УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9458 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
524 4

У Відні розпочала роботу місія МВФ по Україні

мвф

У Відні розпочала свою роботу місія Міжнародного валютного фонду по Україні, яка триватиме до 20 жовтня включно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Національний банк України повідомляє у Фейсбуці.

Представники НБУ на чолі з головою Національного банку Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами місії, під час яких розглядатимуться поточний стан економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

"Ми налаштовані на активну роботу з експертами Фонду. Сподіваємося на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою Моніторинговою програмою із залученням Ради МВФ, яка стане підґрунтям для повноцінної програми з Фондом", – наголосив голова НБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада продовжуватиме закликати до виключення РФ з міжнародних організацій, адже паліям не місце на зборах пожежників, - віцепрем’єрка Фріланд

В НБУ нагадали, що МВФ підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Так, у березні цього року в межах інструменту екстреного фінансування Rapid Financing Instrument (RFI) Україна отримала 1,4 млрд дол США. У жовтні МВФ надав додаткову підтримку обсягом 1,3 млрд дол. США завдяки розширенню RFI для країн, що постраждали від продовольчої кризи, викликаної повномасштабним нападом Росії на Україну.

"Нова програма стане важливим етапом у відносинах з Фондом та сигналом іншим партнерам для розширення міжнародної допомоги нашій країні", - повідомили в НБУ.

Автор: 

МВФ (3068) НБУ (10350)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то шоб фирташ не скучав...
ну и азаркин само собой.
показати весь коментар
17.10.2022 22:26 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2022 22:27 Відповісти
Гроби, звичайно, були б дешеші, навіть з золотими цвяхами.
показати весь коментар
17.10.2022 22:53 Відповісти
Грошей їм в руки не давайте !
показати весь коментар
18.10.2022 09:09 Відповісти
 
 