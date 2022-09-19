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Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС з комплексу "Іскандер", - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес

Ракета, що була випущена з комплексу "Іскандер", впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Після опівночі по Південноукраїнській АЕС було скеровано ракету, попередньо "Іскандер", яка влучила за 300 метрів від ядерних реакторів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу, та три високовольтні лінії електропередачі. В "Енергоатомі" уточнили, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
У відповідь потрібно обов'язково стріляти по Курській АЕС. Такі дії з боку України будуть абсолютно законними та справедливими, а також це прискорить більш рішучі дії з боку США, Європи.
Згадайте, коли Україна не чинила опір то й допомоги ніякої не було - це аксіома!!
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19.09.2022 17:57
+13
)(уйло залякує
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19.09.2022 17:53
+13
не...., пока что думают насколько жестко им ответить - просто озабоченностью, или глубокой озабоченностью.....
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19.09.2022 17:59
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)(уйло залякує
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19.09.2022 17:53 Відповісти
МАГАТЕ уже в курсе?
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19.09.2022 17:54 Відповісти
Будет в курсе если из пивбара заберут.
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19.09.2022 17:57 Відповісти
не...., пока что думают насколько жестко им ответить - просто озабоченностью, или глубокой озабоченностью.....
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19.09.2022 17:59 Відповісти
Зараз приїдуть знов Хмельницьку АЄС проінспектують
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19.09.2022 19:10 Відповісти
Їм пофіг, гроші капають, а ви тримайтеся, всього найкращого, допобачення.
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19.09.2022 20:25 Відповісти
У відповідь потрібно обов'язково стріляти по Курській АЕС. Такі дії з боку України будуть абсолютно законними та справедливими, а також це прискорить більш рішучі дії з боку США, Європи.
Згадайте, коли Україна не чинила опір то й допомоги ніякої не було - це аксіома!!
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19.09.2022 17:57 Відповісти
та що ж до вас всіх курськаесівців не доходить!!! пля, атом не мирний!! і нам буде звізда, радіація ж не стабільео вісить у повітрі на 50 км!! є ще вітер, вода

Ви, мабудь, про Чорнобиль тільки у вікіпедіі читали..
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19.09.2022 18:12 Відповісти
Розкажіть про це путіну, він стріляє по ядерних об'єктах.
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19.09.2022 18:16 Відповісти
тобто - з принципу вести себе, як помираючій дід кремлятський? можете хоч спати в реакторі, якщо Вам так за феншуєм..а я не бажаю загибелі сотен тисяч українців

