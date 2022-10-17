Українські військові збили 37 із 43 російських дронів-камікадзе

Під час ранкової атаки дронів-камікадзе українські військові збили більшість цілей: 37 із 43 БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, усі дрони летіли з півдня, а до збиття безпілотників залучили всі можливі засоби.

"Летіли усі з півдня. 43. 37 знищено. Усі сили та засоби, і авіація, і зенітні ракетні комплекси, і інші сили оборони були залучені. 86% щонайменше – це знищені "Шахеди". Це непоганий результат по таких цілях", – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил зауважив, що зараз Україна очікує від партнерів посилення системи ППО, що буде охоплювати якомога більшу територію України.

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