ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд, - Зеленський

Найгарячішими точками на Донбасі є Соледар і Бахмут, водночас на півдні ЗСУ знищили ворожу техніку, а в ході наступу суттєво поповнили обмінний фонд.

Про це під час відеозвернення 16 жовтня заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на передовій за минулу добу суттєвих змін не зазнала. Ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар і Бахмут, там тривають дуже важкі бої. Проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема й 2 тисячі "зеків" – вони серед найманців саме там. І це "зеки" з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії.

Ось так російська держава спонсорує терор – шукає по тюрмах убивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом? Навряд чи.

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Я дякую всім нашим воїнам, які героїчно тримають позиції і під Бахмутом, і під Соледаром, і на всіх інших напрямках, де зараз тривають бойові зіткнення – на сході, на півдні держави.

Особливо хочу сьогодні відзначити на Південному напрямку 60-ту Інгулецьку піхотну бригаду, 17-ту окрему танкову Криворізьку бригаду імені Костянтина Пестушка, 128-му окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду і 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка за злагоджені дії на Херсонському напрямку й результативне знищення ворожої техніки. Я дякую вам, воїни!

Я дякую і Херсонській зенітній ракетній бригаді за успішний захист нашого неба від іранських дронів і російської авіації.

Окремо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо: кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв.

Я дякую 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, які під час наступальних дій суттєво збільшили нашу можливість повертати українців додому.

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Ми пам’ятаємо про наших людей, яких утримують у Росії. Ми маємо звільняти їх і маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів – якнайбільше", - розповів Зеленський.