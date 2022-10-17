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Новини Війна
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У Міноборони Білорусі погрожують вжити "превентивних заходів стратегічного стримування"

лукашенко

Начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Білорусі Валерій Ревенко заявив, що Білорусь "лишає за собою право вжити превентивних заходів стратегічного стримування, щоб не допустити нападу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Ревенко звинуватив Литву, що на її території функціонує так званий "об'єднаний перехідний уряд", що має на меті повалення режиму Лукашенка. Польщу представник режиму Лукашенка звинуватив у підтримці білоруської опозиції і нарощуванні військового потенціалу.

Тому він наголосив, що Білорусь "захищатиметься всіма наявними засобами".

"Білорусь відстоюватиме свої національні інтереси з використанням усіх наявних засобів, зокрема через застосування військової сили, і залишає за собою право вжиття комплексу превентивних заходів стратегічного стримування з метою недопущення нападу або нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту", -  заявив Ревенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко підтвердив запровадження у Білорусі режиму "контртерористичної операції". ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+35
***, ********* кто нить эту помойку колхозную
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17.10.2022 21:51
+22
собака во сне пёрнула... сама себя испугала...
кому ты нахер всрался???
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17.10.2022 21:52
+20
Та в..бите уже этому колхознику по его военным объектам , что бы его уде попустило !
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17.10.2022 21:51
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Бульбашкам зручніше нас просто атакувати зі своєї території, тому це буде продовжуватися і далі, правда смішного в цьому не бачу нічого, можливо мешканці північних районів ржуть з цього всього , але мені в західних цього певне не видно. Бульбаші тому і сміливі, а чому б і ні, якщо у відповідь нічого не прилітає, стріляють по українцям як в тирі.
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18.10.2022 09:53 Відповісти
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