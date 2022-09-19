РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13011 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
8 892 75
война (46661) ракеты (2713) Южно-Украинская АЭС (37)

Россияне обстреляли Южноукраинскую АЭС из комплекса "Искандер", - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аес

Ракета, выпущенная из комплекса "Искандер", упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"После полуночи по Южноукраинской АЭС была направлена ракета, предварительно "Искандер", попавшая в 300 метрах от ядерных реакторов", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 сентября 2022 года, в 00:20, российская армия произвела ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ПАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон.

Также отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса, и три высоковольтные линии электропередачи. В "Энергоатоме" уточнили, что все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших в персонале станции нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне разрушили каменных половецких баб возле Изюма. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
У відповідь потрібно обов'язково стріляти по Курській АЕС. Такі дії з боку України будуть абсолютно законними та справедливими, а також це прискорить більш рішучі дії з боку США, Європи.
Згадайте, коли Україна не чинила опір то й допомоги ніякої не було - це аксіома!!
показать весь комментарий
19.09.2022 17:57
+13
)(уйло залякує
показать весь комментарий
19.09.2022 17:53
+13
не...., пока что думают насколько жестко им ответить - просто озабоченностью, или глубокой озабоченностью.....
показать весь комментарий
19.09.2022 17:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
)(уйло залякує
показать весь комментарий
19.09.2022 17:53 Ответить
МАГАТЕ уже в курсе?
показать весь комментарий
19.09.2022 17:54 Ответить
Будет в курсе если из пивбара заберут.
показать весь комментарий
19.09.2022 17:57 Ответить
не...., пока что думают насколько жестко им ответить - просто озабоченностью, или глубокой озабоченностью.....
показать весь комментарий
19.09.2022 17:59 Ответить
Зараз приїдуть знов Хмельницьку АЄС проінспектують
показать весь комментарий
19.09.2022 19:10 Ответить
Їм пофіг, гроші капають, а ви тримайтеся, всього найкращого, допобачення.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:25 Ответить
У відповідь потрібно обов'язково стріляти по Курській АЕС. Такі дії з боку України будуть абсолютно законними та справедливими, а також це прискорить більш рішучі дії з боку США, Європи.
Згадайте, коли Україна не чинила опір то й допомоги ніякої не було - це аксіома!!
показать весь комментарий
19.09.2022 17:57 Ответить
та що ж до вас всіх курськаесівців не доходить!!! пля, атом не мирний!! і нам буде звізда, радіація ж не стабільео вісить у повітрі на 50 км!! є ще вітер, вода

Ви, мабудь, про Чорнобиль тільки у вікіпедіі читали..
показать весь комментарий
19.09.2022 18:12 Ответить
Розкажіть про це путіну, він стріляє по ядерних об'єктах.
показать весь комментарий
19.09.2022 18:16 Ответить
тобто - з принципу вести себе, як помираючій дід кремлятський? можете хоч спати в реакторі, якщо Вам так за феншуєм..а я не бажаю загибелі сотен тисяч українців

