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Першочергові потреби ЗСУ в зимовій формі закрито, - Міноборони

форма

Першочергові потреби щодо забезпечення підрозділів Збройних сил України предметами зимового речового забезпечення вже кількісно закрито.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Триває робота для повного забезпечення усіх потреб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з 6 до 12 жовтня до Збройних сил України було доставлено понад 24 тисячі зимових курток, до 17 тисяч пар взуття, з яких майже 12 500 – зимового. Окрім цього, поставлено понад 27 тисяч зимових шапок, 35 тисяч утеплених флісових курток та 93,5 тисячі комплектів нижньої демісезонної та зимової білизни.

У Міноборони зазначили, що серед майже 20 предметів зимового речового забезпечення на особливому контролі постачання зимових курток, взуття, шапок, термобілизни, шкарпеток та флісок. При цьому щодо постачання зимової форми "статистика дуже швидко змінюється і переважно залежить від логістики".

Також читайте: Ситуація із зимовою формою буде вирішена протягом декількох тижнів, - Міноборони

У зазначений період для потреб української армії було передано майже 13 тисяч бронежилетів та 10 тисяч шоломів. Наразі для ЗСУ вже сформовано резерв із понад 180 тисяч бронежилетів та десятків тисяч шоломів.

"У межах виконання контрактів темпи постачання будуть відповідати реальній потребі, адже уже зараз майже усі поставки скеровуються до резерву. Після зарахування на облік уповноважене командування одного з родів Збройних сил України приймає рішення щодо подальшого розподілу серед підрозділів. Загалом констатується ритмічний процес поставок сезонного форменого одягу та засобів захисту", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Міноборони (7307) ЗСУ (7500)


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Топ коментарі
+34
Ага. Потреби ЗСУ закриті самими бійцями за свій кошт, волонтерами, Канадою, Литвою і навіть Іспанією.

А Міноборони переможно звітувало.
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13.10.2022 17:50
+17
zeКоманда шила днем и ночью.
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13.10.2022 17:47
+15
бреше як лавров
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13.10.2022 17:49
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zeКоманда шила днем и ночью.
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13.10.2022 17:47 Відповісти
Де замовлення МО?
Чому не шиють захоплені в полон кацапи, а держава їх годує на 3000 грн???
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13.10.2022 21:30 Відповісти
Вони уран повинні копати в Жовти Водах 24/7 ! Шити одяг знайдеться кому!
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13.10.2022 22:02 Відповісти
В Жовтих Водах, давно вже уран не видобувають. Там тільки завод з переробки руди, який в простої з початку війни. Шахти по видобутку руди в Кіровоградській області, теж в простої з початку великої війни. Шахтарі без з.п. з 05.22 р.
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13.10.2022 22:14 Відповісти
бреше як лавров
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13.10.2022 17:49 Відповісти
Ага. Потреби ЗСУ закриті самими бійцями за свій кошт, волонтерами, Канадою, Литвою і навіть Іспанією.

