На окупованих територіях медзаклади відмовляються обслуговувати цивільне населення, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про проблеми із медичним забезпеченням цивільного населення, яке перебуває перед російською окупацією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах російської федерації значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області".
Топ коментарі
+9 Pavel Bortsevych
показати весь коментар17.10.2022 01:23
+8 Роман Кокоровець
показати весь коментар17.10.2022 01:46
+6 Urs
показати весь коментар17.10.2022 01:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
бував там
А те що проблеми такі є і у прикордонних областях Росії - відомо давно Нестача медикаментів і продовольства в лікувальних закладах (вони забезпечуються цим з місцевих бюджетів а МО Росії на це "насрать") І нестача "койкомісць" Про нестачу персоналу і казать нічого Їм-би давно треба було мобілізацію провести саме медиків - а вони все "м"ясо" на фронт набирають! Вчора проскочила інформація - до 50% "тяжких" вмирають у них у госпіталях саме з-за невчасно (та не в повному обсязі) наданої медичної допомоги! (Згідно з статистикою часів ІІ Світової - вмирало не більше третини - навіть у госпіталях СРСР!)