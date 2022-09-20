Обстрілом Південноукраїнської АЕС росіяни намагалися примусити Україну до переговорів, - Кім

Російські військові обстріляли Південноукраїнську АЕС, щоб примусити Україну до переговорів.

Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Була атака поблизу Південноукраїнської АЕС. За попередніми висновками, це була ракета "Іскандер", це високоточна ракета. Тому росіяни навмисно били біля атомної станції для того, щоб шантажувати, примушувати до переговорів та таке інше", - сказав він.

За словами Кіма, наразі прямої загрози немає, всі готові до найгіршої ситуації, але вважають, що її не буде.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу, та три високовольтні лінії електропередачі. В "Енергоатомі" уточнили, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

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