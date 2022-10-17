Прикордонники збили дрон із вибухівкою на Чернігівщині

Українські прикордонники приземлили дрон, за допомогою якого росіяни намагалися атакувати Чернігівську область.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, неподалік від кордону з Росією окупанти запустили коптер, щоб скинути вибуховий пристрій.

Прикордонники влучним пострілом зі стрілецької зброї приземлили дрон. Разом з ним впав і вцілілий боєприпас.

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