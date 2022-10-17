Харківський метрополітен призупинив роботу, у місті та області перебої зі світлом

Метро Харкова призупинило роботу, у різних районах Харкова та Харківської області виникли перебої зі світлом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням УП.

Близько 10:00 у пресслужбі метрополітену повідомили, що "з технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену".

У різних районах Харкова та області виникли перебої зі світлом. Харків'яни повідомляють про зниження напруги або відсутність електропостачання.

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