмін: продукти на речі. Медицина на примітивному рівні, як і інші аспекти життя. Розпочати опалювальний сезон у місті централізовано неможливо, що б там не декларувалося окупаційною владою", – заявив Стрюк.

Люди шукають притулку на зиму в навколишніх селах і садових кооперативах, де є можливість використовувати тверде паливо для опалювання.

"Водночас шляхів для виїзду з міста лишилося мало. Через Росію та країни Балтії можна повернутися в Україну. Через Запорізьку область їхати дуже небезпечно, люди застрягають на декілька тижнів", – розповів очільник громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти не готували Сєверодонецьк до опалювального сезону, серед зрадників посилюються панічні настрої, - мер Стрюк

Автор: Наталя Джума
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16.10.2022 13:55 Відповісти
Это 2014 г. Но суть та же. Или еще хуже.
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16.10.2022 14:34 Відповісти
Нехай Рада зачніть назву міста ІЗ ПРИНЦИПУ
СІВЕРСЬКОДОНЕЦ . По назві річці Сіверський ДОНЕЦ ‼️‼️‼️
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16.10.2022 15:05 Відповісти
Лисхімбуд! Повертаємося до джерел!
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16.10.2022 15:41 Відповісти
Неееть ! Некрасиво звучить
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16.10.2022 15:45 Відповісти
Ну або Лисхімбуд, або переносити місто до регіону Новгород-Сіверського князівства, бо інакше назва не має сенсу. Або співуче "Північнодонецьк", як варіант.
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16.10.2022 15:55 Відповісти
То як же референдуми вони проводили на безлюдних територіях?
Хто голосував?
Земля?
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16.10.2022 16:02 Відповісти
 
 