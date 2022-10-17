Червоний Хрест готовий відвідати Оленівку, але досі не отримав гарантій безпеки
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Команда з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста готова відвідати полонених у в’язниці в Оленівці, але не має мінімальних гарантій безпеки на місці та "дозволу місцевої влади" на проведення візиту.
Про це йдеться у заяві МКЧХ, поширеній у неділю, передає Цензор.НЕТ.
"Команда з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), включно з лікарем, готова в Донецьку відвідати всіх військовополонених, яких утримують у цьому районі, зокрема в пенітенціарній установі в Оленівці… Їхня місія полягатиме в перевірці умов утримання та лікування, доставці предметів першої необхідності та забезпеченні військовополоненим можливості зв'язатися зі своїми сім'ями.
Інтенсивні бойові дії в цьому районі сьогодні підкреслюють, наскільки велика небезпека і як важко було виконати цю місію. Наша команда була готова протягом кількох місяців, але досі не має одночасно мінімальних гарантій безпеки на місці та місцевого дозволу на проведення візиту", - йдеться в заяві.
У МКЧХ заявили, що звинувачення Комітету "у тому, що йому відмовлено в повному та негайному доступі", не допоможе ні військовополоненим, ні їхнім родинам, і єдині, хто може змінити ситуацію, - це залучені держави і "влада", що здійснює утримання під вартою.
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МККК первым узнал о нацистском плане полного истребления евреев, но долгое время скрывал эти сведения.Часть руководства и сотрудников Красного Креста открыто восхищались действиями Гитлера.Президент МККК Макс Хюбер лично возглавлял два предприятия, активно сотрудничавших с нацистской Германией.Вице-президент МККК Карл Буркхард посетил Германию по личному приглашению Гитлера и «был очарован» поездкой.В отчете о посещении концлагеря Дахау в августе 1938 года было отмечено «благоприятное впечатление» от лагеря.В 1942 году руководство МККК получило сведения, что последних евреев Берлина увозят в Освенцим, но ничего не предприняло и никому эту информацию не передало.Летом 1942 года руководство МККК получило от директора женевского бюро Всемирного еврейского конгресса Герхарта Ригнера доказательства реализации плана «окончательного решения», но также ничего не предприняло и никому эту информацию не передало.23 июня 1944 года представитель МККК Морис Россель посетил концлагерь Терезиенштадт и всё, что он поместил в отчет, - это фотографии специально отобранных улыбающихся детей.Тот же Морис Россель в сентябре 1944 года посетил концлагерь Освенцим, не задал там ни одного вопроса о газовых камерах и массовых убийствах, зато отметил прекрасный маникюр эсэсовцев.
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слабо в заручниках побути? зате дізнаєтесь про сенс свої роботи і відчуєте на собі всю любов путінського режиму
Елементрано легко ж дізнатись хоч щось про Швейцарський Червоний Хрест, а потім вже лізти в коменти. Дурні, бо безграмотні, бевзі та тьотки лізуть і пишуть всяку хню, неначе ЧХ військова організація з спецназом, як в кіно з Сталлоне та іншими персонажами.
Сомневаюсь что они во время Первой и Второй Мировых войн требовали от кого то гарантий безопасности в подобных ситуациях. Это абсурд, они для того и созданы чтобы рисковать жизнями во имя спасения других.