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На Київщині працює ППО, залишайтесь в укриттях, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Під час оголошеної повітряної тривоги на Київщині працює ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! В області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до закінчення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

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Автор: Ірина Дашківська
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А я на кухні.
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17.10.2022 08:15 Відповісти
Йо банные мопеды.
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17.10.2022 08:15 Відповісти
Єй , ху@ ло , випей яду і відразу попустить , бо украінці ні в чому не винні 😡
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17.10.2022 08:16 Відповісти
Разве волнует маньяка-убийцу степень виновности его жертвы?
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17.10.2022 08:23 Відповісти
а кто виноват? военные? что ты несешь?
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17.10.2022 09:02 Відповісти
 
 