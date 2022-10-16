УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6667 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
1 697 4
війна (56913) Крим (12748) Ташева (65)

Росіяни використовують Крим для утримання викрадених людей, - Ташева

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ташева

Російські загарбники використовують Крим як тилову базу для вивезення з окупованих територій Херсонщини і Запоріжжя цінностей та утримання викрадених людей.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кримський півострів після повномасштабного вторгнення почали використовувати для окупації нових територій, власне, Запорізької і Херсонської областей, для вивезення зерна, будь-якого майна і харчів. Крім того, Крим є тиловою базою для РФ. Протягом усіх цих місяців великої війни вони (російські загарбники. - Ред.) це здійснювали. Викрадали людей з території Херсонської і Запорізької областей, потім примусово перевозили на територію Криму. Частина з цих людей загинула, або вони досі знаходяться в місцях утримання, місцях позбавлення свободи, зокрема у першому сімферопольському СІЗО", - поінформувала Ташева.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти видали наказ про порядок евакуації музеїв із Криму, - Генштаб ЗСУ

За її словами, наразі вона має в розпорядженні інформацію про викрадення херсонських активістів, або ще на той момент активістів територіальної оборони.

"Можна згадати Дениса Миронова, якого викрали в Херсоні. Він представляв херсонську тероборону, і потім був доправлений після численних катувань до Севастополя. Там загинув після поранення і ненадання вчасно медичної допомоги в місцях тримання на Херсонщині", - зазначила постпред.

Ташева додала, що росіяни використовують окуповані території Запоріжжя і Херсонщини як ресурсну базу для Криму. Адже загарбники перетворили півострів на величезну військову базу, де розташовані російські військові.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.10.2022 17:53 Відповісти
Истинно верующие мобики объяснили неверным, что такое священная война на полигоне
показати весь коментар
16.10.2022 17:56 Відповісти
Чем отличается касап от человека?Правильно только подобием.
показати весь коментар
16.10.2022 18:04 Відповісти
людожери готують собі щит, коли ЗСУ буде повертати Крим, це потрібно зрозуміти,тактика нелюдів не зміються з початку існування.
показати весь коментар
16.10.2022 18:29 Відповісти
 
 