Росіяни використовують Крим для утримання викрадених людей, - Ташева

Російські загарбники використовують Крим як тилову базу для вивезення з окупованих територій Херсонщини і Запоріжжя цінностей та утримання викрадених людей.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кримський півострів після повномасштабного вторгнення почали використовувати для окупації нових територій, власне, Запорізької і Херсонської областей, для вивезення зерна, будь-якого майна і харчів. Крім того, Крим є тиловою базою для РФ. Протягом усіх цих місяців великої війни вони (російські загарбники. - Ред.) це здійснювали. Викрадали людей з території Херсонської і Запорізької областей, потім примусово перевозили на територію Криму. Частина з цих людей загинула, або вони досі знаходяться в місцях утримання, місцях позбавлення свободи, зокрема у першому сімферопольському СІЗО", - поінформувала Ташева.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти видали наказ про порядок евакуації музеїв із Криму, - Генштаб ЗСУ

За її словами, наразі вона має в розпорядженні інформацію про викрадення херсонських активістів, або ще на той момент активістів територіальної оборони.

"Можна згадати Дениса Миронова, якого викрали в Херсоні. Він представляв херсонську тероборону, і потім був доправлений після численних катувань до Севастополя. Там загинув після поранення і ненадання вчасно медичної допомоги в місцях тримання на Херсонщині", - зазначила постпред.

Ташева додала, що росіяни використовують окуповані території Запоріжжя і Херсонщини як ресурсну базу для Криму. Адже загарбники перетворили півострів на величезну військову базу, де розташовані російські військові.