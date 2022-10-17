Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100%, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Все находящиеся в районе боевых действий обеспечены зимней формой одежды на 100 процентов.
Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.
"Поставки идут каждый день - это достаточно большие объемы, и мы сейчас ведем работу практически "с колес". Все, что поступает в логистические составы ВСУ, практически сразу направляется командованием на обеспечение частей. Средствами защиты (шлемы, баллистические бронежилеты) личный состав ВСУ обеспечены полностью. Сегодня мы уже перешли к образованию стратегических запасов", - сказал Шаповалов.
По его словам, Украине помогают страны-партнеры. Помощь касается не только формы, но и палаток, обогревателей и технического оборудования.
Замминистра обороны подчеркнул, что, хотя основная масса за счет госбюджета, помощь партнеров и волонтеров остается очень важной для армии.
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По собі скажу.Вдягали в зимове на початку березня.Не отримав від ЗСУ зимову термобілизну (дали літню),зимові берці.
Недавно видали турецькі зимові штани (гівно),шкарпетки.
Бо наші тільки спохопилися, що невдовзі зима.
Так що, спасибі союзникам.
чесно- вірю, но з трудом
З циклу «А МИ Ж ПОПЕРЕДЖАЛИ
Вчора чоловіку телефонував колишній співробітник з фронту, просив допомогти придбати зимове взуття(одяг, білизну самі вже купили).
З іншої бригади співробітник теж сказав, що не забезпечені зимовим одягом та взуттям
Його МО як завжди просрало закупівлі зимового одягу, а тепер все йде від союзників.
И кому верить? Крысам чиновникам или волонтерам? Даже не знаю.......