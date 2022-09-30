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ЕС предварительно согласовал восьмой пакет санкций против России, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

Страны Европейского Союза достигли первоначального согласия по восьмому раунду санкций блока против России за ведение войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Решение принято на уровне послов 27 стран блока. В начале этой недели Еврокомиссия рекомендовала блоку ввести дополнительные ограничения на торговлю и ввести отдельные черные списки, а также согласовать потолок цен на морские поставки российской нефти в третьи страны, преимущественно застрахованные европейскими компаниями", - говорится в сообщении.

27 странам нужно единодушие для введения санкций, и если их разногласия окажется слишком сложным для преодоления, этот вопрос будет передан на встречу национальных лидеров блока в Праге 6-7 октября, сообщили источники на условиях анонимности.

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Автор: Анастасія Потіха
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В кого є вихід на МЗС?
Треба гастролі рашистів по Європі припинити...

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30.09.2022 14:14 Ответить
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30.09.2022 14:22 Ответить
Владелец нескольких заводов паровозов в Украине Олег Дерипаска попал под санкции нехило,а вот зерновой братан Зе, Рома Абрамович отмазан от санкций.
Байден помог...весело живём и вперёд идём ..🤣
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30.09.2022 14:35 Ответить
 
 