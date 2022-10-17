Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100%, - Минобороны

Все находящиеся в районе боевых действий обеспечены зимней формой одежды на 100 процентов.

Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

"Поставки идут каждый день - это достаточно большие объемы, и мы сейчас ведем работу практически "с колес". Все, что поступает в логистические составы ВСУ, практически сразу направляется командованием на обеспечение частей. Средствами защиты (шлемы, баллистические бронежилеты) личный состав ВСУ обеспечены полностью. Сегодня мы уже перешли к образованию стратегических запасов", - сказал Шаповалов.

По его словам, Украине помогают страны-партнеры. Помощь касается не только формы, но и палаток, обогревателей и технического оборудования.

Замминистра обороны подчеркнул, что, хотя основная масса за счет госбюджета, помощь партнеров и волонтеров остается очень важной для армии.

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