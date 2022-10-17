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До 40% мікрочипів, які РФ отримує з Китаю, - браковані, - ЗМІ

мікрочип

Російські виробники електроніки зіткнулися зі збільшенням постачання бракованих комплектуючих з Китаю. З кінця лютого частка браку зросла із 2% до 40%.

Про це пише російське видання "Коммерсант", інформує Цензор.НЕТ.

Через санкції та порушення логістики імпортери змушені створювати довші ланцюжки поставок і купляти товари не у заводів, а у посередників. Тому контроль за якістю продукції падає.

Це може спричинити зростання цін на російське обладнання.

Частка бракованих мікросхем та компонентів у постачанні російським компаніям з Китаю з початку військових дій в Україні збільшилася з 2% до 40%, розповіло джерело на російському ринку електроніки.

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"Збільшення браку підвищить кінцеву вартість російської електроніки вдвічі і розтягне терміни виробництва", - каже джерело.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Мінфін США став включати російських виробників і розробників електроніки до списків санкцій, через що останні виявилися відрізані від поставок зарубіжних компонентів. Під обмеження, зокрема, потрапили структура "Байкал Електронікс", МЦСТ, НВЦ "Елвіс", "Акваріус" та структура ГК Yadro.

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Китай (4555) росія (65002) санкції (11790) технології (805)


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17.10.2022 12:06 Відповісти
судячі по ракетних обстрілах сі не напрягаеться..
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17.10.2022 12:07 Відповісти
Это хорошо, но если она получает в 2 раз больше своих реальных потребностей, то этот брак погоды не сделает....к сожалению...
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17.10.2022 12:13 Відповісти
Йому рос експерти кажуть, що техніка здорожчає в 2 рази, а він включає барана і пише погоди не зробить)
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17.10.2022 12:20 Відповісти
Зато 60% нормальные.
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17.10.2022 13:48 Відповісти
 
 