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Росія ставить світ на межу ядерної катастрофи задля отримання поступок, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес

Ядерна катастрофа - це тільки загроза, яка щодня стає все реальнішою.

Так у Facebook прокоментував обстріл Південноукраїнської АЕС міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі було здійснено ракетний обстріл Південноукраїнської АЕС. росія у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи, аби домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажу Європи", - йдеться в повідомленні.

За словами Галущенка, подвійних зусиль вимагає необхідність зупинити російський ядерний терор в Україні.

"Якщо настане "ядерна зима", проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною. Світ має нарешті дати жорстку відсіч країні - терористу. Поки ще не пізно і ядерна катастрофа – це тільки загроза, яка, на жаль, щодня стає все реальнішою", - підсумував міністр.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.

Президент Зеленський наголосив, що цим обстрілом Росія наражає на небезпеку весь світ.

Читайте: У разі застосування ядерної зброї Путін та його режим стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Терроросия телает ровно то что ей позволяет мировая общественность. Проглотили молча и теракты и обстрелы ЗАЕС и убийство пленных. Не присекли на корню, и даже не признали Рашку террористами, вот получайте повышение уровня террора. Главное все больше озабочены чтобы с Украины непрерывно вывозили зерно чтобы накормить африканских, сирийских и иранских мальчиков в трусиках. А то что скоро вообще никого кормить не понадобится так еше никто тыковку не чешет.
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19.09.2022 12:12
+6
Русские фашисты не захотели сдаваться в Лимане. Что ж. ***** им. ЗСУ сейчас ****** по ним в районе Голубых озер. У орков потери. *****, своими трупами орки засрут все Голубые Озера.
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19.09.2022 12:07
+6
А зачем слуги урода пустили оккупантов на юг Украины и на Запорожскую атомную?
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19.09.2022 12:09
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А світу пох. Засоби ПРО та ППО доводиться витягувати кліщами.
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19.09.2022 12:04 Відповісти
Ввзьміть свої без лещат. Якщо бахне,то накриє велику зону. Так,що маніпуляція такою зброєю і наслідками лякати не потрібно. Європа також в зоні ризику, як і параша і Туреччина.
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19.09.2022 12:09 Відповісти
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19.09.2022 12:41 Відповісти
кацапи заморяться свій же блеф смоктати..
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19.09.2022 12:06 Відповісти
Русские фашисты не захотели сдаваться в Лимане. Что ж. ***** им. ЗСУ сейчас ****** по ним в районе Голубых озер. У орков потери. *****, своими трупами орки засрут все Голубые Озера.
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19.09.2022 12:07 Відповісти
З цією інформацією іду працювати, тихого дня і тільки позитивних новин.
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19.09.2022 12:11 Відповісти
А зачем слуги урода пустили оккупантов на юг Украины и на Запорожскую атомную?
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19.09.2022 12:09 Відповісти
Терроросия телает ровно то что ей позволяет мировая общественность. Проглотили молча и теракты и обстрелы ЗАЕС и убийство пленных. Не присекли на корню, и даже не признали Рашку террористами, вот получайте повышение уровня террора. Главное все больше озабочены чтобы с Украины непрерывно вывозили зерно чтобы накормить африканских, сирийских и иранских мальчиков в трусиках. А то что скоро вообще никого кормить не понадобится так еше никто тыковку не чешет.
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19.09.2022 12:12 Відповісти
Тут как говорится есть варианты от маньяков **********, смерть от радиации или быть просто убиенным и ограбленным, третьего не дано, ну типа мира с фашистами. И как показывает история, лучше гадину давить в зародыше.
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19.09.2022 12:21 Відповісти
Если только будет прилёт по АЭС с радиоактивным заражением надо накрывать Курскую АЭС. Как говорится от нашего стола, вашему... Всё по братски, правда рабсеяне?
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19.09.2022 12:28 Відповісти
В принципе, для охлаждения духа кремлёвских реакционеров, можно положить пару Точек У в районе Курской АЭС.
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19.09.2022 12:37 Відповісти
Господи, АЕС в Україні будувались ще за радянських часів. Тому оболочки, які закривають реактори, будували з тим розрахунком, що з часом якийсь хворий імбіцил гахне по ньому ракетою. І ця оболочка має витримати навіть пряме ядерне влучання. Там залізобетонні стіни товщиною близько двох метрів. Ця оболочка служить як для захисту від зовнішнього впливу на реактор, так і на можливі викиди з серелини. Тому спокійно, хай собі в голову ліпше стрельне, дебіла кусок. Все буде добре. Це є блеф з боку цих покидьків. Вони добре знають, як побудовані Запорізька та Південноукраїнська АЕС.
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19.09.2022 12:50 Відповісти
 
 