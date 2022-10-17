Внаслідок ранкових ударів військ РФ в Україні знеструмлені 585 населених пунктів

Унаслідок ранкових обстрілів російськими військами 585 населених пунктів України залишаються знеструмленими.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами посадовця, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій залучають мобільні електростанції для подачі електроенергії населенню, де це можливо, і ліквідують наслідки ракетних обстрілів.

Єнін зауважив, що роботи з розбирання завалів у Києві ще тривають. Під час ліквідації наслідків нападу відбулась повторна атака, під час якої постраждали два працівники ДСНС.

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Крім того, російські ракети сьогодні ушкодили об'єкти критичної інфраструктури на Сумщині, внаслідок чого чотири особи загинули, трьох урятовали з-під завалів. Роботи тривають.

На Дніпропетровщині близько 11 години було завдано повторного ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури та сталося займання на площі близько 400 кв м.

Водночас перший заступник міністра прокоментував позицію Ірану щодо постачання росії дронів-камікадзе.

"Ми стикаємося з тим, що влада Ірану може говорити на чорне – біле. Так само вони скажуть, що не збивали наш Boeing-752 кілька років тому і не робили нічого іншого. Але наші слідчі оперативники фіксують результати обстрілів, так само і підрозділам ЗСУ вдавалося збивати і "паркувати", так би мовити, цілі комплекси цих "Шахедів", і там чітко зрозуміло, звідки які комплектуючі", – підкреслив Єнін.