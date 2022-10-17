МВС та ЗСУ закликали власників зброї не намагатися збивати дрони самотужки
Українців, власників зброї закликали не збивати іранські дрони-камікадзе самостійно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявили міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти (по дронах, - ред.) поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої, ніж можливість збити дрони", - зазначив він.
Водночас міністр підтвердив, що сьогодні поліцейські стріляли по дронах, один з них вдалося збити.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також закликав українців самостійно не збивати ворожі безпілотники.
"Летіли усі з півдня, 43. 37 знищено. І авіація, і зенітно-ракетні комплекси, і інші сили оборони були залучені. Щонайменше 86% - це знищені "Шахеди". Непоганий результат. Дайте військовим зробити свою роботу, не потрібно з вікна шмаляти", - заявив Ігнат.
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При роботі ППО також є ймовірність що літак чи ракета впадуть десь посеред житлових кварталів!
капець логіка..ще за бандерасмузі й потравлених кацапів почніть притягувати до відповідальності...а циган за викрадення транспортних засобів!
И если сбить дрон, например, над детской площадкой или остановкой или любым скоплением людей - сами додумайте, что будет, когда он упадёт.
Навіть з автоматичної зброї, шанси так собі, а з напівавтоматичних систем, чи систем з ручноюиперезарядк, вони ще нижчи.
Зате шанси підстрелити когось з оточуючих, дуже і дуже непогані.
Але кину камінь і в город «людей з відповідним рівнем підготовки», тобто, поліції.
Думаю, що євисока ймовірність того,що рівень підготовки більшості поліцейських, суттєво нижче ніж рівень підготовки людей, що займаються практичною стрільбою.
Вже було багато фатальних випадків, за участю поліції, яки це підтверджують.
самі стріляють а людям зась?
карабіни треба роздати УСІМ жителям міст, які готові стати дружинниками та у складі мобільної групи ставати як на відео і херачити весь бк в небо.
є вже стаття від волонтерів, де розписано як саме таким дронам краще протидіяти.
оптимально це робити на 50-км відрізку дороги (на одну мобільну групу) перед містами в відповідним упередженням фігури що летить.
моя власна оцінка - влада чекає поки ті іранські дрони не роз'******* нам щось дуже серйозне і тільки тоді почне чухатися.