Ви у пості прочитали тільки три слова, а суть Вам непотрібна
показать весь комментарий
19.09.2022 18:22 Ответить
не вигадуйте того, чого немає в моєму пості.
принцип такий, як і в будь-якій ситуації.
те, що хтось дозволяє собі по відношенню до когось - повинен розуміти, що і до нього буде застосовано те ж саме - тобто принцип рівноваги.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:00 Ответить
не вигадую. я чітко Вам відповіла.. Ви дурню пронесли..вивчайте матчастину
показать весь комментарий
19.09.2022 19:19 Ответить
Жодної мат частини ви не знаєте.
Те, що ви пишете з області "не провокуйте, бо путін нападе"
Завдяки таким, як виь- Україна втратила Донбас та Крим
показать весь комментарий
19.09.2022 19:25 Ответить
В одном Вы правы - мы должны отвечать ударом на удар кацапни. И если уж не осмелимся бить по АЭС, то уж всякие ТЭЦ просто обязаны гасить
показать весь комментарий
19.09.2022 19:50 Ответить
Саме так!
показать весь комментарий
19.09.2022 19:52 Ответить
якраз матчастину знаю, путінг нападе - це Ви волаєте. І нетреба Крим перекладати, бо хто Ви таке, знати про мене, що й як я робила й роблю..сидіть собі латиницею й надалі
показать весь комментарий
19.09.2022 20:08 Ответить
ооо!! ви вже перейшли на "Хто ви такий??", і на відкриту брехню(((: Чого я і чекав👈.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:12 Ответить
1. Ви перший почали. Читайте свої пости - самі хєрню пронесли, на мене перекладаєте
2. Де моя брехня?
показать весь комментарий
19.09.2022 20:15 Ответить
А, це я почав коментувати вашу писанину? Чи ви почали коментувати мою?
показать весь комментарий
19.09.2022 20:18 Ответить
о..ну сам визнали - у Вас писанина
показать весь комментарий
19.09.2022 20:24 Ответить
а у вас літературний шедевр((:
показать весь комментарий
19.09.2022 20:27 Ответить
то я й питаю де брехня?
показать весь комментарий
19.09.2022 20:31 Ответить
брехня в тому, що ви пишете
показать весь комментарий
19.09.2022 20:33 Ответить
конкретніше, бо триндіти - не мішки ворочати
показать весь комментарий
19.09.2022 20:37 Ответить
" курськаесівців " не існує
показать весь комментарий
19.09.2022 20:44 Ответить
дзеркало у поміч..у Вас джекпот
показать весь комментарий
19.09.2022 21:06 Ответить
не обращай на неё внимания. она тут за местную дурочку. из тех что любят в глаза смотреть. Принцип ядерного сдерживания для таких как она не понятен.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:32 Ответить
я не особо обращаю. иногда интересно наблюдать , до какой галиматьи они могут дойти.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:38 Ответить
згодна, теж цікаво на узьколобих подивитись
показать весь комментарий
19.09.2022 21:04 Ответить
Напевно в дзеркало любите дивитися ((:
показать весь комментарий
19.09.2022 21:07 Ответить
не треба тирити мої фрази й перекидати рейки
показать весь комментарий
19.09.2022 21:16 Ответить
Ваші фрази тирити? Ваші фрази " курськаесівців "- це неологізм. А неологізми - ознака ідіотизму.
показать весь комментарий
19.09.2022 21:20 Ответить
російську добре знаєте))
показать весь комментарий
19.09.2022 20:39 Ответить
Не дуже. А ви звідки знаєте? куратор із ФСБ навчив?
показать весь комментарий
19.09.2022 20:46 Ответить
шкода..у Вас хрінові вчителі у школі були..з трьох мов відразу
показать весь комментарий
19.09.2022 21:03 Ответить
А ви самі то школу відвідували?
показать весь комментарий
19.09.2022 21:11 Ответить
та шо Ви..я така ж тупа, як й Ви
показать весь комментарий
19.09.2022 21:15 Ответить
А як ви визначаєте міру своєї тупості?
показать весь комментарий
19.09.2022 21:17 Ответить
за Вашим відзеркаленням
показать весь комментарий
19.09.2022 21:19 Ответить
Ви мене не може знати з відображення. У вас біла гарячка, марення
показать весь комментарий
19.09.2022 21:22 Ответить
А вы карту заражения Чернобыля видели? Тем более, что там течение идет к Киеву. Там зона такая на Беларусь заходит очень большая, а в остальные направления значительно меньше. Конкретно из-за того, что из Москвы была команда распылить агент, который вызывает пониженное давление в атмосфере и все ветры пошли туда, а также там пошел дождь непрерывный. Над Беларусью, чтобы радиация ни в коем случае не дошла до Москвы. Это именно по секретному приказу были такие вылеты.

Так как действительно кацапы будут взрывать рбмк самостоятельно, вызывать дожди где им выгодно, и им плевать на тот же Курск, то по реактору лучше не стрелять, но достаточно просто вывести из строя электропитание, а дальше уже кацапы пускай глушат реактор намертво. Экскалибуром из более мощной гаубицы накрывать. Крышу над реакторами тоже можно пробить. Утечка радиации просто даст понять, что их ждет.
показать весь комментарий
19.09.2022 19:35 Ответить
stanis nasvaiko, обстріляти у відповідь Курську АЕС "справедливо", але така "тотальна війна" з атомними електростанціями це навіть не дурість, це БОЖЕВІЛЛЯ!.. І ні США, ні ЄС, ні НАТО не підтримають таку "справедливість", їхня військова підтримка, яка життєво необхідна Україні, буде зразу припинена, далі завіса...
показать весь комментарий
20.09.2022 00:54 Ответить
Такое ощущение, что Путин просто выпрашивает у импотентов из ООН не только исключения России из Лиги наций, зачёркнуто, из ООН, но и введения 100%-ых железобетонных санкций. Не санкций, а броню!
показать весь комментарий
19.09.2022 18:01 Ответить
за принципом - вмирати так, щоб проклинали у віках? дешевше раїсянам прибити його скоріше
показать весь комментарий
19.09.2022 18:13 Ответить
ты бессмертна...?
показать весь комментарий
19.09.2022 20:29 Ответить
Що нам заважало за 30(!) років створити свої отрк?!Німці під ковровими бомбардировкамі будували свої ФАУ...Курва...Наче ніякої країни всі ці роки не існувало...
показать весь комментарий
19.09.2022 18:01 Ответить
що заважало? - ідіоти-виборці заважали
показать весь комментарий
19.09.2022 18:27 Ответить
70+% Украины Идиоты? ХМММ
показать весь комментарий
19.09.2022 18:48 Ответить
На жаль...Але не 70% населення УкраЇни, а 70% тих, хто прийшов на вибори
показать весь комментарий
19.09.2022 19:47 Ответить
А що, розумні???
показать весь комментарий
19.09.2022 19:59 Ответить
да створіть вже собі клЮб свідків 73%..тільки зробіть уточнення від кого..задовбали 73відсоткові
показать весь комментарий
19.09.2022 20:22 Ответить
Пані проголо сувала за янелоха оманського, а тепер соромно за свій вибір?
показать весь комментарий
19.09.2022 21:44 Ответить
ні) не повірите - той довбаний серіл дивилась вже після охів-ахів..якось інших траблів було достатньо

