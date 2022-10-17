До 40% мікрочипів, які РФ отримує з Китаю, - браковані, - ЗМІ
Російські виробники електроніки зіткнулися зі збільшенням постачання бракованих комплектуючих з Китаю. З кінця лютого частка браку зросла із 2% до 40%.
Про це пише російське видання "Коммерсант", інформує Цензор.НЕТ.
Через санкції та порушення логістики імпортери змушені створювати довші ланцюжки поставок і купляти товари не у заводів, а у посередників. Тому контроль за якістю продукції падає.
Це може спричинити зростання цін на російське обладнання.
Частка бракованих мікросхем та компонентів у постачанні російським компаніям з Китаю з початку військових дій в Україні збільшилася з 2% до 40%, розповіло джерело на російському ринку електроніки.
"Збільшення браку підвищить кінцеву вартість російської електроніки вдвічі і розтягне терміни виробництва", - каже джерело.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Мінфін США став включати російських виробників і розробників електроніки до списків санкцій, через що останні виявилися відрізані від поставок зарубіжних компонентів. Під обмеження, зокрема, потрапили структура "Байкал Електронікс", МЦСТ, НВЦ "Елвіс", "Акваріус" та структура ГК Yadro.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль