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Новини Війна
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Близько 2 тис. людей залишаються у визволеному Лимані, - Нацполіція

лиман

У деокупованому Лимані, що на Донеччині, залишаються близько двох тисяч людей. Частина з них обмірковує можливість евакуації.

Про це повідомила пресофіцер поліції Донецької області Олександра Гаврилко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є частина людей, які цікавляться евакуацією. В Лимані було 20 тисяч, зараз трохи більше двох. Там дуже пошкоджена інфраструктура. Ми роздаємо листівки про евакуацію, люди беруть, цікавляться, що держава надає. Розказують про свій стан, розуміють, що взимку буде дуже важко, і планують свій виїзд. Люди трошки оговтуються, і можливо їх на виїзд буде більше", - зазначила вона.

За словами Гаврилко, є й ті, хто виїздити з міста попри складну гуманітарну ситуацію не планує. Що ж до повернення у Лиман жителів, які раніше виїхали в інші регіони, такої тенденції не спостерігається.

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Автор: 

Нацполіція (15141) Лиман (228)


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Если есть рабочая возможность выехать и базово обустроиться в другом месте - нужно выезжать, в Лимане ничего хорошего до конца войны уже не будет.
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17.10.2022 15:55 Відповісти
ждут кращых пропозыций вид жыдоугрофиннобурятии...
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17.10.2022 16:02 Відповісти
 
 