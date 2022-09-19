Россияне обстреляли Южноукраинскую АЭС из комплекса "Искандер", - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ракета, выпущенная из комплекса "Искандер", упала в 300 метрах от ядерных реакторов.
Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"После полуночи по Южноукраинской АЭС была направлена ракета, предварительно "Искандер", попавшая в 300 метрах от ядерных реакторов", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 сентября 2022 года, в 00:20, российская армия произвела ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ПАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон.
Также отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса, и три высоковольтные линии электропередачи. В "Энергоатоме" уточнили, что все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших в персонале станции нет.
Пожалуйста, подождите...
Згадайте, коли Україна не чинила опір то й допомоги ніякої не було - це аксіома!!
Ви, мабудь, про Чорнобиль тільки у вікіпедіі читали..
Ви у пості прочитали тільки три слова, а суть Вам непотрібна
принцип такий, як і в будь-якій ситуації.
те, що хтось дозволяє собі по відношенню до когось - повинен розуміти, що і до нього буде застосовано те ж саме - тобто принцип рівноваги.
Те, що ви пишете з області "не провокуйте, бо путін нападе"
Завдяки таким, як виь- Україна втратила Донбас та Крим
2. Де моя брехня?
Так как действительно кацапы будут взрывать рбмк самостоятельно, вызывать дожди где им выгодно, и им плевать на тот же Курск, то по реактору лучше не стрелять, но достаточно просто вывести из строя электропитание, а дальше уже кацапы пускай глушат реактор намертво. Экскалибуром из более мощной гаубицы накрывать. Крышу над реакторами тоже можно пробить. Утечка радиации просто даст понять, что их ждет.
не треба вже шось своє на інших примірювати
Тоді ми можемо починати іпашити Джавелінами по кацапським АЕС.
Спочатку дальність стрільби Джавеліна дізнайтесь
Я не закликаю валить по АЕС, але ******* по бєлгородським, раааастовським тец, мостам і тд - давно вже, бляха, час. І якось так - кидають по Кривому Рогу - кидать по бєлгараду. Кинули по тец - кидать по тец у відповідь. Стрільнули за 300м від ядерного ректора - лупануть по будці охорони курської аес.
Котики, благородство - це все чудово. Але якщо заїбашать тил, то нулю вже не буде за що воювати.