Персонал Південноукраїнської АЕС готовий до надзвичайних ситуацій, - гендиректор Полович

Керівництво Південноукраїнської атомної електростанції розглядало ймовірність атаки російськими військами території АЕС. Персонал станції готовий до надзвичайних ситуацій, в тому числі й до збоїв в енергосистемі та можливого відключення від зовнішнього електроспоживання.

Про це заявив генеральний директор Південноукраїнської АЕС Ігор Полович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що працівники пройшли відповідне навчання та отримали додаткові інструкції.

За словами гендиректора АЕС, у ніч проти 19 вересня, коли російська ракета влучила за 300 метрів від атомних реакторів, працівники станції діяли згідно з чинними інструкціями.

"Відбулось відключення лінії електропередач, тому персонал електричного цеху діяв відповідно до відпрацьованих алгоритмів. Також вони співпрацювали з диспетчерською службою "Укренерго" для виявлення причини і первинної ліквідації наслідків відключення", - зазначив Полович.

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Заступник гендиректора АЕС Іван Жебет розповів, що ракета пошкодила лінії електропередач на 150 кіловольт, 35 кіловольт та 10 кіловольт.

"Ракета вдарила приблизно за 300 метрів від станції. У результаті обстрілу ударна хвиля пошкодила вікна в приміщеннях та будівлях навколо місця прильоту цієї ракети. Не дай Бог, щоб ракета прилетіла на територію самої станції. Важко сказати, якими б були наслідки", - розповів Іван Жебет.

З його слів, ядерні реактори станції захищені залізобетонною оболонкою - контейнментом. Кожен з них теоретично розрахований на падіння літака, сказав Жебет, проте, спрогнозувати наслідки влучання ракети в реактор неможливо.

"Купол над ядерним реактором розрахований на падіння літака, тому я не можу точно сказати, яку шкоду завдала б ракета нашому контейнменту. Але це не є безпечно для наших об’єктів", - додав Жебет.

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За словами гендиректора станції Ігоря Половича, кожна атака російських збройних сил на ядерні об’єкти України, в тому числі й обстріл Південноукраїнської атомної електростанції, повинні сприйматися світовою спільнотою як акт ядерного тероризму.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу, та три високовольтні лінії електропередачі. В "Енергоатомі" уточнили, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

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