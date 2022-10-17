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Новини Війна
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В СБУ назвали два основні сценарії завершення війни

війна

На сьогодні існує два найбільш імовірні сценарії завершення війни в Україні. Перший - державний переворот в РФ, внаслідок якого Путіна змістять з посади президента. А другий - повний і безапеляційний розгром російських військ на фронті.

Про це заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ і посиланням на Українські новини.

"Серед основних сценаріїв закінчення війни: зміна політичного керівництва РФ, ймовірно, через держпереворот і добровільна капітуляція, або ж повний і остаточний розгром на фронті і розвал Росії. Другий варіант для нас кращий, хоч і довший та триваліший, адже менший ризик рецидиву. Ми не хочемо, щоб через короткий проміжок часу знов довелося воювати нашим дітям чи онукам", - пояснив Вітюк.

За словами начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, перемога України може відбутися уже в короткостроковій перспективі, проте точних дат не назвав.

"Ми зацікавлені у повній поразці РФ. Тільки тоді припиняться спроби кібервпливу на нашу державу. Але якщо відбудеться певне "замороження" військових дій, то кібератаки продовжаться, як це було попередні 8 років", - додав Вітюк.

Читайте також: Щомісяця СБУ фіксує близько 1 тис. дезінформаційних кампаній РФ, перед 24 лютого фіксували близько 200, - Вітюк

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення Росії СБУ нейтралізувала понад 3,5 тис. кібератак на Україну. Це дозволило абсолютній більшості українських структур та електронних сервісів працювати в штатному режимі.

Автор: 

СБУ (12790) Вітюк Ілля (30)


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Топ коментарі
+18
Первый сценарий утопия: Куйло первого заменят на Куйло второго. Пока существует вонючая Параша с быдлоскотом в виде населения, война будет продолжаться.
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17.10.2022 23:03
+10
Сценарий только один- полный разгром рашистский нацистов и полная деокупация Украины. Без етого на рашке не будет переворота и ***** не уберут. Все же видели вчера что стоило ***** обстрелять Киев и другие города ракетами и дронами как орки опять начали восхвалять своего царя.
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17.10.2022 23:06
+8
Я за оба сценария вместе и плюс исчезновения параши
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17.10.2022 23:02
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цікаво скільки той сценарист заробляє ?
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17.10.2022 22:58 Відповісти
а шо не так, нульовий?
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17.10.2022 23:00 Відповісти
То я тобі таємниці не відкрию. То війна однієі людини. Ну захотілося старому стати 13-м Цезаром. Ну чо звучить. Гей Вовчик Путін Цісарь... Здохне і війна скінчится. А тому сценаристу краще займатися кібер безпекою. А для сценаріів думаю Арестовича хватає
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17.10.2022 23:10 Відповісти
Ключові слова - "гей вовчик"
пуйло не тільки педофіл, він жєнщіна шойга.
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17.10.2022 23:15 Відповісти
то чого воюють кацапи а не ***** сам один?
скажи пароль: путін *****!
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17.10.2022 23:19 Відповісти
Він альтруїст. Сценарії просто так пише.
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17.10.2022 23:00 Відповісти
Я за оба сценария вместе и плюс исчезновения параши
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17.10.2022 23:02 Відповісти
Первый сценарий утопия: Куйло первого заменят на Куйло второго. Пока существует вонючая Параша с быдлоскотом в виде населения, война будет продолжаться.
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17.10.2022 23:03 Відповісти
Сценарий только один- полный разгром рашистский нацистов и полная деокупация Украины. Без етого на рашке не будет переворота и ***** не уберут. Все же видели вчера что стоило ***** обстрелять Киев и другие города ракетами и дронами как орки опять начали восхвалять своего царя.
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17.10.2022 23:06 Відповісти
Основною ставкою плєшивого ху*ла на початку вторгнення було те, що він розраховував на п'яту колону - тобто українських запроданців. Не буде їх - не буде рецидиву у майбутньому, відповідно не буде чергової спроби. Тотальна україніцзація та дерусифікація в усіх сферах + нарощування війської міці з орієнтацією на власне виробництво якісних зразків воєнної техніки з залученням західних технологій + блискавичний економічний розвиток за рахунок репарацій (в першу чергу заморожені резерви рашистів) = сама надійна гарантія безпеки для України.
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17.10.2022 23:07 Відповісти
Два ценарії:
1. Перемога України.
2. Поразка росії.
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17.10.2022 23:10 Відповісти
нiякий "переворот" яким марять нашi керiвники та їх "радники" не допоможе. одне х#йло замiнять на iнше. викинути їх з нашої землi край необхiдно. але для них це "далека вiйна" з TV - це вони не будуть вважати поразкою i готуватимуть реванш. поки нашi ракети не будуть падати на їх територiю - це все вологi мрiї.
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17.10.2022 23:12 Відповісти
Логіка там мабудь така, що переворот повинен бут з метою закінчити війну, умови які нас влаштують їм зрозумілі також, а не для ескалації. А так, під великим питанням чи з'явиться пу-2 , адже є таке поняття як «роль особистості в історії».
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17.10.2022 23:27 Відповісти
таку "логiку" я i назвав "вологi мрiї". все простiше: 1) вони повиннi довго пам'ятати шо тут бьють, боляче бьют; 2) i боятися шо може прилетiти, якщо забудуть. тодi буде спокiй i репарацiї.
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18.10.2022 00:49 Відповісти
Вологі не вологі…, влаштує любий варіант перемоги, будьте реалістом. Чим скоріше наша перемога наступить з будь-яких причин тим краще. Зрозуміло варіант «посипався фронт» найкращий, та якщо це буде смерть *****, переворот і будь які інші внутрішні причини - теж влаштує
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18.10.2022 09:55 Відповісти
Також на сьогодні існує два сценарії державного перевороту в РФ, внаслідок якого путіна змістять з посади президента. Перший - реалістичний: прилетять інопланетяни і анігілюють путіна за допомогою анігілятора. А другий - фантастичний: народ росії отямиться, вийде на вулиці і здійснить держпереворот.
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17.10.2022 23:17 Відповісти
"держпереворот і добровільна капітуляція, або ж повний і остаточний розгром на фронті і розвал Росії" Джерело:

