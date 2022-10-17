Канада запровадила санкції проти 34 пропагандистів і телеканалу "Звезда"

Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії, внісши до санкційних списків низку російських пропагандистів, чиновників та діячів культури, які підтримують агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду Канади.

Санкції були запроваджені проти 34 фізичних та однієї юридичної особи, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.

"Ці особи та організації допомагають російському режиму підривати принципи державного суверенітету та несуть відповідальність за поширення неправдивих наративів, які слугують приводом для невиправданої війни російського режиму", – йдеться в повідомленні уряду Канади.

У переліку зокрема перебувають пропагандистський телеканал "Звезда", що належить міністерству оборони РФ, російські актори Сергій Безруков і Володимир Машков, телеведучі Тіна Канделакі та Наіля Аскер-Заде, помічник Путіна Володимир Мединський тощо.

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Після незаконної окупації Криму Росією у 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 1800 фізичних та юридичних осіб, а з 24 лютого – ще проти понад 1400 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.

Зокрема 30 вересня Канада запровадила санкції проти 43 російських олігархів, фінансових еліт та членів їхніх родин, так званий "керівний орган Херсона", а також 35 підтримуваних Росією "високопосадовців" у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.