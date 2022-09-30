Російські військові мають жахливе медичне забезпечення, - британська розвідка
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Російська армія, чисельність якої збільшується після оголошення "часткової" мобілізації, стикається з дедалі більшими проблемами у медичному забезпеченні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на дані розвідки повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
"Медичне забезпечення російських військових в Україні погіршується. Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно закуповувати засоби першої бойової допомоги з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням. Медична підготовка та знання першої допомоги, ймовірно, низькі", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони Британії також зазначили, що деякі російські військові отримали сучасні бойові турнікети західного зразка, але розмістили їх на своєму обладнанні за допомогою кабельних стяжок, а не липучок, які надаються, ймовірно, через те, що таке обладнання є дефіцитним і може бути викрадене.
"Недостатня впевненість російських військових у тому, що в них буде достатнє медичне забезпечення, майже напевно сприяє падінню моралі та готовності проводити у наступальні дії в багатьох підрозділах, розгорнутих в Україні", - підсумовує розвідка.
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Вангу ще б підтягнули.
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Ніхто не планує їх лікувати.
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Еслі заболела голова(хотя чєму там болєть) ілі лівєр(ну живот по іхнєму),випєй мочу таварісча,а єслі ранілі
плохое медицинское обеспечение здесь особой роли не сыграет. Важно, что они всё ещё лучше вооружены.