На Київщині працює ППО, залишайтесь в укриттях, - ОВА

Під час оголошеної повітряної тривоги на Київщині працює ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! В області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до закінчення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

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