Ви у пості прочитали тільки три слова, а суть Вам непотрібна
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19.09.2022 18:22 Відповісти
не вигадуйте того, чого немає в моєму пості.
принцип такий, як і в будь-якій ситуації.
те, що хтось дозволяє собі по відношенню до когось - повинен розуміти, що і до нього буде застосовано те ж саме - тобто принцип рівноваги.
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19.09.2022 19:00 Відповісти
не вигадую. я чітко Вам відповіла.. Ви дурню пронесли..вивчайте матчастину
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19.09.2022 19:19 Відповісти
Жодної мат частини ви не знаєте.
Те, що ви пишете з області "не провокуйте, бо путін нападе"
Завдяки таким, як виь- Україна втратила Донбас та Крим
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19.09.2022 19:25 Відповісти
В одном Вы правы - мы должны отвечать ударом на удар кацапни. И если уж не осмелимся бить по АЭС, то уж всякие ТЭЦ просто обязаны гасить
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19.09.2022 19:50 Відповісти
Саме так!
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19.09.2022 19:52 Відповісти
якраз матчастину знаю, путінг нападе - це Ви волаєте. І нетреба Крим перекладати, бо хто Ви таке, знати про мене, що й як я робила й роблю..сидіть собі латиницею й надалі
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19.09.2022 20:08 Відповісти
ооо!! ви вже перейшли на "Хто ви такий??", і на відкриту брехню(((: Чого я і чекав👈.
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19.09.2022 20:12 Відповісти
1. Ви перший почали. Читайте свої пости - самі хєрню пронесли, на мене перекладаєте
2. Де моя брехня?
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19.09.2022 20:15 Відповісти
А, це я почав коментувати вашу писанину? Чи ви почали коментувати мою?
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19.09.2022 20:18 Відповісти
о..ну сам визнали - у Вас писанина
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19.09.2022 20:24 Відповісти
а у вас літературний шедевр((:
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19.09.2022 20:27 Відповісти
то я й питаю де брехня?
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19.09.2022 20:31 Відповісти
брехня в тому, що ви пишете
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19.09.2022 20:33 Відповісти
конкретніше, бо триндіти - не мішки ворочати
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19.09.2022 20:37 Відповісти
" курськаесівців " не існує
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19.09.2022 20:44 Відповісти
дзеркало у поміч..у Вас джекпот
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19.09.2022 21:06 Відповісти
не обращай на неё внимания. она тут за местную дурочку. из тех что любят в глаза смотреть. Принцип ядерного сдерживания для таких как она не понятен.
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19.09.2022 20:32 Відповісти
я не особо обращаю. иногда интересно наблюдать , до какой галиматьи они могут дойти.
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19.09.2022 20:38 Відповісти
згодна, теж цікаво на узьколобих подивитись
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19.09.2022 21:04 Відповісти
Напевно в дзеркало любите дивитися ((:
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19.09.2022 21:07 Відповісти
не треба тирити мої фрази й перекидати рейки
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19.09.2022 21:16 Відповісти
Ваші фрази тирити? Ваші фрази " курськаесівців "- це неологізм. А неологізми - ознака ідіотизму.
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19.09.2022 21:20 Відповісти
російську добре знаєте))
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19.09.2022 20:39 Відповісти
Не дуже. А ви звідки знаєте? куратор із ФСБ навчив?
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19.09.2022 20:46 Відповісти
шкода..у Вас хрінові вчителі у школі були..з трьох мов відразу
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19.09.2022 21:03 Відповісти
А ви самі то школу відвідували?
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19.09.2022 21:11 Відповісти
та шо Ви..я така ж тупа, як й Ви
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19.09.2022 21:15 Відповісти
А як ви визначаєте міру своєї тупості?
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19.09.2022 21:17 Відповісти
за Вашим відзеркаленням
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19.09.2022 21:19 Відповісти
Ви мене не може знати з відображення. У вас біла гарячка, марення
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19.09.2022 21:22 Відповісти
А вы карту заражения Чернобыля видели? Тем более, что там течение идет к Киеву. Там зона такая на Беларусь заходит очень большая, а в остальные направления значительно меньше. Конкретно из-за того, что из Москвы была команда распылить агент, который вызывает пониженное давление в атмосфере и все ветры пошли туда, а также там пошел дождь непрерывный. Над Беларусью, чтобы радиация ни в коем случае не дошла до Москвы. Это именно по секретному приказу были такие вылеты.

Так как действительно кацапы будут взрывать рбмк самостоятельно, вызывать дожди где им выгодно, и им плевать на тот же Курск, то по реактору лучше не стрелять, но достаточно просто вывести из строя электропитание, а дальше уже кацапы пускай глушат реактор намертво. Экскалибуром из более мощной гаубицы накрывать. Крышу над реакторами тоже можно пробить. Утечка радиации просто даст понять, что их ждет.
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19.09.2022 19:35 Відповісти
stanis nasvaiko, обстріляти у відповідь Курську АЕС "справедливо", але така "тотальна війна" з атомними електростанціями це навіть не дурість, це БОЖЕВІЛЛЯ!.. І ні США, ні ЄС, ні НАТО не підтримають таку "справедливість", їхня військова підтримка, яка життєво необхідна Україні, буде зразу припинена, далі завіса...
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20.09.2022 00:54 Відповісти
Такое ощущение, что Путин просто выпрашивает у импотентов из ООН не только исключения России из Лиги наций, зачёркнуто, из ООН, но и введения 100%-ых железобетонных санкций. Не санкций, а броню!
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19.09.2022 18:01 Відповісти
за принципом - вмирати так, щоб проклинали у віках? дешевше раїсянам прибити його скоріше
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19.09.2022 18:13 Відповісти
ты бессмертна...?
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19.09.2022 20:29 Відповісти
Що нам заважало за 30(!) років створити свої отрк?!Німці під ковровими бомбардировкамі будували свої ФАУ...Курва...Наче ніякої країни всі ці роки не існувало...
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19.09.2022 18:01 Відповісти
що заважало? - ідіоти-виборці заважали
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19.09.2022 18:27 Відповісти
70+% Украины Идиоты? ХМММ
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19.09.2022 18:48 Відповісти
На жаль...Але не 70% населення УкраЇни, а 70% тих, хто прийшов на вибори
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19.09.2022 19:47 Відповісти
А що, розумні???
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19.09.2022 19:59 Відповісти
да створіть вже собі клЮб свідків 73%..тільки зробіть уточнення від кого..задовбали 73відсоткові
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19.09.2022 20:22 Відповісти
Пані проголо сувала за янелоха оманського, а тепер соромно за свій вибір?
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19.09.2022 21:44 Відповісти
ні) не повірите - той довбаний серіл дивилась вже після охів-ахів..якось інших траблів було достатньо

