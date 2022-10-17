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МВС та ЗСУ закликали власників зброї не намагатися збивати дрони самотужки

дрон

Українців, власників зброї закликали не збивати іранські дрони-камікадзе самостійно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявили міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти (по дронах, - ред.) поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої, ніж можливість збити дрони", - зазначив він.

Водночас міністр підтвердив, що сьогодні поліцейські стріляли по дронах, один з них вдалося збити.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також закликав українців самостійно не збивати ворожі безпілотники.

"Летіли усі з півдня, 43. 37 знищено. І авіація, і зенітно-ракетні комплекси, і інші сили оборони були залучені. Щонайменше 86% - це знищені "Шахеди". Непоганий результат. Дайте військовим зробити свою роботу, не потрібно з вікна шмаляти", - заявив Ігнат.

Також дивіться: Українців закликають не фотографувати номери дронів-камікадзе: Ворог може коригувати майбутні удари. ВIДЕО

Автор: 

МВС (3500) зброя (7442) дрони (4648)


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Топ коментарі
+15
та сейчас !"
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17.10.2022 14:39
+13
Мабуть, погоджусь... принаймі в містах! Уявив(як власник зброї), як збитий мною дрон, падає на сусідній будинок., прям не знаю. За містом, думаю це норм....
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17.10.2022 14:44
+10
Вранці чесали,що з бульбарейху летіли,тепер всі с півдня. Ой,***..🤦
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17.10.2022 14:44
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та сейчас !"
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17.10.2022 14:39 Відповісти
все правильно. Збити дрона з рушниці - скоріш застрелиш якогось блогера, який чкраз висунувся поверхом вище на телефон мопеда зняти
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17.10.2022 14:44 Відповісти
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17.10.2022 15:37 Відповісти
Тоша Геращенко призывал всех владельцев оружия сбивать дроны
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17.10.2022 14:40 Відповісти
ну так вязать за стрельбу в жилой зоне не тошу будут
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17.10.2022 14:46 Відповісти
що, з білорусі не летіли? кому вірити???
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17.10.2022 14:40 Відповісти
а може ковер самолет постелити внизу?? і поляну накрити
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17.10.2022 14:42 Відповісти
Мабуть, погоджусь... принаймі в містах! Уявив(як власник зброї), як збитий мною дрон, падає на сусідній будинок., прям не знаю. За містом, думаю це норм....
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17.10.2022 14:44 Відповісти
А куди мали падати ті дрони, по яких стріляли поліцейські?
При роботі ППО також є ймовірність що літак чи ракета впадуть десь посеред житлових кварталів!
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17.10.2022 15:17 Відповісти
Мабуть не тому. Незбитий дрон знайде свою ціль, а збитий - впаде ймовірніше десь між будинками. А от кулі з пістолета чи рушниці (які в гарячці майже напевно промажуть) можуть потрапити у вікна будинків навпроти, або впасти з неба комусь на голову.
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17.10.2022 18:10 Відповісти
Вранці чесали,що з бульбарейху летіли,тепер всі с півдня. Ой,***..🤦
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17.10.2022 14:44 Відповісти
Ігнату це розкажіть.
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17.10.2022 14:59 Відповісти
Ігнат все знає. Для удару по бульбарейху потрібне політичне рішення, а також згода наших партнерів, щоб Україна не виглядала агресором в очах європейських політиків та їх виборців, які вже дуже невдоволені здорожченням життя.
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17.10.2022 15:15 Відповісти
так збивайте на підльоті до населених пунктів!

капець логіка..ще за бандерасмузі й потравлених кацапів почніть притягувати до відповідальності...а циган за викрадення транспортних засобів!
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17.10.2022 14:45 Відповісти
так усі і послухалися...тут вам нє расєя
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17.10.2022 14:47 Відповісти
На вас надіятися себе об@бати/
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17.10.2022 14:48 Відповісти
А то випадково виявиться що прості люди стріляють краще від мусорів.
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17.10.2022 14:49 Відповісти
Сосредоточившись на дроне и не попав по нему летящему с первого раза, можно не заметить, что на линии огня - дома.

И если сбить дрон, например, над детской площадкой или остановкой или любым скоплением людей - сами додумайте, что будет, когда он упадёт.
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17.10.2022 14:50 Відповісти
Звичайно, стріляти по дрону з вікон не найкраща ідея.
Навіть з автоматичної зброї, шанси так собі, а з напівавтоматичних систем, чи систем з ручноюиперезарядк, вони ще нижчи.
Зате шанси підстрелити когось з оточуючих, дуже і дуже непогані.
Але кину камінь і в город «людей з відповідним рівнем підготовки», тобто, поліції.
Думаю, що євисока ймовірність того,що рівень підготовки більшості поліцейських, суттєво нижче ніж рівень підготовки людей, що займаються практичною стрільбою.
Вже було багато фатальних випадків, за участю поліції, яки це підтверджують.
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17.10.2022 15:15 Відповісти
ну тут все правильно. Пуля, выпущенная под углом 45 градусов к горизонту, прилетит куда-то с убийственной кинетической энергией и может убить кого-то случайного. Стрелять можно только вертикально, тогда при падении пуля просто больно ударит, но не убьет. Просто физика.
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17.10.2022 15:16 Відповісти
порада "стрелять вертикально" для придурків, у яких голова це "кость, как она может болєть?)"
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17.10.2022 18:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=16Ci_2bN_zc
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22.10.2022 16:54 Відповісти
Банками с огурцами можно?
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17.10.2022 15:19 Відповісти
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17.10.2022 15:41 Відповісти
Дурненький він
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17.10.2022 15:56 Відповісти
Бо нас не будуть жаліти і ракеток більше не виплачемо
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17.10.2022 16:32 Відповісти
і ці люди забороняють нам колупатися в носі?

самі стріляють а людям зась?

карабіни треба роздати УСІМ жителям міст, які готові стати дружинниками та у складі мобільної групи ставати як на відео і херачити весь бк в небо.

є вже стаття від волонтерів, де розписано як саме таким дронам краще протидіяти.

оптимально це робити на 50-км відрізку дороги (на одну мобільну групу) перед містами в відповідним упередженням фігури що летить.

моя власна оцінка - влада чекає поки ті іранські дрони не роз'******* нам щось дуже серйозне і тільки тоді почне чухатися.
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17.10.2022 17:25 Відповісти
как Мюнхаузен, через дымоход.
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18.10.2022 05:10 Відповісти
 
 