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Українські військові збили 37 із 43 російських дронів-камікадзе

київ,дрони

Під час ранкової атаки дронів-камікадзе українські військові збили більшість цілей: 37 із 43 БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, усі дрони летіли з півдня, а до збиття безпілотників залучили всі можливі засоби.

"Летіли усі з півдня. 43. 37 знищено. Усі сили та засоби, і авіація, і зенітні ракетні комплекси, і інші сили оборони були залучені. 86% щонайменше – це знищені "Шахеди". Це непоганий результат по таких цілях", – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил зауважив, що зараз Україна очікує від партнерів посилення системи ППО, що буде охоплювати якомога більшу територію України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Столичні патрульні з автоматів намагаються збити дрон-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3164) ЗСУ (7514) дрони (4648) Повітряні сили (2610) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+16
Розбомбити посольство ірана, і позносити всі обломки туди, нехай роздивляються- їх дрони, чи кацапськи...
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17.10.2022 14:48
+16
Нужно не посольство Ирана бомбить, а начать помогать Израилю в разработке систем борьбы со всем, что Иран производит, а также начать кибератаки на иранские ресурсы. Иран по сути вступил с нами в войну. Теперь Украина должна в ООН всегда голосовать пртив интересов Ирана. Они нам даже за сбитый самолет не ответили, а теперь помогают убивать украинцев. Значит иранцы - наши враги и мы можем их убивать.
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17.10.2022 14:54
+12
за это утро в Киеве погибло 3 человека. том числе молодая семья- муж и беременная на 6 месяце его жена, так что 4 человека.
Сколько стоят их жизни, по-твоему, скажи? по-твоему, они не стоили чтобы для их спасения в воздух подняли пару самолетов?
дебилб.
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17.10.2022 15:11
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олєнєвод, чи то є ти ...
адреса не змінна... йди туди де
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17.10.2022 14:53 Відповісти
в спаме.
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17.10.2022 15:09 Відповісти
круто!

але і ті 6 біди трохи наробили...
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17.10.2022 14:46 Відповісти
серьезно? ну пойди поплачь.
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17.10.2022 15:10 Відповісти
Це - поганий результат, тому що доводиться залучати авіацію. Щонайменше один літак ми у ході такого зіткнення втратили. Ресурс техніки не безмежний, поповнювати немає звідки.
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17.10.2022 14:46 Відповісти
Мені також здається дивним,що залучаються літаки.
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17.10.2022 14:47 Відповісти
Із під свого німецького дівана, дістань ПРО і покажи як треба їх збивати. Бо на ******** шольца надії нема, тільки ти допоможеш.
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17.10.2022 14:50 Відповісти
А от ВПС Ізраілю залучає до сбиття "шахідів" Ф-35 і їм це не здається дивним... О_о
Може вони чогось не знають?
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17.10.2022 15:24 Відповісти
Господи, какой огромный Твой зверинец!
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17.10.2022 17:31 Відповісти
F-35 не для этого
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18.10.2022 00:49 Відповісти
А також абсолютно неспівмірна витрата ресурсів.
Той обісраний іранський дрон коштує в сотні разів меньше ніж літак та підготовлений пілот.
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17.10.2022 14:50 Відповісти
Ти точно знаєш куди прямував дрон і які були бвтрати?!
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17.10.2022 14:59 Відповісти
Знаю, що 2 літака та пілота було втрачено. Тільки не розказуй, що дрони понесли більш тяжкі втрати по матеріальному ресурсу.
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17.10.2022 15:11 Відповісти
Під'їзд свого будинку як оцінюєш по втратам? Матеріаліст… Чи машинний зал якоїсь ТЕС? Скад з БК? Далі немає сенсу перераховувати
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17.10.2022 15:28 Відповісти
Звідки така інформація, літаки втрачені на дронах?! Можливо я щось з Вашого коменту не зрозумів...
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18.10.2022 00:56 Відповісти
за это утро в Киеве погибло 3 человека. том числе молодая семья- муж и беременная на 6 месяце его жена, так что 4 человека.
Сколько стоят их жизни, по-твоему, скажи? по-твоему, они не стоили чтобы для их спасения в воздух подняли пару самолетов?
дебилб.
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17.10.2022 15:11 Відповісти
Розбомбити посольство ірана, і позносити всі обломки туди, нехай роздивляються- їх дрони, чи кацапськи...
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17.10.2022 14:48 Відповісти
Нужно не посольство Ирана бомбить, а начать помогать Израилю в разработке систем борьбы со всем, что Иран производит, а также начать кибератаки на иранские ресурсы. Иран по сути вступил с нами в войну. Теперь Украина должна в ООН всегда голосовать пртив интересов Ирана. Они нам даже за сбитый самолет не ответили, а теперь помогают убивать украинцев. Значит иранцы - наши враги и мы можем их убивать.
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17.10.2022 14:54 Відповісти
Ізраіль хоче, але боїться бавовнути по ірану, то може хай нам дадуть таманавки, та ми розїбемо військові потужності в ірані?
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17.10.2022 15:42 Відповісти
Помогать Израилю не надо, - кто бы Украине помог. Они уж сами как-нибудь себе помогут.
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17.10.2022 18:21 Відповісти
Израилю помощь страны, в которой постоянно тестируются средства борьбы с Иранским оружием очень даже не повредит. А нам это нужно для того, чтобы Израиль помог нам. Взаимовыгодное сотрудничество называется.
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17.10.2022 18:27 Відповісти
О господи, як же ви заїб...ли з цим посольством. От що з того зміниться, окрім краткочасного відчуття встановленної справедливості та висловлювання свого "фе" персам?

