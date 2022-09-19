Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС з комплексу "Іскандер", - ОК "Південь"

Ракета, що була випущена з комплексу "Іскандер", впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Після опівночі по Південноукраїнській АЕС було скеровано ракету, попередньо "Іскандер", яка влучила за 300 метрів від ядерних реакторів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу, та три високовольтні лінії електропередачі. В "Енергоатомі" уточнили, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

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