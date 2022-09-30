У российских военных ужасное медицинское обеспечение, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия, численность которой увеличивается после объявления "частичной" мобилизации, сталкивается с растущими проблемами в медицинском обеспечении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании.
"Медицинское обеспечение российских военных в Украине ухудшается. Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано самостоятельно закупать средства первой боевой помощи с советом, что женские гигиенические средства являются экономически эффективным решением. Медицинская подготовка и знание первой помощи, вероятно, низкие", - говорится в сообщении.
В Минобороны Британии также отметили, что некоторые российские военные получили современные боевые турникеты западного образца, но разместили их на своем оборудовании с помощью кабельных стяжек, а не липучек, которые предоставляются, вероятно, из-за того, что такое оборудование дефицитно и может быть похищено.
"Недостаточная уверенность российских военных в том, что у них будет достаточное медицинское обеспечение, почти наверняка способствует падению морали и готовности проводить наступательные действия во многих подразделениях, развернутых в Украине", - заключает разведка.
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"И будет Пастор, и будет Кролик".
Тьху, ***.
Ніхто не планує їх лікувати.
Їх використають та утилізують.
Еслі заболела голова(хотя чєму там болєть) ілі лівєр(ну живот по іхнєму),випєй мочу таварісча,а єслі ранілі
плохое медицинское обеспечение здесь особой роли не сыграет. Важно, что они всё ещё лучше вооружены.