Харківський метрополітен призупинив роботу, у місті та області перебої зі світлом
Метро Харкова призупинило роботу, у різних районах Харкова та Харківської області виникли перебої зі світлом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням УП.
Близько 10:00 у пресслужбі метрополітену повідомили, що "з технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену".
У різних районах Харкова та області виникли перебої зі світлом. Харків'яни повідомляють про зниження напруги або відсутність електропостачання.
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