Первоочередные потребности ВСУ в зимней форме закрыты, - Минобороны
Первоочередные потребности в обеспечении подразделений Вооруженных сил Украины предметами зимнего вещевого обеспечения уже количественно закрыты.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
"Продолжается работа по полному обеспечению всех потребностей", - говорится в сообщении.
В частности, с 6 по 12 октября в Вооруженные силы Украины было доставлено более 24 тыс. зимних курток, до 17 тыс. пар обуви, из которых почти 12,5 тыс. – зимней. Кроме этого, поставлено более 27 тыс. зимних шапок, 35 тыс. утепленных флисовых курток и 93,5 тыс. комплектов нательного демисезонного и зимнего белья.
В Минобороны отметили, что среди около 20 предметов зимнего вещевого обеспечения на особом контроле поставки зимних курток, обуви, шапок, термобелья, носков и флисок. При этом по поставкам зимней формы "статистика очень быстро меняется и в основном зависит от логистики".
Также в указанный период для нужд украинской армии было передано почти 13 тысяч бронежилетов и 10 тысяч шлемов. На данный момент для ВСУ уже сформирован резерв из более чем 180 тысяч бронежилетов и десятков тысяч шлемов.
"В рамках выполнения контрактов темпы поставки будут соответствовать реальной потребности, ведь уже сейчас почти все поставки направляются в резерв. После зачисления на учет уполномоченное командование одного из родов Вооруженных сил Украины принимает решение о дальнейшем распределении среди подразделений. В целом констатируется ритмичный процесс поставок сезонной форменной одежды и средств защиты", - говорится в сообщении.
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Чому не шиють захоплені в полон кацапи, а держава їх годує на 3000 грн???
А Міноборони переможно звітувало.
Але цього не покажуть по г+г і наталка мосіссук не пустить сльозу, тому народ буде скидатись Притулі на сумнівні дрони.
військо мінімум 300тис
курток поставили-24тис
це що-ідіотізм?
6 тепла вночі
вата, це особі без статі які свято вірять ***** і дохнуть за нього
ні суду ні в,язниці
здохне або від бомби або від рук свого оточення (агігархів)
далі з складу МО на склади бригад
знову перераховування, знову прийняття на баланс
а у бригад є бати, і навіть окремі бати
знову видаєм з бригад а бати отримують та ставлять на баланс
от доки це ******** закінчиться, то військові вже змерзнуть, трішки самі куплять, трішки волонтери привезуть і щось нададуть українці з других країн.
після цього, МО щось з тих 500 тисяч видасть а щось (більшість) заникає на склад і дасть звіт
тіпа, ми такі кіздаті керівники що у нас запас одежі огого.
точно так як сталося з броніками.
закупили 250тис. видали 100 тис, запас 150, а військових, *****, 300 тис
де **** взялися 200 тис броніків?????????????
читай шосте речення.....
все
щоб було зрозуміло
завод кузня на рибальському має випускати кулемети
не випускає бо нема замовлення
гармата Богдана, одна вже 3,5 роки
не випускають...
До 15 жовтня всі потреби в зимовій формі мають бути закриті, або навіщо такий міністр оборони і чим він взагалі займається?
Питання в пресі з серпня стоїть, принайм я бачив з серпня.
Які розумні та патріотичні!!! Дякуємо 73 дупоголовим!
КОНЧЕНЕ БРЕХЛИВЕ Зе МІНОБОРОНИ - грощі на форму розкрало, союзники постачають зимню форму для ЗСУ