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Новини Війна
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Військові на передовій забезпечені зимовою формою на 100%, - Міноборони

форма

Усі, хто перебуває в районі бойових дій, забезпечені зимовою формою одягу на 100 відсотків.

Про це заявив заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяInform.

"Поставки йдуть кожного дня - це досить великі обсяги, й ми зараз ведемо роботу практично "з коліс". Усе, що надходить до логістичних складів ЗСУ, практично відразу направляється командуванням на забезпечення частин. Засобами захисту (шоломи, балістичні бронежилети) особовий склад ЗСУ забезпечено повністю. Сьогодні ми вже перейшли до утворення стратегічних запасів", - сказав Шаповалов.

За його словами, Україні допомагають країни-партнери. Допомога стосується не лише форми, а й наметів, обігрівачів та технічного обладнання.

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Заступник міністра оборони наголосив, що, хоча основна маса за рахунок держбюджету, допомога партнерів і волонтерів залишається дуже важливою для армії.

Автор: 

Міноборони (7332) ЗСУ (7514)


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Топ коментарі
+16
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17.10.2022 14:26
+15
Кадровые орки зимой замерзали и с трупов одежду снимали а мобикам вообще будет Сталингад.
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17.10.2022 12:17
+15
А те що мій друг сам (і не тільки він) купував зимовий однострій то це як називається???
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17.10.2022 12:21
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Третій раз за сьогодні слухаю Пташку і Гімн України. Справжнє використання від мужньої Героїні. Тримайтесь і бережіть Україну
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17.10.2022 12:16 Відповісти
А ти мйорзні-мйорзні мєрзкій чмобік,- так булькнуло самойо *****
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17.10.2022 12:17 Відповісти
Кадровые орки зимой замерзали и с трупов одежду снимали а мобикам вообще будет Сталингад.
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17.10.2022 12:17 Відповісти
Забезпечення на 100% - це зрозуміло і так повинно бути. Не розумію забезпечення на 90%.
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17.10.2022 12:19 Відповісти
Пащеку стули.Як би з твоєї родини хтось був на війні,ти б тут не смерділо.Сам де сидиш,"воєн"?
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17.10.2022 12:29 Відповісти
А шо воно надряпало - не встиг?
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17.10.2022 14:21 Відповісти
Та не правда це, військові замовляють і питають як і де це можна зробити, бо ще невідомо коли буде.
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17.10.2022 12:20 Відповісти
Правда,мій племінник отримав усе уже давно. Питання в іншому як надовго служить форма,ті самі штани. Через це висилаю регулярно або гроші або щось з одягу. Амазон має наші зразки. Хлопці шукають додаткові елементи одягу,як маленькі сумки, ремні....
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17.10.2022 12:29 Відповісти
То правда.Кому треба,-банально скупився.
По собі скажу.Вдягали в зимове на початку березня.Не отримав від ЗСУ зимову термобілизну (дали літню),зимові берці.
Недавно видали турецькі зимові штани (гівно),шкарпетки.
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17.10.2022 13:13 Відповісти
А те що мій друг сам (і не тільки він) купував зимовий однострій то це як називається???
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17.10.2022 12:21 Відповісти
Все украли до нас.
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17.10.2022 17:18 Відповісти
Министерству обороны Украины , Западным союзникам, которые все это поставляют - респект и уважуха, особенно Канаде и Литве. Будем наблюдать как будут вымерзать ватники, при пленении - не одевать, пусть будут такими как их припер карлик. Это должно способствовать успешному наступлению.
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17.10.2022 12:23 Відповісти
Канада, - десь тут була новина, - надає Українським Збройним Силам 500 тисяч комплектів зимового одягу.
Бо наші тільки спохопилися, що невдовзі зима.
Так що, спасибі союзникам.
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17.10.2022 19:24 Відповісти
Дрова теж нам партнери постачають, чи у нас свої є?
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17.10.2022 12:26 Відповісти
подяка союзникам та волонтерам.. ну і МО, звичайно, якому все ЦЕ надають союзники та волонтери
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17.10.2022 12:38 Відповісти
мене теж якось крутить від таких бравих рапортів в стилі ссср ,, а потім волонтери пишуть то одного немає то другого..
чесно- вірю, но з трудом
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17.10.2022 12:55 Відповісти
«Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося» © В.Зеленський.
З циклу «А МИ Ж ПОПЕРЕДЖАЛИ
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17.10.2022 13:34 Відповісти
А що скажуть волонтери?
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17.10.2022 13:47 Відповісти
Неправда!
Вчора чоловіку телефонував колишній співробітник з фронту, просив допомогти придбати зимове взуття(одяг, білизну самі вже купили).
З іншої бригади співробітник теж сказав, що не забезпечені зимовим одягом та взуттям
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17.10.2022 14:19 Відповісти
Брехуни. Все шукаємо і купляємо самі. Вишукуємо, де тільки можемо.
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17.10.2022 14:25 Відповісти
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17.10.2022 14:26 Відповісти
Молодець
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17.10.2022 15:36 Відповісти
Ми самі купували.
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17.10.2022 16:10 Відповісти
Так званий міністр оборони пи@дить як сивий мерін.
Його МО як завжди просрало закупівлі зимового одягу, а тепер все йде від союзників.
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17.10.2022 17:14 Відповісти
смішно, в МО працює 95-й квартал?
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17.10.2022 17:25 Відповісти
Чергова порція зе-хупци.
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17.10.2022 17:37 Відповісти
Усе, що надходить до логістичних складів ЗСУ, практично відразу направляється командуванням на забезпечення частин. Засобами захисту (шоломи, балістичні бронежилети) особовий склад ЗСУ забезпечено повністю. Сьогодні ми вже перейшли до утворення стратегічних запасів", - сказав Шаповалов. І де тут є хоч 1 слово про зимовий одяг?
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17.10.2022 18:25 Відповісти
Я не пойму , зачем врать что всем обеспечены. Всё что на мне , я купил за свои деньги . Государство мне выдало одну пару ботинок , штаны и носки .
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17.10.2022 19:24 Відповісти
Спальные мешки просят
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17.10.2022 21:13 Відповісти
Неможна вірити Зе владі - брешуть вони як і кацпи майстерно.
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17.10.2022 20:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=10zlWJVb-Aw&t=647s На жаль, Міноборони не впоралося з задачею одягнути військових у зимову форму до 15 жовтня, - Ярова
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17.10.2022 22:25 Відповісти
А главное наше тв на говно исходит, о том что рашисты всё себе покупают и там список у них, а в своём глазу говнище не видят, ОП президента бабло виделил на говнопропаганду ,как у них всё хреново, я парня подвозил с пригорода домой в отпуск на три дня, и он мне сказал что на свою снарягу потратил 56 тысяч гривен, горите в аду МО Украины !!!
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17.10.2022 22:31 Відповісти
Далеко не на 100%. Остогидло їхнє цокання каблуками перед начальством, а пацани мерзнуть.
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18.10.2022 08:17 Відповісти
Волонтеры говорят не обеспечены!
И кому верить? Крысам чиновникам или волонтерам? Даже не знаю.......
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18.10.2022 14:25 Відповісти
 
 