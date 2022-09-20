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Обстрілом Південноукраїнської АЕС росіяни намагалися примусити Україну до переговорів, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес

Російські військові обстріляли Південноукраїнську АЕС, щоб примусити Україну до переговорів.

Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Була атака поблизу Південноукраїнської АЕС. За попередніми висновками, це була ракета "Іскандер", це високоточна ракета. Тому росіяни навмисно били біля атомної станції для того, щоб шантажувати, примушувати до переговорів та таке інше", - сказав він.

За словами Кіма, наразі прямої загрози немає, всі готові до найгіршої ситуації, але вважають, що її не буде.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу, та три високовольтні лінії електропередачі. В "Енергоатомі" уточнили, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

Також читайте: Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС з комплексу "Іскандер", - ОК "Південь"

Автор: Богдан Гуньковський
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Так на параші теж є АЕС. Мінімум дві в досяжності вільхи
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20.09.2022 12:00 Відповісти
І толку, якщо нас зачепить
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20.09.2022 12:02 Відповісти
чтоб реактор проломить - нужно постараться ещё. а вот вывести из строя все генераторные цехи, чтоб её заглушили как ЗАЭС - лекго. Стопнуть курскую, воронежску, пару тец и вся западная граница рашки в блекауте.
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20.09.2022 12:12 Відповісти
У Мінську вже переговорювались. І шо?
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20.09.2022 12:12 Відповісти
пора бы в расейские ядреные котлы подкинуть украинского топливного тринитротолуола.......
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20.09.2022 12:14 Відповісти
я вообще не понимаю какими нужно быть кретинами, чтоб устраивать провокации на АЭСах, когда у тебя в досягаемости с украиной у самого 3 АЭС стоят.

Курская - 60км

Воронежская - 150км.

Смоленская - 200км
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20.09.2022 12:21 Відповісти
ще є у білорусов
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20.09.2022 12:30 Відповісти
Дебилы... ***...
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20.09.2022 14:15 Відповісти
 
 