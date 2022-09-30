УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6914 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Санкції ЄС
2 278 3
Росія (47179) санкції (6840) Євросоюз (7010)

ЄС попередньо погодив восьмий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Країни Європейського Союзу досягли початкової згоди щодо восьмого раунду санкцій блоку проти Росії за ведення війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

"Рішення ухвалено на рівні послів 27 країн блоку.  На початку цього тижня Єврокомісія рекомендувала блоку запровадити додаткові обмеження на торгівлю та запровадити окремі чорні списки, а також погодити стелю цін на морські постачання російської нафти до третіх країн, переважно застрахованих європейськими компаніями", - йдеться в повідомленні. 

27 країнам потрібна одностайність для введення санкцій, і, якщо їхні розбіжності виявиться занадто складним для подолання, це питання буде передано на зустріч національних лідерів блоку в Празі 6-7 жовтня, повідомили джерела на умовах анонімності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС застосує "кримські санкції" до всіх окупованих Росією територій України, - Боррель

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В кого є вихід на МЗС?
Треба гастролі рашистів по Європі припинити...

https://ticketbank.de/ru/tickets/1018-kalina-krasnaya
показати весь коментар
30.09.2022 14:14 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 14:22 Відповісти
Владелец нескольких заводов паровозов в Украине Олег Дерипаска попал под санкции нехило,а вот зерновой братан Зе, Рома Абрамович отмазан от санкций.
Байден помог...весело живём и вперёд идём ..🤣
показати весь коментар
30.09.2022 14:35 Відповісти
 
 