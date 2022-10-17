Украинские военные сбили 37 из 43 российских дронов-камикадзе

Во время утренней атаки дронов-камикадзе украинские военные сбили большинство целей: 37 из 43 БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, все дроны летели с юга, а к сбитию беспилотников привлекли все возможные средства.

"Летели все с юга. 43. 37 уничтожены. Все силы и средства, и авиация, и зенитные ракетные комплексы, и другие силы обороны были привлечены. 86% по меньшей мере – это уничтоженные "Шахеды". Это неплохой результат по таким целям", – отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что сейчас Украина ожидает от партнеров усиления системы ПВО, которая будет охватывать как можно большую территорию Украины.

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