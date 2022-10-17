Військові на передовій забезпечені зимовою формою на 100%, - Міноборони

Усі, хто перебуває в районі бойових дій, забезпечені зимовою формою одягу на 100 відсотків.

Про це заявив заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяInform.

"Поставки йдуть кожного дня - це досить великі обсяги, й ми зараз ведемо роботу практично "з коліс". Усе, що надходить до логістичних складів ЗСУ, практично відразу направляється командуванням на забезпечення частин. Засобами захисту (шоломи, балістичні бронежилети) особовий склад ЗСУ забезпечено повністю. Сьогодні ми вже перейшли до утворення стратегічних запасів", - сказав Шаповалов.

За його словами, Україні допомагають країни-партнери. Допомога стосується не лише форми, а й наметів, обігрівачів та технічного обладнання.

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Заступник міністра оборони наголосив, що, хоча основна маса за рахунок держбюджету, допомога партнерів і волонтерів залишається дуже важливою для армії.