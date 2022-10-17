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На Київщині працює ППО, залишайтесь в укриттях, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час оголошеної повітряної тривоги на Київщині працює ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Київщина! В області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до закінчення тривоги", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.
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