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Окупанти примусово мобілізували три тисячі мешканців Мелітополя, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

На тимчасово окупованих територіях триває примусова мобілізація українців до лав російської армії. У Мелітополі вже три тисячі мешканців були примусово мобілізовані до російських "добровольчих" батальйонів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема, в Мелітопольському районі, окупанти продовжують примусову мобілізацію українських громадян до лав російської армії.

"Що стосується в цілому мобілізації, то, на жаль, вона є. Можуть просто посеред вулиці людей забирати, вести у військкомат або у комендатуру, і там відпускають, але одразу ставлять на облік. І є приклади, коли також забирали в армію. В цілому в Мелітополі забрали три тисячі мешканців у якісь псевдодобровольчі батальйони, і мобілізація, на жаль, продовжується", - розповів Федоров.

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Водночас він зазначив, що першими під мобілізацію до лав російської армії на тимчасово окупованих територіях потрапили колаборанти та всі ті, хто отримав російські паспорти.

"Сьогодні, коли ми говоримо про мобілізацію, то саме ті люди, які отримали паспорти ворожої держави, то вони перші підпадають під мобілізацію. Просто на блокпосту їх зупиняють, виводять з машини і просто одразу в окоп. Це не може не радувати, мають відповідати за свої вчинки", - підкреслив Федоров.
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Топ коментарі
+25
В Бердянську бавовна. Вибухає склад БК.
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17.10.2022 00:00
+22
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17.10.2022 00:14
+22
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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17.10.2022 00:19
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Причём кроме Киева оружие нигде охапками не раздавали
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17.10.2022 06:01 Відповісти
не гони беса сколько у них было времени до окупации что-бы уехать?
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17.10.2022 04:49 Відповісти
Государство, у которого нет денег рашистам на бронежилет - обязательно найдёт 7 миллионов на новенькую беленькую ладу . Правда-правда, русские своих никогда не обманывают.
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17.10.2022 07:19 Відповісти
Ти такий розумний, мабуть тому що з новин тільки знаєш що і як. І тобі похрін бо тебе не торкнулася окупація, сидиш в своєму домі, маєш роботу, над головою щоденно снаряди не літають (в тій кількості і номенклатурі як там).
Ще раз - запроданцям так і треба, всіх під одну гребінку - не треба.
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17.10.2022 12:24 Відповісти
Судячи з усього, росіян чекає купа цікавих пригод.

Я б не хотів, як кацапи, сидіти в окопах з мусульманами та українцями, які тільки і чекають, як стрельнути тобі у спину. 😁
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17.10.2022 00:23 Відповісти
Вольному - воля, а спасенному, - рай!!!

