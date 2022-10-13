Первоочередные потребности ВСУ в зимней форме закрыты, - Минобороны

Первоочередные потребности в обеспечении подразделений Вооруженных сил Украины предметами зимнего вещевого обеспечения уже количественно закрыты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Продолжается работа по полному обеспечению всех потребностей", - говорится в сообщении.

В частности, с 6 по 12 октября в Вооруженные силы Украины было доставлено более 24 тыс. зимних курток, до 17 тыс. пар обуви, из которых почти 12,5 тыс. – зимней. Кроме этого, поставлено более 27 тыс. зимних шапок, 35 тыс. утепленных флисовых курток и 93,5 тыс. комплектов нательного демисезонного и зимнего белья.

В Минобороны отметили, что среди около 20 предметов зимнего вещевого обеспечения на особом контроле поставки зимних курток, обуви, шапок, термобелья, носков и флисок. При этом по поставкам зимней формы "статистика очень быстро меняется и в основном зависит от логистики".

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Также в указанный период для нужд украинской армии было передано почти 13 тысяч бронежилетов и 10 тысяч шлемов. На данный момент для ВСУ уже сформирован резерв из более чем 180 тысяч бронежилетов и десятков тысяч шлемов.

"В рамках выполнения контрактов темпы поставки будут соответствовать реальной потребности, ведь уже сейчас почти все поставки направляются в резерв. После зачисления на учет уполномоченное командование одного из родов Вооруженных сил Украины принимает решение о дальнейшем распределении среди подразделений. В целом констатируется ритмичный процесс поставок сезонной форменной одежды и средств защиты", - говорится в сообщении.