Іран це не Молдова або Білорусь щоб з якихось наших дій їм стало боляче.
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17.10.2022 15:02 Відповісти
Это дело принципа и самоуважения.
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17.10.2022 16:15 Відповісти
Ти, дурню, знаєш з чого ісламська революція в Ірані почалася?
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17.10.2022 15:27 Відповісти
А Буткевич правий , бо може сам дрон й іранський , але так багато виробити ці дрони у персів нема таких промислових потужностєй й нема стільки фахових робітників . Це може китайське виробництво іранських дронів .

Інший варіант , що й розробник цих "шахідів" теж Китай , але замовником й володарєм тогівельної марки "шахід" були іранці .
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17.10.2022 22:21 Відповісти
Щось слабо віриться, але теоретично можливо. Рой дронів то страшна штука. Вони гарантовано пробивають купол з ППО.
За дронами майбутнє, і добре що кацапи лише зараз очухалися і зрозуміли це.
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17.10.2022 14:48 Відповісти
за дронами будущие...но не за такими балалайками которые за 5 км слышно и летит на высоте до 300 метров
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17.10.2022 14:50 Відповісти
Такі балалайки коштують копійки. Запускаєш десятки таких і одиниці прорвуться та влучать в ціль.

Або знову ж таки запускаєш їх і одночасто з десяток ракет. ППО не може розібратися в приорітеті цілей і витрачає свій ресурс на говнодрони і ракети проривають ППО.

Тож досить все оцих **********. Це недоречно після того як Київ вже кожну неділю завдається обстрілам завдяки цим дронам. Досить бути Дристовичами.
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17.10.2022 14:58 Відповісти
запускаєш їх і одночасто з десяток ракет. ППО не може розібратися в приорітеті цілей...

тундра !!!!
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17.10.2022 15:02 Відповісти
Та да, розкажи про тундру обстрілу ракетами по Києву на минулій неділі.

От що мені подобається в наших диванних переможниках, так це повний відрив від реальності, навіть коли вона вже трапилась.

Мабуть такі будуть розказувати що іраньскі дрони то лайно навіть коли будуть сидіти в палаючій будівлі після іх підриву.
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17.10.2022 15:06 Відповісти


Регистрация: 26.09.2022

ловіть тундро-троля !!!


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17.10.2022 15:31 Відповісти
osj i ja srazu proveriv datu registraciju oxerevshej capy...
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17.10.2022 20:59 Відповісти
У тебе гугл-перекладач не вивозить, кацапику)
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17.10.2022 17:48 Відповісти
Большому рою - большое облако осколков.
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17.10.2022 14:50 Відповісти
купол був суто віртуальний
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17.10.2022 14:51 Відповісти
З роєм теж боротися можна. Ті ж "Гепарди" з керованим підривом снарядів.
Можна і звичайними ЗУР з деякою модифікацією, хоча це і дорого.
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17.10.2022 14:54 Відповісти
щойно буде виготовлено мобільний бойовий лазер, один а чи хмара дронів - будуть знищені миттєво.. це не так, сподіваюсь, далеко
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17.10.2022 15:00 Відповісти
а скільки газонокосарок збили хлопаки з автоматами?

це в них був "непоганий результат"?
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17.10.2022 14:49 Відповісти
Что-то не понятно! Совсем недавно писали, что дроны были запущены с беларуси. Чему (кому) верить???
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17.10.2022 14:54 Відповісти
Я думаю, що в ОП перевзулися і відмазують таргана, щоб не давати реальну "отвєтку"...
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17.10.2022 14:59 Відповісти
представляю як московіти ржуть з українців
які літаками ганяються за шахідами
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17.10.2022 14:56 Відповісти
Летіли усі з півдня. 43. 37 знищено. Джерело:

Київ та північні області атакують дрони-камікадзе, випущені з території Білорусі. Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Джерело:
Так з півдня чи з Білорусі?!
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17.10.2022 14:58 Відповісти
З північного полюсу?
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17.10.2022 15:03 Відповісти
тоді вже з південного...
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17.10.2022 15:06 Відповісти
зараз Україна очікує від партнерів посилення системи ППО, що буде охоплювати якомога більшу територію України.
ось так не пробували організувати ППО проти мопедів ?

