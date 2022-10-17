Військові на передовій забезпечені зимовою формою на 100%, - Міноборони
Усі, хто перебуває в районі бойових дій, забезпечені зимовою формою одягу на 100 відсотків.
Про це заявив заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяInform.
"Поставки йдуть кожного дня - це досить великі обсяги, й ми зараз ведемо роботу практично "з коліс". Усе, що надходить до логістичних складів ЗСУ, практично відразу направляється командуванням на забезпечення частин. Засобами захисту (шоломи, балістичні бронежилети) особовий склад ЗСУ забезпечено повністю. Сьогодні ми вже перейшли до утворення стратегічних запасів", - сказав Шаповалов.
За його словами, Україні допомагають країни-партнери. Допомога стосується не лише форми, а й наметів, обігрівачів та технічного обладнання.
Заступник міністра оборони наголосив, що, хоча основна маса за рахунок держбюджету, допомога партнерів і волонтерів залишається дуже важливою для армії.
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По собі скажу.Вдягали в зимове на початку березня.Не отримав від ЗСУ зимову термобілизну (дали літню),зимові берці.
Недавно видали турецькі зимові штани (гівно),шкарпетки.
Бо наші тільки спохопилися, що невдовзі зима.
Так що, спасибі союзникам.
чесно- вірю, но з трудом
З циклу «А МИ Ж ПОПЕРЕДЖАЛИ
Вчора чоловіку телефонував колишній співробітник з фронту, просив допомогти придбати зимове взуття(одяг, білизну самі вже купили).
З іншої бригади співробітник теж сказав, що не забезпечені зимовим одягом та взуттям
Його МО як завжди просрало закупівлі зимового одягу, а тепер все йде від союзників.
И кому верить? Крысам чиновникам или волонтерам? Даже не знаю.......