МВС та ЗСУ закликали власників зброї не намагатися збивати дрони самотужки

Українців, власників зброї закликали не збивати іранські дрони-камікадзе самостійно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявили міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти (по дронах, - ред.) поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої, ніж можливість збити дрони", - зазначив він.

Водночас міністр підтвердив, що сьогодні поліцейські стріляли по дронах, один з них вдалося збити.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також закликав українців самостійно не збивати ворожі безпілотники.

"Летіли усі з півдня, 43. 37 знищено. І авіація, і зенітно-ракетні комплекси, і інші сили оборони були залучені. Щонайменше 86% - це знищені "Шахеди". Непоганий результат. Дайте військовим зробити свою роботу, не потрібно з вікна шмаляти", - заявив Ігнат.

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