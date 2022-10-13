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Новости Война
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Первоочередные потребности ВСУ в зимней форме закрыты, - Минобороны

форма

Первоочередные потребности в обеспечении подразделений Вооруженных сил Украины предметами зимнего вещевого обеспечения уже количественно закрыты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Продолжается работа по полному обеспечению всех потребностей", - говорится в сообщении.

В частности, с 6 по 12 октября в Вооруженные силы Украины было доставлено более 24 тыс. зимних курток, до 17 тыс. пар обуви, из которых почти 12,5 тыс. – зимней. Кроме этого, поставлено более 27 тыс. зимних шапок, 35 тыс. утепленных флисовых курток и 93,5 тыс. комплектов нательного демисезонного и зимнего белья.

В Минобороны отметили, что среди около 20 предметов зимнего вещевого обеспечения на особом контроле поставки зимних курток, обуви, шапок, термобелья, носков и флисок. При этом по поставкам зимней формы "статистика очень быстро меняется и в основном зависит от логистики".

Читайте также: Ситуация с зимней формой будет решена в течение нескольких недель, - Минобороны

Также в указанный период для нужд украинской армии было передано почти 13 тысяч бронежилетов и 10 тысяч шлемов. На данный момент для ВСУ уже сформирован резерв из более чем 180 тысяч бронежилетов и десятков тысяч шлемов.

"В рамках выполнения контрактов темпы поставки будут соответствовать реальной потребности, ведь уже сейчас почти все поставки направляются в резерв. После зачисления на учет уполномоченное командование одного из родов Вооруженных сил Украины принимает решение о дальнейшем распределении среди подразделений. В целом констатируется ритмичный процесс поставок сезонной форменной одежды и средств защиты", - говорится в сообщении.

Автор: 

Минобороны (9288) ВСУ (6547)


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Топ комментарии
+34
Ага. Потреби ЗСУ закриті самими бійцями за свій кошт, волонтерами, Канадою, Литвою і навіть Іспанією.

А Міноборони переможно звітувало.
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13.10.2022 17:50
+17
zeКоманда шила днем и ночью.
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13.10.2022 17:47
+15
бреше як лавров
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13.10.2022 17:49
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zeКоманда шила днем и ночью.
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13.10.2022 17:47 Ответить
Де замовлення МО?
Чому не шиють захоплені в полон кацапи, а держава їх годує на 3000 грн???
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13.10.2022 21:30 Ответить
Вони уран повинні копати в Жовти Водах 24/7 ! Шити одяг знайдеться кому!
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13.10.2022 22:02 Ответить
В Жовтих Водах, давно вже уран не видобувають. Там тільки завод з переробки руди, який в простої з початку війни. Шахти по видобутку руди в Кіровоградській області, теж в простої з початку великої війни. Шахтарі без з.п. з 05.22 р.
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13.10.2022 22:14 Ответить
бреше як лавров
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13.10.2022 17:49 Ответить
Ага. Потреби ЗСУ закриті самими бійцями за свій кошт, волонтерами, Канадою, Литвою і навіть Іспанією.

