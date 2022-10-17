Україна запропонує Раді Європи розглянути резолюції щодо знищення культурної ідентичності та відповідальності для російських пропагандистів

Українська делегація запропонує Раді Європи розглянути дві резолюції, одна з яких передбачатиме запровадження відповідальності для російських пропагандистів, а друга стосуватиметься знищення культурної ідентичності під час воєн.

Про це повідомила на брифінгу член постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи, заступниця голови фракції партії "Слуга народу" у ВР Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Раді Європи буде створено, розглянуто та ухвалено дві окремі резолюції. Одна з них стосуватиметься пропаганди", – сказала політик.

За її словами, мета резолюції – довести, що діяльність російських пропагандистів не відповідає статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини, яка передбачає, що кожен має право на свободу вираження поглядів.

Кравчук зазначила, що між юристами тривають дискусії щодо того, де судити пропагандистів – у Міжнародному кримінальному суді чи спеціальним міжнародним трибуналом, та в будь-якому разі вони мають сісти на лаву підсудних.

Член постійної делегації ВР у ПАРЄ також поінформувала, що ініціювала резолюцію щодо знищення культурної ідентичності під час воєн. За її словами, від 24 лютого в Україні повністю або частково знищені понад 540 історичних пам’яток, релігійних споруд.

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Водночас депутатка підкреслила, що знищення культурної ідентичності – це не лише пошкоджені або зруйновані будівлі, а й знищення книжок, заборона викладати українською мовою в закладах освіти на тимчасово загарбаних територіях, примусове навчання російської дітей, вивезених загарбниками з України.

"Як на мене, знищення культурної ідентичності – це також воєнні злочини, частина геноциду. Ми будемо працювати над юридичними підставами, щоб потім ті люди, які чинили дії щодо знищення культурної ідентичності українців, також понесли відповідальність", – заявила Кравчук.