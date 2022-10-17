Повітряні сили ввечері збили вісім дронів-камікадзе "Шахед"

Повітряне командування "Центр" знищило 8 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" близько 21:00.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 21.00 17 жовтня у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136".



Шість цих баражуючих боєприпасів збито винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами ПЗРК.

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Ще два "Shahed-136" збили зенітники Сухопутних військ.



Близько 15.00, під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря, протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України збито дві крилаті ракети "Калібр", - йдеться у повідомленні.