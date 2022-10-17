УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7966 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 747 11
Генштаб ЗС (4599) медицина (1443) окупація (5862)

На окупованих територіях медзаклади відмовляються обслуговувати цивільне населення, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лікарня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про проблеми із медичним забезпеченням цивільного населення, яке перебуває перед російською окупацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах російської федерації значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області".

Читайте також: Російські військові мають жахливе медичне забезпечення, - британська розвідка

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
На оккупированной россией территории белгородской народной республики
показати весь коментар
17.10.2022 01:23
+8
таке саме населення живе в лугандоні .населенню паспорт не громадянина ! буйних за Урал . там гарні чорноземи
показати весь коментар
17.10.2022 01:46
+6
так всё-таки на оккупированных территориях, или в Белгородской области?
показати весь коментар
17.10.2022 01:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так всё-таки на оккупированных территориях, или в Белгородской области?
показати весь коментар
17.10.2022 01:17 Відповісти
На оккупированной россией территории белгородской народной республики
показати весь коментар
17.10.2022 01:23 Відповісти
ну я ж писав Бєлгород це Україна ! територія окупована все вірно . ви мені написали що я не правий зараз сам Цензор мене підтримав .
показати весь коментар
17.10.2022 01:38 Відповісти
с тамошним населением - это выгребная яма. Оно нам нахер не упало.
показати весь коментар
17.10.2022 01:42 Відповісти
таке саме населення живе в лугандоні .населенню паспорт не громадянина ! буйних за Урал . там гарні чорноземи
показати весь коментар
17.10.2022 01:46 Відповісти
деякі села там досі розмовляють українською

бував там
показати весь коментар
17.10.2022 03:42 Відповісти
ніколи не чули підтримку імперської політики расєї українською??
показати весь коментар
17.10.2022 04:22 Відповісти
Та я теж "ахрєнєл" Почали "за здравіє" а кінчили - "за упокой"! Колись читав замітку у післяреволюційній газеті - у Нижньому Новгороді п"яний піп, ідучи у похоронній процесії, замість "За упокой", затягнув "Адна вазлюбленная пара"
А те що проблеми такі є і у прикордонних областях Росії - відомо давно Нестача медикаментів і продовольства в лікувальних закладах (вони забезпечуються цим з місцевих бюджетів а МО Росії на це "насрать") І нестача "койкомісць" Про нестачу персоналу і казать нічого Їм-би давно треба було мобілізацію провести саме медиків - а вони все "м"ясо" на фронт набирають! Вчора проскочила інформація - до 50% "тяжких" вмирають у них у госпіталях саме з-за невчасно (та не в повному обсязі) наданої медичної допомоги! (Згідно з статистикою часів ІІ Світової - вмирало не більше третини - навіть у госпіталях СРСР!)
показати весь коментар
17.10.2022 05:37 Відповісти
А Шмигаль докладував, що 9 млрд гривень вони в медзаклади окуповані перерахували...
показати весь коментар
17.10.2022 02:05 Відповісти
ну да. Отчеты предоставят - все средства целевым образом ушли на лечение оккупантов.
показати весь коментар
17.10.2022 02:14 Відповісти
Зараз усім Цензором будемо рішати цей ребус. "Кто на ком стоял?"
показати весь коментар
17.10.2022 06:36 Відповісти
 
 