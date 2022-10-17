У Відні розпочала роботу місія МВФ по Україні

У Відні розпочала свою роботу місія Міжнародного валютного фонду по Україні, яка триватиме до 20 жовтня включно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Національний банк України повідомляє у Фейсбуці.

Представники НБУ на чолі з головою Національного банку Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами місії, під час яких розглядатимуться поточний стан економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

"Ми налаштовані на активну роботу з експертами Фонду. Сподіваємося на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою Моніторинговою програмою із залученням Ради МВФ, яка стане підґрунтям для повноцінної програми з Фондом", – наголосив голова НБУ.

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В НБУ нагадали, що МВФ підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Так, у березні цього року в межах інструменту екстреного фінансування Rapid Financing Instrument (RFI) Україна отримала 1,4 млрд дол США. У жовтні МВФ надав додаткову підтримку обсягом 1,3 млрд дол. США завдяки розширенню RFI для країн, що постраждали від продовольчої кризи, викликаної повномасштабним нападом Росії на Україну.

"Нова програма стане важливим етапом у відносинах з Фондом та сигналом іншим партнерам для розширення міжнародної допомоги нашій країні", - повідомили в НБУ.