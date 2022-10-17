Українські військові збили 37 із 43 російських дронів-камікадзе
Під час ранкової атаки дронів-камікадзе українські військові збили більшість цілей: 37 із 43 БПЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, усі дрони летіли з півдня, а до збиття безпілотників залучили всі можливі засоби.
"Летіли усі з півдня. 43. 37 знищено. Усі сили та засоби, і авіація, і зенітні ракетні комплекси, і інші сили оборони були залучені. 86% щонайменше – це знищені "Шахеди". Це непоганий результат по таких цілях", – зазначив Ігнат.
Речник Повітряних сил зауважив, що зараз Україна очікує від партнерів посилення системи ППО, що буде охоплювати якомога більшу територію України.
Топ коментарі
+16 Evgen Karpenko
показати весь коментар17.10.2022 14:48
+16 Andy S #414870
показати весь коментар17.10.2022 14:54
+12 Olga Belanova
показати весь коментар17.10.2022 15:11
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але і ті 6 біди трохи наробили...
Може вони чогось не знають?
Той обісраний іранський дрон коштує в сотні разів меньше ніж літак та підготовлений пілот.
Сколько стоят их жизни, по-твоему, скажи? по-твоему, они не стоили чтобы для их спасения в воздух подняли пару самолетов?
дебилб.
Іран це не Молдова або Білорусь щоб з якихось наших дій їм стало боляче.
Інший варіант , що й розробник цих "шахідів" теж Китай , але замовником й володарєм тогівельної марки "шахід" були іранці .
За дронами майбутнє, і добре що кацапи лише зараз очухалися і зрозуміли це.
Або знову ж таки запускаєш їх і одночасто з десяток ракет. ППО не може розібратися в приорітеті цілей і витрачає свій ресурс на говнодрони і ракети проривають ППО.
Тож досить все оцих **********. Це недоречно після того як Київ вже кожну неділю завдається обстрілам завдяки цим дронам. Досить бути Дристовичами.
тундра !!!!
От що мені подобається в наших диванних переможниках, так це повний відрив від реальності, навіть коли вона вже трапилась.
Мабуть такі будуть розказувати що іраньскі дрони то лайно навіть коли будуть сидіти в палаючій будівлі після іх підриву.
Регистрация: 26.09.2022
ловіть тундро-троля !!!
Можна і звичайними ЗУР з деякою модифікацією, хоча це і дорого.
це в них був "непоганий результат"?
які літаками ганяються за шахідами
Київ та північні області атакують дрони-камікадзе, випущені з території Білорусі. Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Джерело:
Так з півдня чи з Білорусі?!
ось так не пробували організувати ППО проти мопедів ?
Тобто, Ігнат спистів про "збили 37 з 43".
цей "Джаг" озброєний 8 кулеметами Браунінга калібру .50, має в модифікації XP-47J максимальну швидкість 850 км/год, може висіти в повітрі до 94 хвилин
годиться як проти крилатих ракет - так і проти кацапсько-іранських газонокосарок
хай уже Кулеба вилазить із бомбосховища та їде до Байдена просити цей літак, буде з хлопа бодай якась користь
То казав шо всі "шахіди" були запущені з теріторії Білорусі", тепер каже "шо всі прилетіли з півдня"....
Дивлюсь на мапу і не бачу на півдні ніякої Білорусі.
Может, с самого момента замораживания Величайшим всех ракетных программ?
А не пішли б ви нах.. воєни диванні !! Вам - 3.14здота зрадофільна , все не так , хоч би й усі дрони до одного знищили - вам було б мало ..