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Новини Війна
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Повітряні сили ввечері збили вісім дронів-камікадзе "Шахед"

іран

Повітряне командування "Центр" знищило 8 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" близько 21:00.

Про це повідомила  пресслужба Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 21.00 17 жовтня у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136".

Шість цих баражуючих боєприпасів збито винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами ПЗРК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники збили дрон із вибухівкою на Чернігівщині

Ще два "Shahed-136" збили зенітники Сухопутних військ.

Близько 15.00, під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря, протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України збито дві крилаті ракети "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ввечері збили вісім дронів-камікадзе Шахед 01

Автор: 

знищення (7172) дрони (4648) Повітряні сили (2610)


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Топ коментарі
+14
Дякую, ЗСУ! Що тут говорити, наші зараз в світі найкращі.
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17.10.2022 23:15
+9
считаю что цитировать здесь Люсю Абсдрыстовича - моветон...
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17.10.2022 23:19
+7
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17.10.2022 23:21
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Дякую, ЗСУ! Що тут говорити, наші зараз в світі найкращі.
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17.10.2022 23:15 Відповісти
Россия 2-3 месяца может кошмарить Украину дронами как сегодня - Арестович
«Они нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами. Первая партия БПЛА была 300, вторая партия намного-намного больше. Всего 2400 штук. Такими темпами даже по 100 в день имеем месяц активных налетов».
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17.10.2022 23:16 Відповісти
считаю что цитировать здесь Люсю Абсдрыстовича - моветон...
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17.10.2022 23:19 Відповісти
Про Люську можно говорить все что угодно, но похоже рашка действительно поставила на то чтобы мы выстреляли весь боезапас ракет, оставив нас без ПВО. Именно поетому нам нужно выработать новую тактику против мопедов. Или патрулировать города вертолетами (вместо держать их на фронте и тупо применять для отстрелов нурсов куда нибудь) или вплоть уничтожать дроны китайскими квадрокоптерами заряженными взрывчаткой.
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17.10.2022 23:27 Відповісти
про дроны ясно и без Люси...!
нахрена здесь его упоминать - этого тридвараза...?
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17.10.2022 23:35 Відповісти
Vsio stojit dengi,daze ******* 155mm sto dajut,tolko snariadi skazem 180 stuk pocti 1mln evro,eto na nedeliu maksimum.Dast novyje PVO i snariadi,takze dostatocno.Ecio interesni droni sto vam stati obecali,vot oni mogli patrulirovat i raketi takze u nix jest dlia mopedov ili kalibrov
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17.10.2022 23:43 Відповісти
Схоже ви праві , виснавживши наше ППО , вони зможуть стратегічними бомбардувальниками проводити килимові бомбардування не застосовуючи ЯО , і при цьому з жахливими наслідками...
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18.10.2022 00:11 Відповісти
Какое-то ПВО новое нам успеют доставить, при чем может достаточно много к тому моменту как теоретически закончатся совецкие ракеты
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18.10.2022 00:18 Відповісти
Саме так , нам лишається тільки сподіватись...
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18.10.2022 00:26 Відповісти
Реально так і буде. Насамси закриють Київ та скоріше за все Львів вже в цьому місяці. Iris T скоріш за все закриває зараз Одесу
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18.10.2022 00:28 Відповісти
+
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18.10.2022 00:37 Відповісти
А есть у них эти 2400 или это кацапы им заказали для производства? Если нет то вопрос сколько времени понадобится, что бы их сделать
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17.10.2022 23:23 Відповісти
Арестович это писдун и аферист. Если он что-то говорит, значит все наоборот
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17.10.2022 23:28 Відповісти
та стопудово...
люсинда выклянчит у фейгина колготки с люрексом и включит динамо...
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17.10.2022 23:38 Відповісти
Він, здається, взагалі працює, як ІПСО для кацапів.
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17.10.2022 23:50 Відповісти
Да понятно, что про ракеты это ипсо, типа мы их все на дроны потратим. Учитывая то, что на рамштайне главной темой было закрытие неба на Украиной, то чего уж, а ракет у нас будет хватать. По ходу люська спецом кидает ипсо про нехватку ракет, чтобы сами кацапы быстрее эти дроны израсходовали. Это как типа, они с Фейгином загнали кацапов на правый берег Херсона,А главный удар был на Харьковщине
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18.10.2022 00:16 Відповісти
Ну попадает он своими прогнозами иногда ..Как говорят - " сломанные часы тоже раз в сутки точное время показывают"