У Стефанчука-Зеленського в резерві готуються, уже півроку, 2 бтгр Монако і Відень разом з нардепами ВРУ !!!
Проходять вишкіл….
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17.10.2022 00:24 Відповісти
схоже кацапам бєлгородського полігону мало ...
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17.10.2022 00:26 Відповісти
Те, кто мобилизовался кацапскую армию должны быть уничтожены так же как и кацапы !!! Раз они не оказали сопротивления и не обороняли от кацапов свой город но при этом пошли им служить - то они враги и законная цель !
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17.10.2022 00:29 Відповісти
Щось долеченько особисто ви оборону зайняли
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17.10.2022 12:31 Відповісти
За то меня не погонят против украинцев !
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17.10.2022 17:13 Відповісти
Все зрозуміло.
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17.10.2022 17:25 Відповісти
Тебя не смущает, что я немец ? ))
Или ты думаешь, что если человек на цензоре - то то он только из Украины ?
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17.10.2022 17:41 Відповісти
Тоді тим паче непотрібно поради роздавати і оцінки роздавати , якщо не в курсі що і як там. Як то кажуть «Твоя моя нипаний, ферштейн»?
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17.10.2022 20:15 Відповісти
Ну так РАССКАЖИ нам "что и как там"... Почему люди в брюках не обороняли свой дом или хотя бы эвакуировались любыми путями !?
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17.10.2022 21:53 Відповісти
Навіть час витрачати не буду, на німецькому дивані добре триндіти, а ти не все одно не зрозумієш. Тому що ти там не був.
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17.10.2022 21:59 Відповісти
А вот и не угадал... Я как раз БЫЛ с 2014 ...
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17.10.2022 22:38 Відповісти
Давайте так спробуємо: той хто добровільно мобілізувався, або добровільно отримав паспорт, щоб отримати преференції або зайняти посади - так і треба, скоріше здохне.
Узагальнення не спиймаю.
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17.10.2022 22:47 Відповісти
Давай так... Если "ты" добровольно не мобилизовался украинскую армию, но каким то образом умудрился оказаться ( и пофиг как ) в кацапской армии - то ты ВРАГ и законная цель !
Что они не улизнули от кацапской мобилизации, как сьехали с украинской ?!
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17.10.2022 23:03 Відповісти
Ні. До чого тут «не мобилизировался в українську армію»? Все, даремно витрачати час, не хочу. І я аписав - досвідос з узагальненнями і домислами. Мабуть так тікав з Батьківщини, що вже забув як було. Хоча тоді такого і не було, так?
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17.10.2022 23:13 Відповісти
Я сейчас на своей родине. Так что не нервничай так )))
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17.10.2022 23:43 Відповісти
Давай так... Они умудрились съехать от украиской мобилизации, но не съехали от кацапской - то они законная цель !
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17.10.2022 23:06 Відповісти
мені їх не жаль....не захотіли жити в Україні та і служити в ЗСУ захищаючи своє місто ...зостались бо ******* Росію....Так що бидлоту за роги і на передову а позаді заградзагін
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17.10.2022 00:32 Відповісти
нам только от этого не легче....
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17.10.2022 00:44 Відповісти
Ну ти й дебіл та сволота такий самий як рашковани, яким ні чужих, ні своїх не жаль.
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17.10.2022 00:53 Відповісти
Нажаль не всі там ватні.Впевнений багатьох змусили тримають у заручниках рідних людей.Русня що тільки не робить щоб втриматись.
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17.10.2022 00:58 Відповісти
Пів року він там в заручниках? Що аж в окупаційну армію попав. Попав, то буде знищений, так і не зробивши для держави ніякої користі.
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17.10.2022 05:50 Відповісти
А як так вийшло, що вони пів року в окупації?
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17.10.2022 12:33 Відповісти
все кто применил оржие против ЗСУ подлежат ликвидации...
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17.10.2022 01:12 Відповісти
За пасивну позицію буде кара. Зараз війна і все дуже просто. Ти або свій або ти ворог
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17.10.2022 01:18 Відповісти
Шоу русских мобиков https://youtu.be/q_lC9EzSiVI
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17.10.2022 01:59 Відповісти
Maxim Ak-Murza , хорош дичь нести , вата с Мелитополя, давно могла уже уехать, или встать на защиту Украины . Почему на Юге, народ туда сюда ездит , а в Киевской области такого не было . И не надо про асфальт, . Дело в другом , можно , относит
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17.10.2022 03:56 Відповісти
Скільки часу Київська область знаходилась в окупаці? Що ти порівнюєш? Не кажучи про безліч інших причин. Поїдь поживи місяць, відчуй як там люди насолоджуються життям.
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17.10.2022 12:37 Відповісти
Можно относится к войне ,как во Вьетнаме , а можно как в Мелитополе, какая разница. И во всем всех обвинять .
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17.10.2022 04:01 Відповісти
если человек взял паспорт под дулом пистолета или от голода - это одно
а если - какая разница - тогда должен сдохнуть
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17.10.2022 04:53 Відповісти
В'єтнамці паспорти не брали, а роками в тунелях підземних сиділи, жили, чинили опор. А тут в армію, так в армію.
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17.10.2022 05:31 Відповісти
что все? так а с кем они воевали север-юг ? не пиши бред собачий..
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17.10.2022 05:33 Відповісти
Кацап, іди *****!
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17.10.2022 21:35 Відповісти
трепло кацапське путлер капут и ******
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21.10.2022 00:00 Відповісти
Это ,как в том анекдоте , да согласен все плохо, тебя изнасиловали , но почему ты при этом подмахивала? Паспорта с курицей их кто заставлял брать , под каким ещё дулом , не смешите мои тапки там много таких ,как в Лугандоне.
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17.10.2022 05:20 Відповісти
Здается що в Мелітополі одні ватніки живуть якщо їм 3000 роздали зброю і вони спокійно ідуть вбивати Українців а не русських свиней. Україна реально була напічкана соціальним лайном і як не прикро це казати але без ціеї війни так і далі жили би поруч з запроданьцями які голосували за проросійських презедентів і владу і довели країну до бідності і загальної корумпованості. Відео з деокупованих територій де якась б*ядь русснява радіе "освободителям" а потім бере з посмішкою Україньску гумонетарку просто огидно дивитись
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17.10.2022 06:08 Відповісти
це ще питання чи їм зброю видадуть, може лопату, цеглину чи палку?
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17.10.2022 07:06 Відповісти
Ти кацапський провокатор? Або в тобі вмер письменник-фантаст. Якщо тобі «здається» то хрестись.
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17.10.2022 12:42 Відповісти
Вата проростає з супутникових "тарілочок", налаштованих на раша тв, яких і зараз бeзліч по всій краіні. Іх встановлювали російські фірми, вони нe потрeбують абонплати. Місцeвій владі потрібно просто прийти і пeрeвірити, що дивляться люди по тeлeвізору, "тарілки" добрe видно. А закон про захист інформаційного простору є. І ніякого плюралізму під час війни.
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17.10.2022 07:51 Відповісти
Тарелке ,это проблема, у нас тоже херня и в Германии, рускоязычных подсаживают на это говно , . Но если честно, кто это понимает у того, просто этого нет. А есть интернет и читай , смотри ,что хочешь
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17.10.2022 08:09 Відповісти
Здається що коменти тут пишуть відвідувачі старшої групи дитсадка "Барвінок". Такі патріоти та обізнані життям, що аж нудить. Та той Федоров вам ще таких казочок порозповідає, як той Гайдай з Луганської ВЦА.
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17.10.2022 08:37 Відповісти
самое страшное что когда закончится война ватные самки придут в соцбез требовать выплаты за утилизированных наваросов и мы начнем платить
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17.10.2022 08:40 Відповісти
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17.10.2022 08:52 Відповісти
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