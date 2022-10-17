Мінкульт просить ЮНЕСКО припинити будь-яку співпрацю з російськими музеями

Україна в ЮНЕСКО порушила питання про припинення міжнародними інституціями будь-якої співпраці з музеями Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Користуватися російськими наративами про те, що вони про велику російську культуру, ми вважаємо злочином також. Тому що вони (росіяни — ред.), власне, використовують цей наратив великої так званої російської культури як зброю, не гіршу, а часом, на жаль, ще ефективнішу, ніж їхні ракети", — наголосив Ткаченко.

Він також зазначив, що плани окупаційного уряду евакуювати кримські музеї є черговим воєнним злочином Російської Федерації, і МКІП вже звернулося до ЮНЕСКО із закликом зафіксувати ці спроби.

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"Ми знаємо, що за час окупації Криму були вчинені протиправні дії і з приводу об’єктів ЮНЕСКО в Бахчисараї, Херсонесі, і все це, відповідно, має "лягти" на репарації росіян", — додав міністр.