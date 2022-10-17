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Червоний Хрест готовий відвідати Оленівку, але досі не отримав гарантій безпеки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крест,красный

Команда з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста готова відвідати полонених у в’язниці в Оленівці, але не має мінімальних гарантій безпеки на місці та "дозволу місцевої влади" на проведення візиту.

Про це йдеться у заяві МКЧХ, поширеній у неділю, передає Цензор.НЕТ.

"Команда з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), включно з лікарем, готова в Донецьку відвідати всіх військовополонених, яких утримують у цьому районі, зокрема в пенітенціарній установі в Оленівці… Їхня місія полягатиме в перевірці умов утримання та лікування, доставці предметів першої необхідності та забезпеченні військовополоненим можливості зв'язатися зі своїми сім'ями.

Інтенсивні бойові дії в цьому районі сьогодні підкреслюють, наскільки велика небезпека і як важко було виконати цю місію. Наша команда була готова протягом кількох місяців, але досі не має одночасно мінімальних гарантій безпеки на місці та місцевого дозволу на проведення візиту", - йдеться в заяві.

У МКЧХ заявили, що звинувачення Комітету "у тому, що йому відмовлено в повному та негайному доступі", не допоможе ні військовополоненим, ні їхнім родинам, і єдині, хто може змінити ситуацію, - це залучені держави і "влада", що здійснює утримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це мій пріоритет", - нова президентка Червоного Хреста Еггер про доступ до українських військовополонених

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Международный Красный Крест - такая же органиация как и ООН , может только высказать свою глубокую обеспокоенность состоянием дел на сегодняшний момент.
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17.10.2022 07:44
+8
Боже, які кончені...
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17.10.2022 07:28
+8
але не має мінімальних гарантій безпеки на місці
-----------------------------------
слабо в заручниках побути? зате дізнаєтесь про сенс свої роботи і відчуєте на собі всю любов путінського режиму
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17.10.2022 07:35
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так ви прямо як Леня-космос-відвідайте не виходячі з кабінета в Нью Йорку...
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17.10.2022 07:15 Відповісти
Від кого? Від (уйла? Ой, сюр! Саморозпустіться!
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17.10.2022 07:20 Відповісти
Ну и что теперь? Где храбрая секретутка Зе- ермак? Испортил воздух ермак и в кусты? Гавкнул в адрес МКК и получил прогнозируемый ответ.
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17.10.2022 07:21 Відповісти
Ну так ему главное прокукарекать-а там хоть не рассветай.
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17.10.2022 07:24 Відповісти
Боже, які кончені...
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17.10.2022 07:28 Відповісти
Действия МКК во время Второй мировой войны до настоящего времени[10][11][12] продолжают подвергаться критике. Документы и рассказы очевидцев, подтверждающие это, были широко использованы при создании фильма Кристин Рюттен «Красный Крест во времена Третьего рейха», продемонстрированного 26 сентября 2007 года на немецко-французском канале Arte. В частности, резкое осуждение вызывают следующие действия МКК[13][14][15]:
МККК первым узнал о нацистском плане полного истребления евреев, но долгое время скрывал эти сведения.Часть руководства и сотрудников Красного Креста открыто восхищались действиями Гитлера.Президент МККК Макс Хюбер лично возглавлял два предприятия, активно сотрудничавших с нацистской Германией.Вице-президент МККК Карл Буркхард посетил Германию по личному приглашению Гитлера и «был очарован» поездкой.В отчете о посещении концлагеря Дахау в августе 1938 года было отмечено «благоприятное впечатление» от лагеря.В 1942 году руководство МККК получило сведения, что последних евреев Берлина увозят в Освенцим, но ничего не предприняло и никому эту информацию не передало.Летом 1942 года руководство МККК получило от директора женевского бюро Всемирного еврейского конгресса Герхарта Ригнера доказательства реализации плана «окончательного решения», но также ничего не предприняло и никому эту информацию не передало.23 июня 1944 года представитель МККК Морис Россель посетил концлагерь Терезиенштадт и всё, что он поместил в отчет, - это фотографии специально отобранных улыбающихся детей.Тот же Морис Россель в сентябре 1944 года посетил концлагерь Освенцим, не задал там ни одного вопроса о газовых камерах и массовых убийствах, зато отметил прекрасный маникюр эсэсовцев.
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17.10.2022 09:48 Відповісти
але не має мінімальних гарантій безпеки на місці
-----------------------------------
слабо в заручниках побути? зате дізнаєтесь про сенс свої роботи і відчуєте на собі всю любов путінського режиму
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17.10.2022 07:35 Відповісти
Международный Красный Крест - такая же органиация как и ООН , может только высказать свою глубокую обеспокоенность состоянием дел на сегодняшний момент.
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17.10.2022 07:44 Відповісти
Серьезно? Посмешище мировое, а не организация
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17.10.2022 07:57 Відповісти
Дурість українського виборця можна вимірювати кількістю придурочно-агресивних висерів в коментах Цензора.
Елементрано легко ж дізнатись хоч щось про Швейцарський Червоний Хрест, а потім вже лізти в коменти. Дурні, бо безграмотні, бевзі та тьотки лізуть і пишуть всяку хню, неначе ЧХ військова організація з спецназом, як в кіно з Сталлоне та іншими персонажами.
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17.10.2022 08:03 Відповісти
Насрати на статут, штатний розклад і податкову декларацію твоєї контори, що можеш заперечити по суті, червонопикий? Коли крєст буде в Оленівці, блєать?
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17.10.2022 08:09 Відповісти
Не сумніваюсь, що насрати в тебе є чим. Так от зніми з килима свою берданку 22 калібру та звиздуй провідником команди з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста готових відвідати полонених у в'язниці в Оленівці. Заодне і визволиш всіх ув*язнених.
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17.10.2022 08:18 Відповісти
спочатку ти визначся, або хрестик або щось інше, пздбл.
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17.10.2022 08:36 Відповісти
Я вже визначився, що ти примітивна злобна амеба.
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17.10.2022 08:48 Відповісти
Красный Крест как и ООН, eще одна бесполезная организация.

Сомневаюсь что они во время Первой и Второй Мировых войн требовали от кого то гарантий безопасности в подобных ситуациях. Это абсурд, они для того и созданы чтобы рисковать жизнями во имя спасения других.
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17.10.2022 09:40 Відповісти
 
 