А Міноборони переможно звітувало.
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13.10.2022 17:50 Ответить
+Великобританія надає також для всіх хто проходить у них навчання ,а це десятки тисяч.
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13.10.2022 18:45 Ответить
Маю велику надію, що бійці, навчені в Британії стануть після перемоги рушійною силою перетворення України! Бо ін'єкції Британської культури, системи управління та ромадських відносин - це такій вірус (в хорошому сенсі), який потім неможливо з себе вичавити до кінця життя!
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13.10.2022 22:06 Ответить
БРЕХНЯ!
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13.10.2022 17:53 Ответить
Да, брехня.
Але цього не покажуть по г+г і наталка мосіссук не пустить сльозу, тому народ буде скидатись Притулі на сумнівні дрони.
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13.10.2022 18:26 Ответить
Шо характерно, прізвище "Мосійчук" буквально означає "онук Моїсея"
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13.10.2022 22:07 Ответить
меняла гендер?отрезала свой член и отдала членограю на урок пианино?
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14.10.2022 00:53 Ответить
Першочергові - це Ішаку з дʼЄрмаком?
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13.10.2022 18:00 Ответить
Перестаньте сволочі стільки брехати Бахмутський напрям бригади без зимового одягу !!!!
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13.10.2022 18:05 Ответить
Ну вам же пишуть, що спрямовують все на склади на облIк. А потIм будуть видавать солдатам, якI ще не замерзли, з того що залишиться пIСля облIку. Ну , короче, треба за Эпитцентром наглядати
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13.10.2022 19:21 Ответить
...значить, знов українцям треба збирати власні кошти на закупівлю майна для ЗСУ
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13.10.2022 18:19 Ответить
Брехня повна.
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13.10.2022 18:23 Ответить
В нас зараз армія не менше 300 тисяч, а форми поставили лише 17 тисяч пар чоботів і 13 тисяч курток.
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13.10.2022 18:25 Ответить
Тут надо понимать, в первую очередь оснащаются те, кто на передовой. Вот указанная цифра наверно это и отражает. В тыловые части поступит тоже, но позже.
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13.10.2022 19:06 Ответить
Все одно мало. Зараз немає такого поняття як тил.
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13.10.2022 19:39 Ответить
На "передовой" бійців більше ніж "24 тис.курток"!
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13.10.2022 20:06 Ответить
Возможно вы правы, я точной информацией не обладаю. Остается только надеяться на лучшее. Причем 1 комплекта формы, на 1 бойца мало, она рвется, пачкается и т.д. Надо хотя бы 2.
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13.10.2022 20:09 Ответить
Народ вже збирає давненько, вже й що могли закупили і відправили, бо якщо чекати першочергового закриття, то на Новий рік аби було. А звіти-окозамилювання народу не потрібні, досить брехати.
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13.10.2022 18:30 Ответить
Стесняюсь спросить,МОшники,у вас совесть есть?Или вам сие чувство неведомо?
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13.10.2022 18:33 Ответить
щось не врублюся
військо мінімум 300тис
курток поставили-24тис
це що-ідіотізм?
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13.10.2022 18:40 Ответить
Не ідіотизм, а зе-статистика.
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13.10.2022 18:47 Ответить
Спокуха, наши заявили о поставках 500! тыс. комплектов зимней формы с армейских складов для Украинской армии - зрада отменяется. Так же Канадское правительство выделило 250 млн. на внутренние закупки дополнительных комплектов обуви, обвесок и т.п. - все это будет сделано в Октябре
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13.10.2022 18:44 Ответить
спокуха ?в нас цілий вересень холодний
6 тепла вночі
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13.10.2022 18:48 Ответить
подякуйте, Канада дає 500тис 0,а не зекоманда
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13.10.2022 22:08 Ответить
Тю, а що мОскаль робить в Канаді?
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13.10.2022 18:49 Ответить
Если бы он был **************, то написал бы что ВСУ фиг что получат. А так человек пишет позитивные новости, зачем ему оскорбительный вопрос писать?
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13.10.2022 19:00 Ответить
дураков хватает, лучше не обращать внимание .... ненавижу вату, но и среди уркаинцев хватает придурков
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13.10.2022 19:02 Ответить
Я сам "вата", но я против *****.
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13.10.2022 19:04 Ответить
ти ...банутий???
вата, це особі без статі які свято вірять ***** і дохнуть за нього
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13.10.2022 19:11 Ответить
