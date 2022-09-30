ЕС предварительно согласовал восьмой пакет санкций против России, - Reuters

Страны Европейского Союза достигли первоначального согласия по восьмому раунду санкций блока против России за ведение войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Решение принято на уровне послов 27 стран блока. В начале этой недели Еврокомиссия рекомендовала блоку ввести дополнительные ограничения на торговлю и ввести отдельные черные списки, а также согласовать потолок цен на морские поставки российской нефти в третьи страны, преимущественно застрахованные европейскими компаниями", - говорится в сообщении.

27 странам нужно единодушие для введения санкций, и если их разногласия окажется слишком сложным для преодоления, этот вопрос будет передан на встречу национальных лидеров блока в Праге 6-7 октября, сообщили источники на условиях анонимности.

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