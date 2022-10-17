Двом псевдоправоохоронцям з Харківщини повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, - Офіс Генпрокурора

Мешканям с. Липці та с. Стрілеча на Харківщині повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, мешканець с. Липці Харківського району під час окупації населеного пункту працював на благо ворогів. Чоловік добровільно обійняв псевдопосаду "тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора" у так званому "териториальном органе милиции с. Казачья Лопань".



Інший фігурант - житель с. Стрілеча, який також добровільно погодився працювати у псевдоправоохоронному органі. Він теж став "т.в.о дільничного інспектора" у "міліції".



За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області їм заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

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