Я неправильная вата....я в Украине никогда не жил, только в детстве был в музее Олега Кошевого в Краснодоне, но я за победу Украины.
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13.10.2022 19:13 Ответить
бережи себе.
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13.10.2022 19:57 Ответить
Я очень надеюсь что ***** выбьют зубы в этой войне и он понесет ответственность за все что сделал.
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13.10.2022 20:03 Ответить
нічого ***** не буде,
ні суду ні в,язниці
здохне або від бомби або від рук свого оточення (агігархів)
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13.10.2022 20:10 Ответить
Канаде нужно сказать спасибо, помогают чем могут.
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13.10.2022 19:02 Ответить
Дякуємо народу та уряду Канади!
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13.10.2022 18:49 Ответить
Канада - великая страна!
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13.10.2022 19:03 Ответить
а в ОП є таке розуміння як логістика, склад, взяття на облік,
далі з складу МО на склади бригад
знову перераховування, знову прийняття на баланс
а у бригад є бати, і навіть окремі бати
знову видаєм з бригад а бати отримують та ставлять на баланс
от доки це ******** закінчиться, то військові вже змерзнуть, трішки самі куплять, трішки волонтери привезуть і щось нададуть українці з других країн.
після цього, МО щось з тих 500 тисяч видасть а щось (більшість) заникає на склад і дасть звіт
тіпа, ми такі кіздаті керівники що у нас запас одежі огого.
точно так як сталося з броніками.
закупили 250тис. видали 100 тис, запас 150, а військових, *****, 300 тис
де **** взялися 200 тис броніків?????????????
читай шосте речення.....
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13.10.2022 19:08 Ответить
ну и какой выход? отказаться от поставок и помощи? ... получается, что положение с обеспечением безвыходно - это не правда, я не верю в то, что с войной, хапуги будут воровать в открытую ... армия воюет, и делает это все лучше с каждой неделей, я думаю, что если форму поставят в обещаном количестве, то ее всю поставят в войска
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14.10.2022 03:20 Ответить
я просто пояснив систему цієї влади
все
щоб було зрозуміло
завод кузня на рибальському має випускати кулемети
не випускає бо нема замовлення
гармата Богдана, одна вже 3,5 роки
не випускають...
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14.10.2022 08:15 Ответить
..."оранжєвьіє, упоітєльно дорогіє кальсоньі" і звісно якісні канадійськи теплющі куртки скоро в епіцентрі, ашані, складах запорізької ова.
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13.10.2022 20:02 Ответить
Завдяки Канаді, так *****?
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13.10.2022 19:03 Ответить
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13.10.2022 19:29 Ответить
Угу, тільки вчора знайомий замовив пошиття термух на 20 тис. грн. Що змогли зібрати, чекати нема коли. Хлопці мерзнуть. Принаймні та бригада на яку шиємо. І це невелика частина буде, 10% потреби мабуть.
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13.10.2022 19:43 Ответить
Що означає "першочергові потреби"?
До 15 жовтня всі потреби в зимовій формі мають бути закриті, або навіщо такий міністр оборони і чим він взагалі займається?
Питання в пресі з серпня стоїть, принайм я бачив з серпня.
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13.10.2022 19:58 Ответить
пока это Залужный не скажет вы идёте хором нх
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13.10.2022 20:10 Ответить
Брешуть суки. Вже другий мiсяць по ночах +6-8. Нiчого ця зелена сволота не робила. Все волонтери да самi хлопцi дiставали i одягались. Брешуть суки i не червонiють.
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13.10.2022 20:11 Ответить
зегидота стефанчук та резніков у січні 2022 повідомили, що потреби ЗСУ на 2022 закриті, Додаткові 50млрд грн - не потрібні!
Які розумні та патріотичні!!! Дякуємо 73 дупоголовим!
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13.10.2022 21:48 Ответить
И это - на могосот тысячную армию ? 6 по 12 октября в Вооруженные силы Украины было доставлено более 24 тыс. зимних курток, до 17 тыс. пар обуви, из которых почти 12,5 тыс. - зимней. Кроме этого, поставлено более 27 тыс. зимних шапок, 35 тыс. утепленных флисовых курток и 93,5 тыс. Поганцы.
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13.10.2022 22:05 Ответить
Бойцов гораздо больше. Потребности будут закрыты, когда форма будет на руках бойцов, а не на складах каких то. МО врет безбожно.
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13.10.2022 22:32 Ответить
Хочеться вірити, але напевно балабол.
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13.10.2022 23:00 Ответить
Першочергові потреби щодо забезпечення підрозділів Збройних сил України предметами зимового речового забезпечення вже кількісно закрито.Про це інформує із посиланням на сайт відомства. Джерело:

КОНЧЕНЕ БРЕХЛИВЕ Зе МІНОБОРОНИ - грощі на форму розкрало, союзники постачають зимню форму для ЗСУ

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13.10.2022 23:32 Ответить
 
 