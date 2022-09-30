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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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У российских военных ужасное медицинское обеспечение, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,мобілізація

Российская армия, численность которой увеличивается после объявления "частичной" мобилизации, сталкивается с растущими проблемами в медицинском обеспечении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Медицинское обеспечение российских военных в Украине ухудшается. Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано самостоятельно закупать средства первой боевой помощи с советом, что женские гигиенические средства являются экономически эффективным решением. Медицинская подготовка и знание первой помощи, вероятно, низкие", - говорится в сообщении. 

В Минобороны Британии также отметили, что некоторые российские военные получили современные боевые турникеты западного образца, но разместили их на своем оборудовании с помощью кабельных стяжек, а не липучек, которые предоставляются, вероятно, из-за того, что такое оборудование дефицитно и может быть похищено.

"Недостаточная уверенность российских военных в том, что у них будет достаточное медицинское обеспечение, почти наверняка способствует падению морали и готовности проводить наступательные действия во многих подразделениях, развернутых в Украине", - заключает разведка.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 59080 человек, 264 самолета, 225 вертолетов, 2338 танков, 1391 артсистема, 4932 бронированные машины

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Довольно забавно смотреть, как руснявые пропагандоны (с церковным уклоном типа С.Рунова) заявляют о правильности русского мира, но затем непрерывно вякают, что не могут идти на фронт, потому что в 50 лет инвалиды спина полусогнутая, геморрой и сердце ни на что не способно. Когда в Америке и Европе вообще почти 95% пенсионеров бодрячки, занимаются спортом, все обследуются регулярно, решая проблему на ранней стадии без запускания болезни до неисправимого состояния, живут на 20 лет дольше.
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30.09.2022 09:58
+9
А навіщо кацапським свиням медичне забезпечення взагалі...
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30.09.2022 09:58
+9
Невже британці не розуміють, що кацапські військові, мають одну спільну рису с презервативами: вони одноразові.
Ніхто не планує їх лікувати.
Їх використають та утилізують.
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30.09.2022 10:02
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Правила форума Совет форумчан
Довольно забавно смотреть, как руснявые пропагандоны (с церковным уклоном типа С.Рунова) заявляют о правильности русского мира, но затем непрерывно вякают, что не могут идти на фронт, потому что в 50 лет инвалиды спина полусогнутая, геморрой и сердце ни на что не способно. Когда в Америке и Европе вообще почти 95% пенсионеров бодрячки, занимаются спортом, все обследуются регулярно, решая проблему на ранней стадии без запускания болезни до неисправимого состояния, живут на 20 лет дольше.
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30.09.2022 09:58 Ответить
Справи кепськи, так? Пішли в хід ІПсО на екстрасенсах.
Той КДБшник-ясновидець, що передрікав капітуляцію Зеленського найближчими днями, на підтяжках ще не повісився?
А одна дама, яка на Таро розкладала, що на другому Рамштайні нас змусять поступитися територями - жива-здорова?
Вангу ще б підтягнули.
"И будет Пастор, и будет Кролик".
Тьху, ***.
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30.09.2022 11:06 Ответить
А навіщо кацапським свиням медичне забезпечення взагалі...
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30.09.2022 09:58 Ответить
також дивуюся. баби нарожают.
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30.09.2022 10:25 Ответить
Ну и хер с ними, хай все рашисты подохнут без мед помощи на территории Украины.
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30.09.2022 09:58 Ответить
головне мати "санітарний медичний пакетик 2*1 *0,5 м"
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30.09.2022 09:59 Ответить
Радію
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30.09.2022 09:59 Ответить
Є універсальний засіб. Шишки, ягель,подорожник і зільонка.
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30.09.2022 10:02 Ответить
Вы зря недооцениваете возможности уринотерапии.Она в этом списке должна стоять между шишками и ягелем.
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30.09.2022 10:13 Ответить
Невже британці не розуміють, що кацапські військові, мають одну спільну рису с презервативами: вони одноразові.
Ніхто не планує їх лікувати.
Їх використають та утилізують.
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30.09.2022 10:02 Ответить
Сподіваюсь, британська розвідка робить висновки не по одному відео з російською шмарою у формі, що інструктує чмобіків про жіночі тампони і прокладки.
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30.09.2022 10:04 Ответить
.. .
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30.09.2022 10:06 Ответить
Да что ви там панімаєтє в своєй Брітаніі.У солдата второй армии міра фсьо должно біть под рукой.
Еслі заболела голова(хотя чєму там болєть) ілі лівєр(ну живот по іхнєму),випєй мочу таварісча,а єслі ранілі
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30.09.2022 10:07 Ответить
Чем больше сдохнет свинособак тем лучше.
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30.09.2022 10:08 Ответить
на мою думку у них нормальне медичне забезпечення ! Я би казав, що їм і хрестика би вистачило. яка їхня задача ? Здохнути за бажання їхнього недомірка погратись у війну. Так що мертвим медицини не треба.
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30.09.2022 10:10 Ответить
Согласен.Все что надо солдату второй армии мира-это крестик и знание двух молитв-"за здравие" и "за упокой".
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30.09.2022 10:16 Ответить
і це добра новина!
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30.09.2022 10:15 Ответить
C учётом многочисленности этих https://www.youtube.com/watch?v=sVIqhIhwDF8
плохое медицинское обеспечение здесь особой роли не сыграет. Важно, что они всё ещё лучше вооружены.
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30.09.2022 10:34 Ответить
Да и хер с ними, с русским
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30.09.2022 10:37 Ответить
Как говорили нам в медсанчасти на службе при совке, мазь Вишневского помогает от всех болезней, даже от зубной боли.
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30.09.2022 11:00 Ответить
Так, так. Від останньої особливо допомагає якщо ту мазь намазати на зуба. Немає зуба - немає болі.
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30.09.2022 11:30 Ответить
Ходят слухи, шо руZZкому достаточно зелёнкой крестик на пятке нарисовать после чего его и хвори не берут, и пули отскакивают. Как думаете правда, или врут?
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30.09.2022 11:14 Ответить
брешуть звісно, все не так, треба на булках по хресту малювати. аще одне яйце покрасити зеленкою, а друге - йодом, тоді +100 до здоровʼя.
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30.09.2022 13:05 Ответить
Наша справа турбуватися про забезпечення українського солдата. А що там у аквафрешів - пофіг.
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30.09.2022 11:28 Ответить
 
 