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17.10.2022 15:00 Відповісти
Ви б спочатку поцікавились, а потім писали. Сформовані/формуються мобільні групи з перехвату. У вас на фото стаціонарна позиція - це не зовсімпідходить.
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17.10.2022 15:04 Відповісти
Про такі речі я казав ще місяць назад.Що в кожній області потрібно створювати мобільні групи в два периметри.для ураження дронів плюс наявність ППО.В100% варіантів хтось завалить.Є кулемети є переносні комплекси просто стрілецька зброя.Є тероборона.Потрібно прокидатися і працювати в даному напрямку.Також в нас вже завершено розробку проти дронів антидрони.Все в виробництво.Дуже повільно ми реагуємо на все.Реагуємо по факту ,а потрібно реагувати наперед.
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17.10.2022 15:09 Відповісти
тільки аж п'ять в Києві шкоди наробили, а скільки по іншим областям? Хмельницька, Вінницька, Миколаївська, Одеська та ін.?
Тобто, Ігнат спистів про "збили 37 з 43".
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17.10.2022 15:01 Відповісти
Ізраїльтяни якось навчились їх перепрограмовувати, що вони летять, або кудись не туди, або навіть повертаються до тих, хто їх запускав. Цей пристрій називається "Бумеранг". Може дадуть нам?
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17.10.2022 15:03 Відповісти
"кудись не туди" може виявитися гіршим за "кудись туди"
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17.10.2022 16:15 Відповісти
Вони воюють з терористами, що використовують некеровані ракети. А тут крилаті керовані ракети і треба збивати усе, бо їх траекторію не вирахуєш.
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17.10.2022 17:52 Відповісти
в києві 3 з 4 теж підбили - тільки 2 впали невдало
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17.10.2022 15:49 Відповісти
отже, в приватних колекціях та музеях у США є кілька (не так уже й мало) аеропланів Republic P-47 Thunderbolt


цей "Джаг" озброєний 8 кулеметами Браунінга калібру .50, має в модифікації XP-47J максимальну швидкість 850 км/год, може висіти в повітрі до 94 хвилин

годиться як проти крилатих ракет - так і проти кацапсько-іранських газонокосарок

хай уже Кулеба вилазить із бомбосховища та їде до Байдена просити цей літак, буде з хлопа бодай якась користь
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17.10.2022 16:13 Відповісти
ага. ледь не забув: навчання пілотів не потребує не лише років, а навіть місяців...
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17.10.2022 16:18 Відповісти
Шось цей "Ігнат" куйню якусь верзе....
То казав шо всі "шахіди" були запущені з теріторії Білорусі", тепер каже "шо всі прилетіли з півдня"....
Дивлюсь на мапу і не бачу на півдні ніякої Білорусі.
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17.10.2022 16:15 Відповісти
з пцівдня Бєлороссії?
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17.10.2022 16:16 Відповісти
****** персики
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17.10.2022 16:55 Відповісти
круто ребятки, так держать...все остальные высе...ой коменты, то то им просто на голову тот мопед не падав ще...то комент був би инший трохи...
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17.10.2022 17:07 Відповісти
И давно у тебя сомнений не было?
Может, с самого момента замораживания Величайшим всех ракетных программ?
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17.10.2022 20:07 Відповісти
Отличный даже результат
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17.10.2022 17:27 Відповісти
попробуйте хотя бы 1 сбить, а потом рассуждайте про результаты
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17.10.2022 17:59 Відповісти
длинным хером своим сбей
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17.10.2022 18:27 Відповісти
А він не може , бо в нього хер закороткий ,, а от шнобель довгий . .
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17.10.2022 18:59 Відповісти
фото з Киева. но там так не сбили
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17.10.2022 17:31 Відповісти
Допомоги ппо чекають від партнерів, а самі думаєте щось робити крім асфальту?!
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17.10.2022 18:22 Відповісти
Повилазило вже тут лайно різне , коментувати - какой пляхой рєзультат роботи нашої ППО . .
А не пішли б ви нах.. воєни диванні !! Вам - 3.14здота зрадофільна , все не так , хоч би й усі дрони до одного знищили - вам було б мало ..
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17.10.2022 18:57 Відповісти
Может просто перекинуть поросёнка через забор посольства?
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17.10.2022 19:28 Відповісти
ой страшно то как
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18.10.2022 08:58 Відповісти
В каждом доме есть стрельцы или охотники. Дайте пулеметы. Народ сам себя сможет защитить. Атак будет больше. На крышах домов подготовить точки
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17.10.2022 21:17 Відповісти
Смотря с какого расстояния и как летит. Вчера попали. Монастырскому не понравилось. Потому что подрывает ментовскую власть...
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18.10.2022 08:38 Відповісти
Так ясно, зрадое...ы спорят с эксперДами по применению дронов-камикадзе и диванными ПВО-шниками ))) Алё кончай базар, там Арестович такую зраду у Фейгина минут 30 бормотал, бегите туда зрадочерти - это прямо вам бальзам на душу )
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17.10.2022 23:22 Відповісти
 
 