Рада ЄС 17 жовтня розгляне дев’ятий пакет санкцій проти Росії, - Рінкевич

Рада міністрів ЄС із закордонних справ на зустрічі у понеділок, 17 жовтня, розгляне дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич у Твіттері.

"Рада ЄС із закордонних справ закличе до більшої підтримки України, роботи над дев'ятим пакетом санкцій проти рф, а також конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені Росією", - написав глава МЗС Латвії.

Як відомо, 6 жовтня Європейський Союз остаточно ухвалив восьмий пакет санкцій проти росії через спробу незаконної "анексії" Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС попередньо погодив восьмий пакет санкцій проти Росії, - Reuters