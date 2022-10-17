УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9458 відвідувачів онлайн
Новини
973 8

Канада запровадила санкції проти 34 пропагандистів і телеканалу "Звезда"

рф,санкції

Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії, внісши до санкційних списків низку російських пропагандистів, чиновників та діячів культури, які підтримують агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду Канади.

Санкції були запроваджені проти 34 фізичних та однієї юридичної особи, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.

"Ці особи та організації допомагають російському режиму підривати принципи державного суверенітету та несуть відповідальність за поширення неправдивих наративів, які слугують приводом для невиправданої війни російського режиму", – йдеться в повідомленні уряду Канади.

У переліку зокрема перебувають пропагандистський телеканал "Звезда", що належить міністерству оборони РФ, російські актори Сергій Безруков і Володимир Машков, телеведучі Тіна Канделакі та Наіля Аскер-Заде, помічник Путіна Володимир Мединський тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада продовжуватиме закликати до виключення РФ з міжнародних організацій, адже паліям не місце на зборах пожежників, - віцепрем’єрка Фріланд

Після незаконної окупації Криму Росією у 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 1800 фізичних та юридичних осіб, а з 24 лютого – ще проти понад 1400 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.

Зокрема 30 вересня Канада запровадила санкції проти 43 російських олігархів, фінансових еліт та членів їхніх родин, так званий "керівний орган Херсона", а також 35 підтримуваних Росією "високопосадовців" у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.

Автор: 

Канада (2189) росія (65002) санкції (11790)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До сраки такі санкції.
показати весь коментар
17.10.2022 22:33 Відповісти
Не кажіть , дядечку так .

Та ж Тіна Канделакі дуже ********* їздити у Монако й йще кудись -- підалі від рідної вати .
У Машкова доньку в США .

У актерів взагалі почалось інше життя , бо тепер через санкції у половини не буде на заході московії жодних гастролєй .

Навіть у театра на Таганці зараз будуть проблеми . Бо Аплексимова підтримала агресію ***** .

Мабуть Юрій Любімов перегортається у домовині ...
показати весь коментар
17.10.2022 22:58 Відповісти
ух ти... оце так санкції...так санкції..
показати весь коментар
17.10.2022 22:36 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2022 22:38 Відповісти
А проти Ірану забули, чудіки, чияк їх америкпнцв називають жлоби
показати весь коментар
17.10.2022 22:38 Відповісти
Ні всіх пропагандистів прирівняти до терористів.І їх як і їхні сім'ї повинні ліквідовувати як терористів.Ця погань повинна це знати і усвідомлювати.
показати весь коментар
17.10.2022 22:45 Відповісти
У переліку зокрема перебувають пропагандистський телеканал "Звезда", що належить міністерству оборони РФ, російські актори Сергій Безруков і Володимир Машков, телеведучі Тіна Канделакі та Наіля Аскер-Заде, помічник Путіна Володимир Мединський тощо .ТОЩО ....😁
показати весь коментар
18.10.2022 00:06 Відповісти
 
 