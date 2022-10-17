Повітряні сили ввечері збили вісім дронів-камікадзе "Шахед"
Повітряне командування "Центр" знищило 8 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" близько 21:00.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 21.00 17 жовтня у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136".
Шість цих баражуючих боєприпасів збито винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами ПЗРК.
Ще два "Shahed-136" збили зенітники Сухопутних військ.
Близько 15.00, під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря, протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України збито дві крилаті ракети "Калібр", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+14 Сергей Хорунжий #460262
показати весь коментар17.10.2022 23:15
+9 Великая Исландия
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+7 YU ST
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«Они нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами. Первая партия БПЛА была 300, вторая партия намного-намного больше. Всего 2400 штук. Такими темпами даже по 100 в день имеем месяц активных налетов».
нахрена здесь его упоминать - этого тридвараза...?
люсинда выклянчит у фейгина колготки с люрексом и включит динамо...
Думаю, сейчас эти сухопутные ЗАКи американской армии ни к чему, а нам до глобального решения проблемы с этим иранским говном, они бы пришлись очень кстати. Не говоря уже о том, что они весьма эффективны и против КР.
Так идите учиться, если у вас с английским всё ок. Если, конечно, победите косную и неповоротливую систему нашего МО, или кто там отвечает у нас за набор на обучение.
Бережи вас Господь та Матінка Богородиця
перший рубіж-ПЗРК
другий рубіж-вертольоти ПТУРС або великокаліберний кулемет саме краще
третій рубіж-ПВО зачистка остатків яких може і не бути
не пойму що поганого в цій моделі
ефективність -99.9%
дешивизна- пзрк, патрони, горючка для вертольотів
с послдідуючим їх використання по ворожих цілях
Відео вийшло так собі, дуже було темно.