В СБУ назвали два основні сценарії завершення війни
На сьогодні існує два найбільш імовірні сценарії завершення війни в Україні. Перший - державний переворот в РФ, внаслідок якого Путіна змістять з посади президента. А другий - повний і безапеляційний розгром російських військ на фронті.
Про це заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ і посиланням на Українські новини.
"Серед основних сценаріїв закінчення війни: зміна політичного керівництва РФ, ймовірно, через держпереворот і добровільна капітуляція, або ж повний і остаточний розгром на фронті і розвал Росії. Другий варіант для нас кращий, хоч і довший та триваліший, адже менший ризик рецидиву. Ми не хочемо, щоб через короткий проміжок часу знов довелося воювати нашим дітям чи онукам", - пояснив Вітюк.
За словами начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, перемога України може відбутися уже в короткостроковій перспективі, проте точних дат не назвав.
"Ми зацікавлені у повній поразці РФ. Тільки тоді припиняться спроби кібервпливу на нашу державу. Але якщо відбудеться певне "замороження" військових дій, то кібератаки продовжаться, як це було попередні 8 років", - додав Вітюк.
Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення Росії СБУ нейтралізувала понад 3,5 тис. кібератак на Україну. Це дозволило абсолютній більшості українських структур та електронних сервісів працювати в штатному режимі.
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пуйло не тільки педофіл, він жєнщіна шойга.
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1. Перемога України.
2. Поразка росії.
Хто їм сказав, що держпереворот і добровільна капітуляція - то один пункт? Чи вони думають, що гасіння недопалка запопобігне вагітності? Переворот і капітуляція - різні речі!
Так само "розгром на фронті і розвал росії". Одне не слідує за іншим! І це зовсім не значить, що наша перемога призведе до розпаду імперії. Нашо такі дебільні вкиди в стилі арестовича???
Для генералитета они никто, хмуи с бугра, которых можно смять и закрыть вопрос.
Российской армии война ни за что уже осточертела.
Особенно когда воевать особо некем и нечем, кроме советских ракет и иранских летающих мопедов.
Жуткая метафора всей путинской россии.
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Є Франція/Італія, і є Британія і США.
Німеччина змінюється на очах.
1991 рік є роком, коли незалежність звалилась нам у подарунок.
Справжня незалежність завойовується тільки кровью.