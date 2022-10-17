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Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100%, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

форма

Все находящиеся в районе боевых действий обеспечены зимней формой одежды на 100 процентов.

Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

"Поставки идут каждый день - это достаточно большие объемы, и мы сейчас ведем работу практически "с колес". Все, что поступает в логистические составы ВСУ, практически сразу направляется командованием на обеспечение частей. Средствами защиты (шлемы, баллистические бронежилеты) личный состав ВСУ обеспечены полностью. Сегодня мы уже перешли к образованию стратегических запасов", - сказал Шаповалов.

По его словам, Украине помогают страны-партнеры. Помощь касается не только формы, но и палаток, обогревателей и технического оборудования.

Замминистра обороны подчеркнул, что, хотя основная масса за счет госбюджета, помощь партнеров и волонтеров остается очень важной для армии.

Читайте также: Первоочередные потребности ВСУ в зимней форме закрыты, - Минобороны
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Топ комментарии
+16
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17.10.2022 14:26
+15
Кадровые орки зимой замерзали и с трупов одежду снимали а мобикам вообще будет Сталингад.
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17.10.2022 12:17
+15
А те що мій друг сам (і не тільки він) купував зимовий однострій то це як називається???
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17.10.2022 12:21
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Третій раз за сьогодні слухаю Пташку і Гімн України. Справжнє використання від мужньої Героїні. Тримайтесь і бережіть Україну
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17.10.2022 12:16 Ответить
А ти мйорзні-мйорзні мєрзкій чмобік,- так булькнуло самойо *****
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17.10.2022 12:17 Ответить
Кадровые орки зимой замерзали и с трупов одежду снимали а мобикам вообще будет Сталингад.
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17.10.2022 12:17 Ответить
Забезпечення на 100% - це зрозуміло і так повинно бути. Не розумію забезпечення на 90%.
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17.10.2022 12:19 Ответить
Пащеку стули.Як би з твоєї родини хтось був на війні,ти б тут не смерділо.Сам де сидиш,"воєн"?
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17.10.2022 12:29 Ответить
А шо воно надряпало - не встиг?
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17.10.2022 14:21 Ответить
Та не правда це, військові замовляють і питають як і де це можна зробити, бо ще невідомо коли буде.
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17.10.2022 12:20 Ответить
Правда,мій племінник отримав усе уже давно. Питання в іншому як надовго служить форма,ті самі штани. Через це висилаю регулярно або гроші або щось з одягу. Амазон має наші зразки. Хлопці шукають додаткові елементи одягу,як маленькі сумки, ремні....
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17.10.2022 12:29 Ответить
То правда.Кому треба,-банально скупився.
По собі скажу.Вдягали в зимове на початку березня.Не отримав від ЗСУ зимову термобілизну (дали літню),зимові берці.
Недавно видали турецькі зимові штани (гівно),шкарпетки.
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17.10.2022 13:13 Ответить
А те що мій друг сам (і не тільки він) купував зимовий однострій то це як називається???
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17.10.2022 12:21 Ответить
Все украли до нас.
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17.10.2022 17:18 Ответить
Министерству обороны Украины , Западным союзникам, которые все это поставляют - респект и уважуха, особенно Канаде и Литве. Будем наблюдать как будут вымерзать ватники, при пленении - не одевать, пусть будут такими как их припер карлик. Это должно способствовать успешному наступлению.
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17.10.2022 12:23 Ответить
Канада, - десь тут була новина, - надає Українським Збройним Силам 500 тисяч комплектів зимового одягу.
Бо наші тільки спохопилися, що невдовзі зима.
Так що, спасибі союзникам.
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17.10.2022 19:24 Ответить
Дрова теж нам партнери постачають, чи у нас свої є?
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17.10.2022 12:26 Ответить
подяка союзникам та волонтерам.. ну і МО, звичайно, якому все ЦЕ надають союзники та волонтери
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17.10.2022 12:38 Ответить
мене теж якось крутить від таких бравих рапортів в стилі ссср ,, а потім волонтери пишуть то одного немає то другого..
чесно- вірю, но з трудом
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17.10.2022 12:55 Ответить
«Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося» © В.Зеленський.
З циклу «А МИ Ж ПОПЕРЕДЖАЛИ
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17.10.2022 13:34 Ответить
А що скажуть волонтери?
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17.10.2022 13:47 Ответить
Неправда!
Вчора чоловіку телефонував колишній співробітник з фронту, просив допомогти придбати зимове взуття(одяг, білизну самі вже купили).
З іншої бригади співробітник теж сказав, що не забезпечені зимовим одягом та взуттям
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17.10.2022 14:19 Ответить
Брехуни. Все шукаємо і купляємо самі. Вишукуємо, де тільки можемо.
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17.10.2022 14:25 Ответить
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17.10.2022 14:26 Ответить
Молодець
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17.10.2022 15:36 Ответить
Ми самі купували.
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17.10.2022 16:10 Ответить
Так званий міністр оборони пи@дить як сивий мерін.
Його МО як завжди просрало закупівлі зимового одягу, а тепер все йде від союзників.
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17.10.2022 17:14 Ответить
смішно, в МО працює 95-й квартал?
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17.10.2022 17:25 Ответить
Чергова порція зе-хупци.
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17.10.2022 17:37 Ответить
Усе, що надходить до логістичних складів ЗСУ, практично відразу направляється командуванням на забезпечення частин. Засобами захисту (шоломи, балістичні бронежилети) особовий склад ЗСУ забезпечено повністю. Сьогодні ми вже перейшли до утворення стратегічних запасів", - сказав Шаповалов. І де тут є хоч 1 слово про зимовий одяг?
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17.10.2022 18:25 Ответить
Я не пойму , зачем врать что всем обеспечены. Всё что на мне , я купил за свои деньги . Государство мне выдало одну пару ботинок , штаны и носки .
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17.10.2022 19:24 Ответить
Спальные мешки просят
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17.10.2022 21:13 Ответить
Неможна вірити Зе владі - брешуть вони як і кацпи майстерно.
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17.10.2022 20:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=10zlWJVb-Aw&t=647s На жаль, Міноборони не впоралося з задачею одягнути військових у зимову форму до 15 жовтня, - Ярова
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17.10.2022 22:25 Ответить
А главное наше тв на говно исходит, о том что рашисты всё себе покупают и там список у них, а в своём глазу говнище не видят, ОП президента бабло виделил на говнопропаганду ,как у них всё хреново, я парня подвозил с пригорода домой в отпуск на три дня, и он мне сказал что на свою снарягу потратил 56 тысяч гривен, горите в аду МО Украины !!!
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17.10.2022 22:31 Ответить
Далеко не на 100%. Остогидло їхнє цокання каблуками перед начальством, а пацани мерзнуть.
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18.10.2022 08:17 Ответить
Волонтеры говорят не обеспечены!
И кому верить? Крысам чиновникам или волонтерам? Даже не знаю.......
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18.10.2022 14:25 Ответить
 
 