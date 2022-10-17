У Міноборони Білорусі погрожують вжити "превентивних заходів стратегічного стримування"

Начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Білорусі Валерій Ревенко заявив, що Білорусь "лишає за собою право вжити превентивних заходів стратегічного стримування, щоб не допустити нападу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Ревенко звинуватив Литву, що на її території функціонує так званий "об'єднаний перехідний уряд", що має на меті повалення режиму Лукашенка. Польщу представник режиму Лукашенка звинуватив у підтримці білоруської опозиції і нарощуванні військового потенціалу.

Тому він наголосив, що Білорусь "захищатиметься всіма наявними засобами".

"Білорусь відстоюватиме свої національні інтереси з використанням усіх наявних засобів, зокрема через застосування військової сили, і залишає за собою право вжиття комплексу превентивних заходів стратегічного стримування з метою недопущення нападу або нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту", - заявив Ревенко.

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