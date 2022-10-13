Першочергові потреби ЗСУ в зимовій формі закрито, - Міноборони
Першочергові потреби щодо забезпечення підрозділів Збройних сил України предметами зимового речового забезпечення вже кількісно закрито.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
"Триває робота для повного забезпечення усіх потреб", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, з 6 до 12 жовтня до Збройних сил України було доставлено понад 24 тисячі зимових курток, до 17 тисяч пар взуття, з яких майже 12 500 – зимового. Окрім цього, поставлено понад 27 тисяч зимових шапок, 35 тисяч утеплених флісових курток та 93,5 тисячі комплектів нижньої демісезонної та зимової білизни.
У Міноборони зазначили, що серед майже 20 предметів зимового речового забезпечення на особливому контролі постачання зимових курток, взуття, шапок, термобілизни, шкарпеток та флісок. При цьому щодо постачання зимової форми "статистика дуже швидко змінюється і переважно залежить від логістики".
У зазначений період для потреб української армії було передано майже 13 тисяч бронежилетів та 10 тисяч шоломів. Наразі для ЗСУ вже сформовано резерв із понад 180 тисяч бронежилетів та десятків тисяч шоломів.
"У межах виконання контрактів темпи постачання будуть відповідати реальній потребі, адже уже зараз майже усі поставки скеровуються до резерву. Після зарахування на облік уповноважене командування одного з родів Збройних сил України приймає рішення щодо подальшого розподілу серед підрозділів. Загалом констатується ритмічний процес поставок сезонного форменого одягу та засобів захисту", - йдеться у повідомленні.
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Чому не шиють захоплені в полон кацапи, а держава їх годує на 3000 грн???
А Міноборони переможно звітувало.
Але цього не покажуть по г+г і наталка мосіссук не пустить сльозу, тому народ буде скидатись Притулі на сумнівні дрони.
військо мінімум 300тис
курток поставили-24тис
це що-ідіотізм?
6 тепла вночі
вата, це особі без статі які свято вірять ***** і дохнуть за нього
ні суду ні в,язниці
здохне або від бомби або від рук свого оточення (агігархів)
далі з складу МО на склади бригад
знову перераховування, знову прийняття на баланс
а у бригад є бати, і навіть окремі бати
знову видаєм з бригад а бати отримують та ставлять на баланс
от доки це ******** закінчиться, то військові вже змерзнуть, трішки самі куплять, трішки волонтери привезуть і щось нададуть українці з других країн.
після цього, МО щось з тих 500 тисяч видасть а щось (більшість) заникає на склад і дасть звіт
тіпа, ми такі кіздаті керівники що у нас запас одежі огого.
точно так як сталося з броніками.
закупили 250тис. видали 100 тис, запас 150, а військових, *****, 300 тис
де **** взялися 200 тис броніків?????????????
читай шосте речення.....
все
щоб було зрозуміло
завод кузня на рибальському має випускати кулемети
не випускає бо нема замовлення
гармата Богдана, одна вже 3,5 роки
не випускають...
До 15 жовтня всі потреби в зимовій формі мають бути закриті, або навіщо такий міністр оборони і чим він взагалі займається?
Питання в пресі з серпня стоїть, принайм я бачив з серпня.
Які розумні та патріотичні!!! Дякуємо 73 дупоголовим!
КОНЧЕНЕ БРЕХЛИВЕ Зе МІНОБОРОНИ - грощі на форму розкрало, союзники постачають зимню форму для ЗСУ