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ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Найгарячішими точками на Донбасі є Соледар і Бахмут, водночас на півдні ЗСУ знищили ворожу техніку, а в ході наступу суттєво поповнили обмінний фонд.

Про це під час відеозвернення 16 жовтня заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на передовій за минулу добу суттєвих змін не зазнала. Ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар і Бахмут, там тривають дуже важкі бої. Проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема й 2 тисячі "зеків" – вони серед найманців саме там. І це "зеки" з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії.

Ось так російська держава спонсорує терор – шукає по тюрмах убивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом? Навряд чи.

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Я дякую всім нашим воїнам, які героїчно тримають позиції і під Бахмутом, і під Соледаром, і на всіх інших напрямках, де зараз тривають бойові зіткнення – на сході, на півдні держави.

Особливо хочу сьогодні відзначити на Південному напрямку 60-ту Інгулецьку піхотну бригаду, 17-ту окрему танкову Криворізьку бригаду імені Костянтина Пестушка, 128-му окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду і 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка за злагоджені дії на Херсонському напрямку й результативне знищення ворожої техніки. Я дякую вам, воїни!

Я дякую і Херсонській зенітній ракетній бригаді за успішний захист нашого неба від іранських дронів і російської авіації.

Окремо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо: кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв.

Я дякую 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, які під час наступальних дій суттєво збільшили нашу можливість повертати українців додому.

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Ми пам’ятаємо про наших людей, яких утримують у Росії. Ми маємо звільняти їх і маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів – якнайбільше", - розповів Зеленський.
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Та кацапам все одно.Їм важливіше щоб мучити наших,ніж своїх звільняти!
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16.10.2022 23:29 Відповісти
Обменный фонд выглядит так :
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16.10.2022 23:30 Відповісти
Хвала всім нашим хлопцям і дівчатам на фронтах, які обороняють мир і спокій українців. А ти, чоловік Ленкі скумбріі, яке відношення маєш до перемог? Це все не завдяки твоїм діям, а в супереч тобі. Ти би краще про іранців хочаб слово бовкнул. І записав би купу відосів як треба їх покарати.
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16.10.2022 23:32 Відповісти
Янелох пасажир. Причепився на підніжку ЗСУ і їде як на трамвайчику.
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16.10.2022 23:40 Відповісти
Значит контрнаступление идёт по графику! Раз даже Зеленский сказал. Про пленных...обычно пытаются максимально молчать про ход боёв.
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16.10.2022 23:37 Відповісти
Цікаво скільки полонених можемо поміняти на гундосика?
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17.10.2022 06:19 Відповісти
 
 