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Двом псевдоправоохоронцям з Харківщини повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, - Офіс Генпрокурора

державна,зрада,зрадник

Мешканям с. Липці та с. Стрілеча на Харківщині повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, мешканець с. Липці Харківського району під час окупації населеного пункту працював на благо ворогів. Чоловік добровільно обійняв псевдопосаду "тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора" у так званому "териториальном органе милиции с. Казачья Лопань".

Інший фігурант - житель с. Стрілеча, який також добровільно погодився працювати у псевдоправоохоронному органі. Він теж став "т.в.о дільничного інспектора" у "міліції".

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області їм заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Харківщина (6054) державна зрада (1680) колабораціонізм (1158) Офіс Генпрокурора (3245)


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17.10.2022 12:36 Відповісти
Чому знову рила затушовані ?
Це щоб люди їх не впізнали коли вони з'являться на керівних посадах мвс ?
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17.10.2022 14:35 Відповісти
А коли вже таким гнидам перестануть морди закривати? Всі повинні знати цих **дарасів!
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17.10.2022 12:36 Відповісти
вы ещё скажите, что им дадут реальный срок, тем более в Харькове. не смешите. деньги из РФ делают своё дело.
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17.10.2022 13:00 Відповісти
а морды закрывают для шанса откупится. и снова честный. ещё и на работе восстановят.
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17.10.2022 13:02 Відповісти
 
 