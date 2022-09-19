Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС з комплексу "Іскандер", - ОК "Південь"
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Ракета, що була випущена з комплексу "Іскандер", впала за 300 метрів від ядерних реакторів.
Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Після опівночі по Південноукраїнській АЕС було скеровано ракету, попередньо "Іскандер", яка влучила за 300 метрів від ядерних реакторів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.
Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу, та три високовольтні лінії електропередачі. В "Енергоатомі" уточнили, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.
Будь ласка, зачекайте...
Згадайте, коли Україна не чинила опір то й допомоги ніякої не було - це аксіома!!
Ви, мабудь, про Чорнобиль тільки у вікіпедіі читали..
Ви у пості прочитали тільки три слова, а суть Вам непотрібна
принцип такий, як і в будь-якій ситуації.
те, що хтось дозволяє собі по відношенню до когось - повинен розуміти, що і до нього буде застосовано те ж саме - тобто принцип рівноваги.
Те, що ви пишете з області "не провокуйте, бо путін нападе"
Завдяки таким, як виь- Україна втратила Донбас та Крим
2. Де моя брехня?
Так как действительно кацапы будут взрывать рбмк самостоятельно, вызывать дожди где им выгодно, и им плевать на тот же Курск, то по реактору лучше не стрелять, но достаточно просто вывести из строя электропитание, а дальше уже кацапы пускай глушат реактор намертво. Экскалибуром из более мощной гаубицы накрывать. Крышу над реакторами тоже можно пробить. Утечка радиации просто даст понять, что их ждет.
не треба вже шось своє на інших примірювати
Тоді ми можемо починати іпашити Джавелінами по кацапським АЕС.
Спочатку дальність стрільби Джавеліна дізнайтесь
Я не закликаю валить по АЕС, але ******* по бєлгородським, раааастовським тец, мостам і тд - давно вже, бляха, час. І якось так - кидають по Кривому Рогу - кидать по бєлгараду. Кинули по тец - кидать по тец у відповідь. Стрільнули за 300м від ядерного ректора - лупануть по будці охорони курської аес.
Котики, благородство - це все чудово. Але якщо заїбашать тил, то нулю вже не буде за що воювати.