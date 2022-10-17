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Рада ЄС 17 жовтня розгляне дев’ятий пакет санкцій проти Росії, - Рінкевич
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Рада міністрів ЄС із закордонних справ на зустрічі у понеділок, 17 жовтня, розгляне дев’ятий пакет санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич у Твіттері.
"Рада ЄС із закордонних справ закличе до більшої підтримки України, роботи над дев'ятим пакетом санкцій проти рф, а також конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені Росією", - написав глава МЗС Латвії.
Як відомо, 6 жовтня Європейський Союз остаточно ухвалив восьмий пакет санкцій проти росії через спробу незаконної "анексії" Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
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невже з першого разу не можна було?? ваша бюрократія ще сильніша чім наша