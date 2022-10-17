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Рада ЄС 17 жовтня розгляне дев’ятий пакет санкцій проти Росії, - Рінкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рінкевич,едгар

Рада міністрів ЄС із закордонних справ на зустрічі у понеділок, 17 жовтня, розгляне дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич у Твіттері.

"Рада ЄС із закордонних справ закличе до більшої підтримки України, роботи над дев'ятим пакетом санкцій проти рф, а також конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені Росією", - написав глава МЗС Латвії.

Як відомо, 6 жовтня Європейський Союз остаточно ухвалив восьмий пакет санкцій проти росії через спробу незаконної "анексії" Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС попередньо погодив восьмий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Автор: Роман Свиридович
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Санкции нужно вводить не только против рашки, а и против тех стран - которые рашку финансируют покупая нефть и газ. Одной рукой закручивать гайки, а второй запихивать маньяку доллары в карман за которые он покупает ракеты и беспилотники у Ирана, это не выход из ситуации - это политический садомазохизм.
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17.10.2022 01:57 Відповісти
девять разів зустрічалися-а путлер все ще ворушиться
невже з першого разу не можна було?? ваша бюрократія ще сильніша чім наша
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17.10.2022 06:02 Відповісти
Байден обещал вторичные санкции тем странам которые будут продолжать торговлю с россией ,пока не видно санкций против Ирана за проданные россии безпилотники а уж тем более за проданные ракеты.
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17.10.2022 06:08 Відповісти
Санкція має бути лише одна - ПОВНА ЗАБОРОНА РОСІЙСЬКОГО ЕКСПОРТУ.
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17.10.2022 06:10 Відповісти
 
 