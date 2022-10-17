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Охорону Рівненської АЕС посилили, - ОВА

аес,рівненська,раес

Влада Рівненщини ухвалила рішення про посилення охорони Рівненської атомної електростанції.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Враховуючи "інтерес" ворога до енергетичної системи України, продовжуємо посилювати охорону Рівненської АЕС. Рада оборони Рівненської області вирішила вжити додаткові заходи безпеки та доручила Вараській РВА, міській раді та РАЕС в межах санітарно-захисної зони об’єкту:

встановити блокпости з контрольно-пропускними функціями на під’їзних автошляхах та обладнання інженерних загороджень на польових дорогах;
обмежити пересування особистим автомобільним транспортом та фізичних осіб, що не є працівниками Рівненської АЕС;
змінити схему руху маршрутних транспортних засобів з метою переміщення їх поза межі санітарно-захисної зони;
заборонити використання відеореєстраторів на транспортних засобах;
заборонити проведення фото -, відеозйомки та використання БПЛА в межах санітарно-захисної зони", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Персонал Південноукраїнської АЕС готовий до надзвичайних ситуацій, - гендиректор Полович

Автор: 

АЕС (1145) Рівненська область (1173)


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Йшов 8 місяць війни...
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17.10.2022 17:39 Відповісти
і шо? просто стаття, з самого початку війни було ПРАВІЛЬНО, окрім перегибів від НАЕК, про наєк не треба, там політика(
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17.10.2022 17:43 Відповісти
до охорони Рівненької АЕС не має претензій, особливо у північну сторону. Усе як має бути, суворо, але ввічливо, ЗНАЧНА більшість водіїв та військових взаємоввічлилі (я повторився? так і є)
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17.10.2022 17:40 Відповісти
Цікаво, як можна заборонити використання відеореєстраторів на транспортних засобах, якщо більшість перевіряючих нізащо не відрізнять звичайне дзеркало заднього виду від незвичайного... ото аби відрапортуватися, кончені. КОНЧЕНІ!!! ДОСИТЬ ПІАРИТИСЯ, РОБІТЬ!
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17.10.2022 17:41 Відповісти
цдіть на сост, ви усіх викриєте) На постах є багато розумних, на відміну від влади)
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17.10.2022 17:45 Відповісти
йдіть на пост)
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17.10.2022 17:47 Відповісти
Всі пункти вище в ДУПУ !!! Хто їх прописува ідіот ! Пункт повинен бути один ППО посилення захисту с повітря.Все інше це детяча маячня !
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17.10.2022 18:16 Відповісти
Ви б лише знали, як охороняється Південно -Українська АЕС, точно як Каховська ГЕС, на передодні вторгнення, хоча зрозуміло, що найбільше потрібна охорона ПВО.
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17.10.2022 18:51 Відповісти
 
 