Хто їм сказав, що держпереворот і добровільна капітуляція - то один пункт? Чи вони думають, що гасіння недопалка запопобігне вагітності? Переворот і капітуляція - різні речі!

Так само "розгром на фронті і розвал росії". Одне не слідує за іншим! І це зовсім не значить, що наша перемога призведе до розпаду імперії. Нашо такі дебільні вкиди в стилі арестовича???
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17.10.2022 23:19 Відповісти
Путин боится собственных вооружённых сил - вот почему он обложился частными армиями Кадырова и Пригожина, преданных лично ему.
Для генералитета они никто, хмуи с бугра, которых можно смять и закрыть вопрос.
Российской армии война ни за что уже осточертела.
Особенно когда воевать особо некем и нечем, кроме советских ракет и иранских летающих мопедов.
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17.10.2022 23:41 Відповісти
Танк путинистов Т80БВ был подбит украинским огнём, потерял гусеницу и с мёртвым экипажем нарезает круги, пока есть горючее.

Жуткая метафора всей путинской россии.

https://www.kavkazcenter.com/russ/

Смотрите в Твиттере
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17.10.2022 23:56 Відповісти
Дивлячись на те, як захід хоче перемоги України над кацапами, то стає зрозумілим, що цю війну українці будут передавати у спадок.
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18.10.2022 00:06 Відповісти
Є Захід і Захід. Дві величезні різниці.
Є Франція/Італія, і є Британія і США.
Німеччина змінюється на очах.
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18.10.2022 00:42 Відповісти
Захід не хоче няньчити вередливу дитину, що весь час клянчить собі іграшки, а до прагматичних взаємних стосунків захід давно готовий. Нам час подорослішати і навчитись вирішувати свої проблеми без няньок, а ще краще навчитись не створювати собі проблем.
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18.10.2022 00:45 Відповісти
Так, хто ж проти. Якщо за тридцять років ми не "подорослішали і не навчилися", то навряд чи змінимося у майбутньому.
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18.10.2022 00:52 Відповісти
Якщо починати відлік, то з 2014 року.
1991 рік є роком, коли незалежність звалилась нам у подарунок.
Справжня незалежність завойовується тільки кровью.
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18.10.2022 01:00 Відповісти
Так, незалежність (від совка) впала нам у подарунок, що від радості українці одразу обрали у президенти незалежної країни комуняку-совка.
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18.10.2022 01:08 Відповісти
А Петлюра у своєму творі "Московська воша" розповідає про одні й ті ж помилки українців задовго до 1991 року, які нам коштували своєї країни та мільйонів жертв.
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18.10.2022 01:16 Відповісти
Насмотрелись "Валькирии". Единственным немцем, кто смог приоткрыть основную причину путча 20 июля 1944 был адьютант Гитлера Н.БЕлов. Он поведал, что с 1942 года Гитлер решительно убирал с передовых командных постов членов дворянского сословия, их переводили подальше от фронта. С самим Беловым они прекратили общение. Именно дворянство и было основными закаперщиками путча. А принял в 1942 году такое решение после посещения фестиваля композитора Вагнера, почитателем которого он был. Тогда вдова композитора, которую тот уважал, настоятельно просила восстановить монархию. Сначала с фронта убрали принцев, баронов и т.д. Поэтому и путч не нашел никакой поддержки в армии. Так что даже упоминание переворота это детская иллюзия.
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18.10.2022 01:29 Відповісти
Перший сценарій навіть не треба розглядати.
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18.10.2022 09:11 Відповісти
 
 