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Харківський метрополітен призупинив роботу, у місті та області перебої зі світлом

свет,света,отключение

Метро Харкова призупинило роботу, у різних районах Харкова та Харківської області виникли перебої зі світлом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням УП.

Близько 10:00 у пресслужбі метрополітену повідомили, що "з технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену".

У різних районах Харкова та області виникли перебої зі світлом. Харків'яни повідомляють про зниження напруги або відсутність електропостачання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби внаслідок обстрілів Харківщини загинула одна людина, ще четверо поранені, зокрема 16-річний хлопець

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Метрополітен (1416) Харків (5573) Харківщина (6054) електроенергія (6185)


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