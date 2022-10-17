Червоний Хрест готовий відвідати Оленівку, але досі не отримав гарантій безпеки

Команда з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста готова відвідати полонених у в’язниці в Оленівці, але не має мінімальних гарантій безпеки на місці та "дозволу місцевої влади" на проведення візиту.

Про це йдеться у заяві МКЧХ, поширеній у неділю, передає Цензор.НЕТ.

"Команда з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), включно з лікарем, готова в Донецьку відвідати всіх військовополонених, яких утримують у цьому районі, зокрема в пенітенціарній установі в Оленівці… Їхня місія полягатиме в перевірці умов утримання та лікування, доставці предметів першої необхідності та забезпеченні військовополоненим можливості зв'язатися зі своїми сім'ями.

Інтенсивні бойові дії в цьому районі сьогодні підкреслюють, наскільки велика небезпека і як важко було виконати цю місію. Наша команда була готова протягом кількох місяців, але досі не має одночасно мінімальних гарантій безпеки на місці та місцевого дозволу на проведення візиту", - йдеться в заяві.

У МКЧХ заявили, що звинувачення Комітету "у тому, що йому відмовлено в повному та негайному доступі", не допоможе ні військовополоненим, ні їхнім родинам, і єдині, хто може змінити ситуацію, - це залучені держави і "влада", що здійснює утримання під вартою.

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