не треба вже шось своє на інших примірювати
показать весь комментарий
19.09.2022 21:51 Ответить
Нам усім треба готуватись до ядерної катастрофи.
показать весь комментарий
19.09.2022 18:03 Ответить
Іскандер реактору нічого не заподіє.
показать весь комментарий
19.09.2022 18:09 Ответить
Та невже?

Тоді ми можемо починати іпашити Джавелінами по кацапським АЕС.
показать весь комментарий
19.09.2022 18:12 Ответить
Джавелінами? Не смішіть.
Спочатку дальність стрільби Джавеліна дізнайтесь
показать весь комментарий
19.09.2022 18:14 Ответить
Джавеліни бувають різні.
показать весь комментарий
19.09.2022 18:28 Ответить
Так,пробити там залізобетон можна лише спеціалізованними протибункерними ************ вагою від 10 тон і вище.
показать весь комментарий
19.09.2022 18:21 Ответить
Мы можем сделать такие бомбы, они легче будут. Взять ствол 122мм от д-30 стертый уже, заварить с одной стороны, засунуть в него взрывчатки специальной, детонатор тоже особой формы, затем заварить и с другой стороны. Приделать стабилизаторы, рули и лазерное наведение (а луч даст дрон отдельный). Подвесить их на сушки, подавить ПВО хармами, экскалибурами (заранее), мишеней запустить 50 штук. Сушками сбросить такие бомбы по лазеру, дрон сам по себе наводит на цель, сушки отлетели. Бомба упадет вертикально, взорвется, взрыв пойдет именно в нужную сторону и вскроет реактор, конечно крыша уже должна быть раздолбана, но можно в одну дырку сразу 4 бомбы скинуть, если поставить точку лазерную чуть в сторону и в бомбах коррекцию сделать, чтобы наводилась именно на реактор по лучу на земле в 50м от него. Тот реактор вообще старый, арматура не такая гибкая, бетон тоже класс прочности потерял. Будет довольно легко его вскрыть.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:03 Ответить
007
показать весь комментарий
19.09.2022 21:18 Ответить
МАГАТЕ вже не їде?
показать весь комментарий
19.09.2022 18:37 Ответить
Шо они больные на голову ещё раз подставиться под кацапское оружие? МАГАТЭ издалека, не выходя из бара, выразит озабоченность и жёсткое осуждение кацапских действий. Всё
показать весь комментарий
19.09.2022 19:56 Ответить
так ото ж
показать весь комментарий
19.09.2022 20:06 Ответить
********* ф отфет на любую Россиискую атомную станцию..!!Где там ф Курске, что-ли есть такая АЗС!! тогда пути быстро остынет!!.. Или срафняйте с землёй ихний Белгород к херам!!!
показать весь комментарий
19.09.2022 20:06 Ответить
АЗС - то автозаправки..если так понятнее
показать весь комментарий
19.09.2022 20:11 Ответить
если молчать, то после того как заставят остановить Южно-Украинскую , то следующей будет Ровенская. Там от беларуси рукой подать.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:39 Ответить
Треба захистити стратегично важливі об'єкти так шоб і комар носа не сунув , а не пускати криваві сльози і соплі на 7-мий місяць війни.
показать весь комментарий
19.09.2022 21:09 Ответить
Треба ******* у відповідь, а не соплі жувать.
Я не закликаю валить по АЕС, але ******* по бєлгородським, раааастовським тец, мостам і тд - давно вже, бляха, час. І якось так - кидають по Кривому Рогу - кидать по бєлгараду. Кинули по тец - кидать по тец у відповідь. Стрільнули за 300м від ядерного ректора - лупануть по будці охорони курської аес.
Котики, благородство - це все чудово. Але якщо заїбашать тил, то нулю вже не буде за що воювати.
показать весь комментарий
19.09.2022 21:48 Ответить
частково згодна з Вами - накрити те, що на шлунок й мозок їх діє..
показать весь комментарий
19.09.2022 21:53 Ответить
 
 