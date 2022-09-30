ЄС попередньо погодив восьмий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Країни Європейського Союзу досягли початкової згоди щодо восьмого раунду санкцій блоку проти Росії за ведення війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Рішення ухвалено на рівні послів 27 країн блоку. На початку цього тижня Єврокомісія рекомендувала блоку запровадити додаткові обмеження на торгівлю та запровадити окремі чорні списки, а також погодити стелю цін на морські постачання російської нафти до третіх країн, переважно застрахованих європейськими компаніями", - йдеться в повідомленні.

27 країнам потрібна одностайність для введення санкцій, і, якщо їхні розбіжності виявиться занадто складним для подолання, це питання буде передано на зустріч національних лідерів блоку в Празі 6-7 жовтня, повідомили джерела на умовах анонімності.

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