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17.10.2022 23:58 Відповісти
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17.10.2022 23:21 Відповісти
Люся Гучномовець-Генератор Випадкових Речень.
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17.10.2022 23:22 Відповісти
37 було вранці. Виходить збили 45 дронів за добу? Дуже не погано.
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17.10.2022 23:25 Відповісти
Терористи росіяни отримавши можливо до 2400 дронів начали спамити ними, як прокляті, щоб виснажити нашу ППО. Надіюсь, влада та союзники потурбувались про достатній запас зенітних засобів боротьби. Україна бореться з наслідками, а причина - оскільки завод з виробництва шахідів за 2000 км, і успішно клепає нові дрони
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17.10.2022 23:38 Відповісти
Зеленский говорил, что 2400 ирану заказали. Но непонятно если сейчас они у Ирана или их для раши только делать будут
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17.10.2022 23:41 Відповісти
самое дешевое, рациональное и эффективное решение проблемы персидских мотопедов - передать нам из загашников армии США пару десятков старых, но до чёрта эффективных Centurion C-RAM. Тем более, его удобно использовать именно для прикрытия объектов, где необходимо избегать сопутствующего ущерба - его 20мм снаряды снабжены возможностью детонации\самоликвидации в воздухе, что исключает их падение на землю. А скорострельность 75 выстрелов в секунду за пол-секунды разорвет летающий мотопед в хлам на дистанции до 5,5 км.
Думаю, сейчас эти сухопутные ЗАКи американской армии ни к чему, а нам до глобального решения проблемы с этим иранским говном, они бы пришлись очень кстати. Не говоря уже о том, что они весьма эффективны и против КР.
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17.10.2022 23:42 Відповісти
У американцев много вего интересного, которым они не пользуются, но не передают. Видимо сами хотят повоевать с кацапами в Польше допустим или в странах Балтии
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17.10.2022 23:49 Відповісти
не думаю, что причина лежит в той плоскости, как вы представляете. Во многом инициатива должна исходить от нас, а если ее нет, то на нет и суда нет. Двадцать ЗАКов - это сотня человек (мотивированных, и со знанием английского технического хотя бы на среднем уровне) должна поехать на обучение. И где их брать? Это же вам не ЗУ-23-2. Сколько немцы обучали расчеты на "гепарды"? Вот и здесь не меньше.
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18.10.2022 00:00 Відповісти
С первого дня войны мы говорим о передачи ПВО. Просто американцы до сих пор не верят в нашу победу
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18.10.2022 00:07 Відповісти
завтра вам привезут во двор Centurion. Что вы сможете с ним сделать??
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18.10.2022 00:09 Відповісти
То есть учится нужно работать на них полгода? Сомневаюсь
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18.10.2022 00:10 Відповісти
нет, месяц при приличном знании технического английского у набранной сотни курсантов. Вы бы и сами по сотне причин (и даже весьма уважительных) не поедете учиться и дальше связать своё будущее со службой в ЗСУ, но и хер найдете в своём окружении хотя бы одного человека, который готов был бы сделать такой шаг. Проверено жизнью. Просто иногда безответственный ****** начинает *********.
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18.10.2022 00:19 Відповісти
Я в ТРО, с удовольствием пойду учится. Что мешало амерам передать нам их еще летом?
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18.10.2022 00:24 Відповісти
я вам завидую, потому что я благодарю бога, что пока самостоятельно могу себе жопу вытереть.
Так идите учиться, если у вас с английским всё ок. Если, конечно, победите косную и неповоротливую систему нашего МО, или кто там отвечает у нас за набор на обучение.
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18.10.2022 00:32 Відповісти
Дякуємо нашим захисникам.
Бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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17.10.2022 23:47 Відповісти
Шкода, що ППО витрачає дорогі ракети на цей хлам. Якісь авіаційні кулемети могли б допомогти...
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17.10.2022 23:49 Відповісти
я предлагал модель борьби з шахідами
перший рубіж-ПЗРК
другий рубіж-вертольоти ПТУРС або великокаліберний кулемет саме краще
третій рубіж-ПВО зачистка остатків яких може і не бути
не пойму що поганого в цій моделі
ефективність -99.9%
дешивизна- пзрк, патрони, горючка для вертольотів
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18.10.2022 00:50 Відповісти
А вночі як їх збивати?
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18.10.2022 05:31 Відповісти
предлагаю брать шахіди на абордаж вертольотами
с послдідуючим їх використання по ворожих цілях
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18.10.2022 00:56 Відповісти
Вчора в ввечері на моїх очах (в якомусь місці України) за допомогою пво та стрилецької зброї збили 4 дрона. На запитання, як це вночі, - підсвічували фонариком. Тривало з пів години. Це було дуже круто. Слава зсу!

Відео вийшло так собі, дуже було темно.
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18.10.2022 07:46 Відповісти
 
 