В СБУ назвали два основні сценарії завершення війни

На сьогодні існує два найбільш імовірні сценарії завершення війни в Україні. Перший - державний переворот в РФ, внаслідок якого Путіна змістять з посади президента. А другий - повний і безапеляційний розгром російських військ на фронті.

Про це заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ і посиланням на Українські новини.

"Серед основних сценаріїв закінчення війни: зміна політичного керівництва РФ, ймовірно, через держпереворот і добровільна капітуляція, або ж повний і остаточний розгром на фронті і розвал Росії. Другий варіант для нас кращий, хоч і довший та триваліший, адже менший ризик рецидиву. Ми не хочемо, щоб через короткий проміжок часу знов довелося воювати нашим дітям чи онукам", - пояснив Вітюк.

За словами начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, перемога України може відбутися уже в короткостроковій перспективі, проте точних дат не назвав.

"Ми зацікавлені у повній поразці РФ. Тільки тоді припиняться спроби кібервпливу на нашу державу. Але якщо відбудеться певне "замороження" військових дій, то кібератаки продовжаться, як це було попередні 8 років", - додав Вітюк.

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Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення Росії СБУ нейтралізувала понад 3,5 тис. кібератак на Україну. Це дозволило абсолютній більшості українських структур та електронних сервісів працювати в штатному режимі.