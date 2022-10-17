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Прикордонники збили дрон із вибухівкою на Чернігівщині

атака,дрон

Українські прикордонники приземлили дрон, за допомогою якого росіяни намагалися атакувати Чернігівську область.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, неподалік від кордону з Росією окупанти запустили коптер, щоб скинути вибуховий пристрій.

Прикордонники влучним пострілом зі стрілецької зброї приземлили дрон. Разом з ним впав і вцілілий боєприпас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС та ЗСУ закликали власників зброї не намагатися збивати дрони самотужки

Автор: 

прикордонники (1095) Чернігівщина (1584) дрони (4648)


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