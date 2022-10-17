РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7795 посетителей онлайн
Новости Война
21 198 101

В Минобороны Беларуси угрожают принять "превентивные меры стратегического сдерживания"

лукашенко

Начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко заявил, что Беларусь "оставляет за собой право принять превентивные меры стратегического сдерживания, чтобы не допустить нападения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Ревенко обвинил Литву, что на ее территории функционирует так называемое "объединенное переходное правительство", целью которого является свержение режима Лукашенко. Польшу представитель режима Лукашенко обвинил в поддержке белорусской оппозиции и наращивании военного потенциала.

Поэтому он подчеркнул, что Беларусь будет "защищаться всеми имеющимися средствами".

"Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе через применение военной силы, и оставляет за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания с целью недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", - заявил Ревенко.

Читайте: Лукашенко уже воюет против Украины, в случае прямой агрессии нужны новые санкции, - глава МИД Латвии Ринкевич

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
***, ********* кто нить эту помойку колхозную
показать весь комментарий
17.10.2022 21:51
+22
собака во сне пёрнула... сама себя испугала...
кому ты нахер всрался???
показать весь комментарий
17.10.2022 21:52
+20
Та в..бите уже этому колхознику по его военным объектам , что бы его уде попустило !
показать весь комментарий
17.10.2022 21:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Бульбашкам зручніше нас просто атакувати зі своєї території, тому це буде продовжуватися і далі, правда смішного в цьому не бачу нічого, можливо мешканці північних районів ржуть з цього всього , але мені в західних цього певне не видно. Бульбаші тому і сміливі, а чому б і ні, якщо у відповідь нічого не прилітає, стріляють по українцям як в тирі.
показать весь комментарий
18.10.2022 09:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 