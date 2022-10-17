Окупанти примусово мобілізували три тисячі мешканців Мелітополя, - мер Федоров

На тимчасово окупованих територіях триває примусова мобілізація українців до лав російської армії. У Мелітополі вже три тисячі мешканців були примусово мобілізовані до російських "добровольчих" батальйонів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема, в Мелітопольському районі, окупанти продовжують примусову мобілізацію українських громадян до лав російської армії.

"Що стосується в цілому мобілізації, то, на жаль, вона є. Можуть просто посеред вулиці людей забирати, вести у військкомат або у комендатуру, і там відпускають, але одразу ставлять на облік. І є приклади, коли також забирали в армію. В цілому в Мелітополі забрали три тисячі мешканців у якісь псевдодобровольчі батальйони, і мобілізація, на жаль, продовжується", - розповів Федоров.

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Водночас він зазначив, що першими під мобілізацію до лав російської армії на тимчасово окупованих територіях потрапили колаборанти та всі ті, хто отримав російські паспорти.

"Сьогодні, коли ми говоримо про мобілізацію, то саме ті люди, які отримали паспорти ворожої держави, то вони перші підпадають під мобілізацію. Просто на блокпосту їх зупиняють, виводять з машини і просто одразу в окоп. Це не може не радувати, мають відповідати за свої вчинки", - підкреслив Федоров.