А Міноборони переможно звітувало.
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13.10.2022 17:50 Відповісти
+Великобританія надає також для всіх хто проходить у них навчання ,а це десятки тисяч.
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13.10.2022 18:45 Відповісти
Маю велику надію, що бійці, навчені в Британії стануть після перемоги рушійною силою перетворення України! Бо ін'єкції Британської культури, системи управління та ромадських відносин - це такій вірус (в хорошому сенсі), який потім неможливо з себе вичавити до кінця життя!
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13.10.2022 22:06 Відповісти
БРЕХНЯ!
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13.10.2022 17:53 Відповісти
Да, брехня.
Але цього не покажуть по г+г і наталка мосіссук не пустить сльозу, тому народ буде скидатись Притулі на сумнівні дрони.
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13.10.2022 18:26 Відповісти
Шо характерно, прізвище "Мосійчук" буквально означає "онук Моїсея"
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13.10.2022 22:07 Відповісти
меняла гендер?отрезала свой член и отдала членограю на урок пианино?
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14.10.2022 00:53 Відповісти
Першочергові - це Ішаку з дʼЄрмаком?
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13.10.2022 18:00 Відповісти
Перестаньте сволочі стільки брехати Бахмутський напрям бригади без зимового одягу !!!!
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13.10.2022 18:05 Відповісти
Ну вам же пишуть, що спрямовують все на склади на облIк. А потIм будуть видавать солдатам, якI ще не замерзли, з того що залишиться пIСля облIку. Ну , короче, треба за Эпитцентром наглядати
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13.10.2022 19:21 Відповісти
...значить, знов українцям треба збирати власні кошти на закупівлю майна для ЗСУ
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13.10.2022 18:19 Відповісти
Брехня повна.
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13.10.2022 18:23 Відповісти
В нас зараз армія не менше 300 тисяч, а форми поставили лише 17 тисяч пар чоботів і 13 тисяч курток.
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13.10.2022 18:25 Відповісти
Тут надо понимать, в первую очередь оснащаются те, кто на передовой. Вот указанная цифра наверно это и отражает. В тыловые части поступит тоже, но позже.
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13.10.2022 19:06 Відповісти
Все одно мало. Зараз немає такого поняття як тил.
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13.10.2022 19:39 Відповісти
На "передовой" бійців більше ніж "24 тис.курток"!
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13.10.2022 20:06 Відповісти
Возможно вы правы, я точной информацией не обладаю. Остается только надеяться на лучшее. Причем 1 комплекта формы, на 1 бойца мало, она рвется, пачкается и т.д. Надо хотя бы 2.
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13.10.2022 20:09 Відповісти
Народ вже збирає давненько, вже й що могли закупили і відправили, бо якщо чекати першочергового закриття, то на Новий рік аби було. А звіти-окозамилювання народу не потрібні, досить брехати.
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13.10.2022 18:30 Відповісти
Стесняюсь спросить,МОшники,у вас совесть есть?Или вам сие чувство неведомо?
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13.10.2022 18:33 Відповісти
щось не врублюся
військо мінімум 300тис
курток поставили-24тис
це що-ідіотізм?
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13.10.2022 18:40 Відповісти
Не ідіотизм, а зе-статистика.
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13.10.2022 18:47 Відповісти
Спокуха, наши заявили о поставках 500! тыс. комплектов зимней формы с армейских складов для Украинской армии - зрада отменяется. Так же Канадское правительство выделило 250 млн. на внутренние закупки дополнительных комплектов обуви, обвесок и т.п. - все это будет сделано в Октябре
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13.10.2022 18:44 Відповісти
спокуха ?в нас цілий вересень холодний
6 тепла вночі
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13.10.2022 18:48 Відповісти
подякуйте, Канада дає 500тис 0,а не зекоманда
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13.10.2022 22:08 Відповісти
Тю, а що мОскаль робить в Канаді?
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13.10.2022 18:49 Відповісти
Если бы он был **************, то написал бы что ВСУ фиг что получат. А так человек пишет позитивные новости, зачем ему оскорбительный вопрос писать?
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13.10.2022 19:00 Відповісти
дураков хватает, лучше не обращать внимание .... ненавижу вату, но и среди уркаинцев хватает придурков
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13.10.2022 19:02 Відповісти
Я сам "вата", но я против *****.
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13.10.2022 19:04 Відповісти
ти ...банутий???
вата, це особі без статі які свято вірять ***** і дохнуть за нього
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13.10.2022 19:11 Відповісти
