Охорону Рівненської АЕС посилили, - ОВА

Влада Рівненщини ухвалила рішення про посилення охорони Рівненської атомної електростанції.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Враховуючи "інтерес" ворога до енергетичної системи України, продовжуємо посилювати охорону Рівненської АЕС. Рада оборони Рівненської області вирішила вжити додаткові заходи безпеки та доручила Вараській РВА, міській раді та РАЕС в межах санітарно-захисної зони об’єкту:



- встановити блокпости з контрольно-пропускними функціями на під’їзних автошляхах та обладнання інженерних загороджень на польових дорогах;

- обмежити пересування особистим автомобільним транспортом та фізичних осіб, що не є працівниками Рівненської АЕС;

- змінити схему руху маршрутних транспортних засобів з метою переміщення їх поза межі санітарно-захисної зони;

- заборонити використання відеореєстраторів на транспортних засобах;

- заборонити проведення фото -, відеозйомки та використання БПЛА в межах санітарно-захисної зони", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Персонал Південноукраїнської АЕС готовий до надзвичайних ситуацій, - гендиректор Полович