не треба вже шось своє на інших примірювати
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19.09.2022 21:51 Відповісти
Нам усім треба готуватись до ядерної катастрофи.
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19.09.2022 18:03 Відповісти
Іскандер реактору нічого не заподіє.
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19.09.2022 18:09 Відповісти
Та невже?

Тоді ми можемо починати іпашити Джавелінами по кацапським АЕС.
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19.09.2022 18:12 Відповісти
Джавелінами? Не смішіть.
Спочатку дальність стрільби Джавеліна дізнайтесь
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19.09.2022 18:14 Відповісти
Джавеліни бувають різні.
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19.09.2022 18:28 Відповісти
Так,пробити там залізобетон можна лише спеціалізованними протибункерними ************ вагою від 10 тон і вище.
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19.09.2022 18:21 Відповісти
Мы можем сделать такие бомбы, они легче будут. Взять ствол 122мм от д-30 стертый уже, заварить с одной стороны, засунуть в него взрывчатки специальной, детонатор тоже особой формы, затем заварить и с другой стороны. Приделать стабилизаторы, рули и лазерное наведение (а луч даст дрон отдельный). Подвесить их на сушки, подавить ПВО хармами, экскалибурами (заранее), мишеней запустить 50 штук. Сушками сбросить такие бомбы по лазеру, дрон сам по себе наводит на цель, сушки отлетели. Бомба упадет вертикально, взорвется, взрыв пойдет именно в нужную сторону и вскроет реактор, конечно крыша уже должна быть раздолбана, но можно в одну дырку сразу 4 бомбы скинуть, если поставить точку лазерную чуть в сторону и в бомбах коррекцию сделать, чтобы наводилась именно на реактор по лучу на земле в 50м от него. Тот реактор вообще старый, арматура не такая гибкая, бетон тоже класс прочности потерял. Будет довольно легко его вскрыть.
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19.09.2022 20:03 Відповісти
007
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19.09.2022 21:18 Відповісти
МАГАТЕ вже не їде?
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19.09.2022 18:37 Відповісти
Шо они больные на голову ещё раз подставиться под кацапское оружие? МАГАТЭ издалека, не выходя из бара, выразит озабоченность и жёсткое осуждение кацапских действий. Всё
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19.09.2022 19:56 Відповісти
так ото ж
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19.09.2022 20:06 Відповісти
********* ф отфет на любую Россиискую атомную станцию..!!Где там ф Курске, что-ли есть такая АЗС!! тогда пути быстро остынет!!.. Или срафняйте с землёй ихний Белгород к херам!!!
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19.09.2022 20:06 Відповісти
АЗС - то автозаправки..если так понятнее
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19.09.2022 20:11 Відповісти
если молчать, то после того как заставят остановить Южно-Украинскую , то следующей будет Ровенская. Там от беларуси рукой подать.
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19.09.2022 20:39 Відповісти
Треба захистити стратегично важливі об'єкти так шоб і комар носа не сунув , а не пускати криваві сльози і соплі на 7-мий місяць війни.
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19.09.2022 21:09 Відповісти
Треба ******* у відповідь, а не соплі жувать.
Я не закликаю валить по АЕС, але ******* по бєлгородським, раааастовським тец, мостам і тд - давно вже, бляха, час. І якось так - кидають по Кривому Рогу - кидать по бєлгараду. Кинули по тец - кидать по тец у відповідь. Стрільнули за 300м від ядерного ректора - лупануть по будці охорони курської аес.
Котики, благородство - це все чудово. Але якщо заїбашать тил, то нулю вже не буде за що воювати.
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19.09.2022 21:48 Відповісти
частково згодна з Вами - накрити те, що на шлунок й мозок їх діє..
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19.09.2022 21:53 Відповісти
 
 