Я неправильная вата....я в Украине никогда не жил, только в детстве был в музее Олега Кошевого в Краснодоне, но я за победу Украины.
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13.10.2022 19:13 Відповісти
бережи себе.
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13.10.2022 19:57 Відповісти
Я очень надеюсь что ***** выбьют зубы в этой войне и он понесет ответственность за все что сделал.
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13.10.2022 20:03 Відповісти
нічого ***** не буде,
ні суду ні в,язниці
здохне або від бомби або від рук свого оточення (агігархів)
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13.10.2022 20:10 Відповісти
Канаде нужно сказать спасибо, помогают чем могут.
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13.10.2022 19:02 Відповісти
Дякуємо народу та уряду Канади!
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13.10.2022 18:49 Відповісти
Канада - великая страна!
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13.10.2022 19:03 Відповісти
а в ОП є таке розуміння як логістика, склад, взяття на облік,
далі з складу МО на склади бригад
знову перераховування, знову прийняття на баланс
а у бригад є бати, і навіть окремі бати
знову видаєм з бригад а бати отримують та ставлять на баланс
от доки це ******** закінчиться, то військові вже змерзнуть, трішки самі куплять, трішки волонтери привезуть і щось нададуть українці з других країн.
після цього, МО щось з тих 500 тисяч видасть а щось (більшість) заникає на склад і дасть звіт
тіпа, ми такі кіздаті керівники що у нас запас одежі огого.
точно так як сталося з броніками.
закупили 250тис. видали 100 тис, запас 150, а військових, *****, 300 тис
де **** взялися 200 тис броніків?????????????
читай шосте речення.....
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13.10.2022 19:08 Відповісти
ну и какой выход? отказаться от поставок и помощи? ... получается, что положение с обеспечением безвыходно - это не правда, я не верю в то, что с войной, хапуги будут воровать в открытую ... армия воюет, и делает это все лучше с каждой неделей, я думаю, что если форму поставят в обещаном количестве, то ее всю поставят в войска
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14.10.2022 03:20 Відповісти
я просто пояснив систему цієї влади
все
щоб було зрозуміло
завод кузня на рибальському має випускати кулемети
не випускає бо нема замовлення
гармата Богдана, одна вже 3,5 роки
не випускають...
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14.10.2022 08:15 Відповісти
..."оранжєвьіє, упоітєльно дорогіє кальсоньі" і звісно якісні канадійськи теплющі куртки скоро в епіцентрі, ашані, складах запорізької ова.
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13.10.2022 20:02 Відповісти
Завдяки Канаді, так *****?
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13.10.2022 19:03 Відповісти
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13.10.2022 19:29 Відповісти
Угу, тільки вчора знайомий замовив пошиття термух на 20 тис. грн. Що змогли зібрати, чекати нема коли. Хлопці мерзнуть. Принаймні та бригада на яку шиємо. І це невелика частина буде, 10% потреби мабуть.
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13.10.2022 19:43 Відповісти
Що означає "першочергові потреби"?
До 15 жовтня всі потреби в зимовій формі мають бути закриті, або навіщо такий міністр оборони і чим він взагалі займається?
Питання в пресі з серпня стоїть, принайм я бачив з серпня.
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13.10.2022 19:58 Відповісти
пока это Залужный не скажет вы идёте хором нх
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13.10.2022 20:10 Відповісти
Брешуть суки. Вже другий мiсяць по ночах +6-8. Нiчого ця зелена сволота не робила. Все волонтери да самi хлопцi дiставали i одягались. Брешуть суки i не червонiють.
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13.10.2022 20:11 Відповісти
зегидота стефанчук та резніков у січні 2022 повідомили, що потреби ЗСУ на 2022 закриті, Додаткові 50млрд грн - не потрібні!
Які розумні та патріотичні!!! Дякуємо 73 дупоголовим!
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13.10.2022 21:48 Відповісти
И это - на могосот тысячную армию ? 6 по 12 октября в Вооруженные силы Украины было доставлено более 24 тыс. зимних курток, до 17 тыс. пар обуви, из которых почти 12,5 тыс. - зимней. Кроме этого, поставлено более 27 тыс. зимних шапок, 35 тыс. утепленных флисовых курток и 93,5 тыс. Поганцы.
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13.10.2022 22:05 Відповісти
Бойцов гораздо больше. Потребности будут закрыты, когда форма будет на руках бойцов, а не на складах каких то. МО врет безбожно.
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13.10.2022 22:32 Відповісти
Хочеться вірити, але напевно балабол.
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13.10.2022 23:00 Відповісти
Першочергові потреби щодо забезпечення підрозділів Збройних сил України предметами зимового речового забезпечення вже кількісно закрито.Про це інформує із посиланням на сайт відомства. Джерело:

КОНЧЕНЕ БРЕХЛИВЕ Зе МІНОБОРОНИ - грощі на форму розкрало, союзники постачають зимню форму для ЗСУ

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13.10.2022 23:32 Відповісти
 
 