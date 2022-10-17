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Вночі окупанти обстріляли околиці Слов’янська

словянськ

У ніч на 17 жовтня російські військові вдарили по околицях Слов’янська.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, вночі місто знов обстріляли. Прильоти були по околицях. Без жертв", - повідомив він.

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Автор: 

армія рф (17264) обстріл (28303) Слов’янськ (596)


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