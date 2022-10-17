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Новини
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Мінкульт просить ЮНЕСКО припинити будь-яку співпрацю з російськими музеями

ткаченко

Україна в ЮНЕСКО порушила питання про припинення міжнародними інституціями будь-якої співпраці з музеями Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Користуватися російськими наративами про те, що вони про велику російську культуру, ми вважаємо злочином також. Тому що вони (росіяни — ред.), власне, використовують цей наратив великої так званої російської культури як зброю, не гіршу, а часом, на жаль, ще ефективнішу, ніж їхні ракети", — наголосив Ткаченко.

Він також зазначив, що плани окупаційного уряду евакуювати кримські музеї є черговим воєнним злочином Російської Федерації, і МКІП вже звернулося до ЮНЕСКО із закликом зафіксувати ці спроби.

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"Ми знаємо, що за час окупації Криму були вчинені протиправні дії і з приводу об’єктів ЮНЕСКО в Бахчисараї, Херсонесі, і все це, відповідно, має "лягти" на репарації росіян", — додав міністр.

Автор: 

музей (441) росія (65002) Ткаченко Олександр (509) ЮНЕСКО (164)


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Топ коментарі
+2
Десь за кілька років можливо Ткаченко звернеться до шапіто-95, щоб припинили співпрацю з кінотеатрами і ТБ рашки, але це не точно, бо це інше і взагалі в усіх рашистів в сухпайках цукерки "рошен", не кажучи вже про іранських інструкторів дронів)
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17.10.2022 22:13
+1
страшна людина...скоро і попів гундяєвських нагне.
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17.10.2022 22:13
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страшна людина...скоро і попів гундяєвських нагне.
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17.10.2022 22:13 Відповісти
На Чехова схожий, Антон Палича...
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17.10.2022 22:19 Відповісти
непохмелившеяся реинкарнация?
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17.10.2022 22:21 Відповісти
Рылом не вышел для реинкарнации. Просто у Мироздания не так уж много базовых моделей. Ни к чему. Хватает же для музыки семи нот.
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17.10.2022 22:36 Відповісти
На підрса він більше схожий, а не на Чехова. На зеленого підрса.
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17.10.2022 22:47 Відповісти
Я не обіцяв висловлювати твою точку зору.
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17.10.2022 22:53 Відповісти
Десь за кілька років можливо Ткаченко звернеться до шапіто-95, щоб припинили співпрацю з кінотеатрами і ТБ рашки, але це не точно, бо це інше і взагалі в усіх рашистів в сухпайках цукерки "рошен", не кажучи вже про іранських інструкторів дронів)
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17.10.2022 22:13 Відповісти
у раССее нет своей истории. все украдено и присвоено, как и раССея, которая появилась при пиддаре 1 в 1721 году.
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17.10.2022 22:16 Відповісти
7 месяц я...ца чешут.
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17.10.2022 22:30 Відповісти
Ну чому тільки яйця чухають? Вони ше й шуфрича тримають в Раді у якості голови комітету з питань свободи слова. Того самого шуфрича, котрого не ****** вже декілька років, члена партіі опзж. Того самого шуфрича, котрий виконував делікатні доручення пуйла (навіть в Африку літав!) через свого безпосереднього шефа мертвечука.
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17.10.2022 22:57 Відповісти
То дайте інші наративи! Чайковський сам казав, що він з малоросії, "Чуєш" Маяковського, Розвінчате міфи про Гоголя, Мазепу, Скоропадського, Сірка, Хмельницького, Петлюру, Корольова...

А ще є Брєжнєв, Кобзон, Хрущов... Передача Криму Україні, Ватутін і визволення Києва, підрив Дніпрогесу...

Що у всіх цих випадках з "російскими наративами"?
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17.10.2022 23:00 Відповісти
Подав ознаки життя
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18.10.2022 09:15 Відповісти
 
 