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Російські військові мають жахливе медичне забезпечення, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,мобілізація

Російська армія, чисельність якої збільшується після оголошення "часткової" мобілізації, стикається з дедалі більшими проблемами у медичному забезпеченні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на дані розвідки повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"Медичне забезпечення російських військових в Україні погіршується. Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно закуповувати засоби першої бойової допомоги з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням. Медична підготовка та знання першої допомоги, ймовірно, низькі", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії також зазначили, що деякі російські військові отримали сучасні бойові турнікети західного зразка, але розмістили їх на своєму обладнанні за допомогою кабельних стяжок, а не липучок, які надаються, ймовірно, через те, що таке обладнання є дефіцитним і може бути викрадене.

"Недостатня впевненість російських військових у тому, що в них буде достатнє медичне забезпечення, майже напевно сприяє падінню моралі та готовності проводити у наступальні дії в багатьох підрозділах, розгорнутих в Україні", - підсумовує розвідка.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
Довольно забавно смотреть, как руснявые пропагандоны (с церковным уклоном типа С.Рунова) заявляют о правильности русского мира, но затем непрерывно вякают, что не могут идти на фронт, потому что в 50 лет инвалиды спина полусогнутая, геморрой и сердце ни на что не способно. Когда в Америке и Европе вообще почти 95% пенсионеров бодрячки, занимаются спортом, все обследуются регулярно, решая проблему на ранней стадии без запускания болезни до неисправимого состояния, живут на 20 лет дольше.
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30.09.2022 09:58
+9
А навіщо кацапським свиням медичне забезпечення взагалі...
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30.09.2022 09:58
+9
Невже британці не розуміють, що кацапські військові, мають одну спільну рису с презервативами: вони одноразові.
Ніхто не планує їх лікувати.
Їх використають та утилізують.
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30.09.2022 10:02
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Довольно забавно смотреть, как руснявые пропагандоны (с церковным уклоном типа С.Рунова) заявляют о правильности русского мира, но затем непрерывно вякают, что не могут идти на фронт, потому что в 50 лет инвалиды спина полусогнутая, геморрой и сердце ни на что не способно. Когда в Америке и Европе вообще почти 95% пенсионеров бодрячки, занимаются спортом, все обследуются регулярно, решая проблему на ранней стадии без запускания болезни до неисправимого состояния, живут на 20 лет дольше.
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30.09.2022 09:58 Відповісти
Справи кепськи, так? Пішли в хід ІПсО на екстрасенсах.
Той КДБшник-ясновидець, що передрікав капітуляцію Зеленського найближчими днями, на підтяжках ще не повісився?
А одна дама, яка на Таро розкладала, що на другому Рамштайні нас змусять поступитися територями - жива-здорова?
Вангу ще б підтягнули.
"И будет Пастор, и будет Кролик".
Тьху, ***.
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30.09.2022 11:06 Відповісти
А навіщо кацапським свиням медичне забезпечення взагалі...
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30.09.2022 09:58 Відповісти
також дивуюся. баби нарожают.
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30.09.2022 10:25 Відповісти
Ну и хер с ними, хай все рашисты подохнут без мед помощи на территории Украины.
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30.09.2022 09:58 Відповісти
головне мати "санітарний медичний пакетик 2*1 *0,5 м"
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30.09.2022 09:59 Відповісти
Радію
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30.09.2022 09:59 Відповісти
Є універсальний засіб. Шишки, ягель,подорожник і зільонка.
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30.09.2022 10:02 Відповісти
Вы зря недооцениваете возможности уринотерапии.Она в этом списке должна стоять между шишками и ягелем.
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30.09.2022 10:13 Відповісти
Невже британці не розуміють, що кацапські військові, мають одну спільну рису с презервативами: вони одноразові.
Ніхто не планує їх лікувати.
Їх використають та утилізують.
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30.09.2022 10:02 Відповісти
Сподіваюсь, британська розвідка робить висновки не по одному відео з російською шмарою у формі, що інструктує чмобіків про жіночі тампони і прокладки.
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30.09.2022 10:04 Відповісти
.. .
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30.09.2022 10:06 Відповісти
Да что ви там панімаєтє в своєй Брітаніі.У солдата второй армии міра фсьо должно біть под рукой.
Еслі заболела голова(хотя чєму там болєть) ілі лівєр(ну живот по іхнєму),випєй мочу таварісча,а єслі ранілі
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30.09.2022 10:07 Відповісти
Чем больше сдохнет свинособак тем лучше.
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30.09.2022 10:08 Відповісти
на мою думку у них нормальне медичне забезпечення ! Я би казав, що їм і хрестика би вистачило. яка їхня задача ? Здохнути за бажання їхнього недомірка погратись у війну. Так що мертвим медицини не треба.
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30.09.2022 10:10 Відповісти
Согласен.Все что надо солдату второй армии мира-это крестик и знание двух молитв-"за здравие" и "за упокой".
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30.09.2022 10:16 Відповісти
і це добра новина!
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30.09.2022 10:15 Відповісти
C учётом многочисленности этих https://www.youtube.com/watch?v=sVIqhIhwDF8
плохое медицинское обеспечение здесь особой роли не сыграет. Важно, что они всё ещё лучше вооружены.
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30.09.2022 10:34 Відповісти
Да и хер с ними, с русским
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30.09.2022 10:37 Відповісти
Как говорили нам в медсанчасти на службе при совке, мазь Вишневского помогает от всех болезней, даже от зубной боли.
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30.09.2022 11:00 Відповісти
Так, так. Від останньої особливо допомагає якщо ту мазь намазати на зуба. Немає зуба - немає болі.
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30.09.2022 11:30 Відповісти
Ходят слухи, шо руZZкому достаточно зелёнкой крестик на пятке нарисовать после чего его и хвори не берут, и пули отскакивают. Как думаете правда, или врут?
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30.09.2022 11:14 Відповісти
брешуть звісно, все не так, треба на булках по хресту малювати. аще одне яйце покрасити зеленкою, а друге - йодом, тоді +100 до здоровʼя.
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30.09.2022 13:05 Відповісти
Наша справа турбуватися про забезпечення українського солдата. А що там у аквафрешів - пофіг.
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30.09.2022 11:28 Відповісти
 
 