УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9644 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
6 328 15

Італія надала Україні новий пакет військової допомоги

резніков

Італія надала Україні новий пакет військової допомоги.

Про це без конкретики повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Він подякував уряду та міністру оборони Італії Лоренцо Гуеріні за надання нового пакету військової допомоги, "який допоможе значно посилити нашу обороноздатність від російської агресії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із лідером партії "Брати Італії" Мелоні подальшу підтримку України

Декілька тижнів тому італійське видання Formiche повідомляло, що Італія готує п'ятий пакет військової допомоги для України, що включає військову техніку та обладнання.

Автор: 

Італія (1565) допомога (8321) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Резніков, відпишися, коли заглянеш у пакет.
показати весь коментар
17.10.2022 23:56
+4
Що там в пакеті, Єрмак в курсі? Може і нам розкажуть?
показати весь коментар
18.10.2022 00:10
+3
За Марківа вже і не згадують?
показати весь коментар
17.10.2022 23:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Crotale-NG дали?
показати весь коментар
17.10.2022 23:51 Відповісти
Дали! Дали! 26-Бэ дали! Такая гидравлика! Я так думаю. (с)
показати весь коментар
18.10.2022 02:03 Відповісти
дали что??
показати весь коментар
18.10.2022 02:12 Відповісти
"Мимино"
показати весь коментар
18.10.2022 02:14 Відповісти
не смешно
показати весь коментар
18.10.2022 02:55 Відповісти
Возможно....
показати весь коментар
18.10.2022 02:59 Відповісти
Італія вже перевзулась?
показати весь коментар
17.10.2022 23:51 Відповісти
Вони надавали допомогу і раніше. Та звісно у них є величезний потенціал значно її наростити.
показати весь коментар
17.10.2022 23:54 Відповісти
За Марківа вже і не згадують?
показати весь коментар
17.10.2022 23:56 Відповісти
Давно не чув вже про це. Та і начебто вирішене вже питання по Марківу.
Мабудь вони розуміють, що вже не час для загравання з ****** (і загравання мабуть викликають більш однозначну реакцію союзників). Треба визначатись на чиєму ти боці..
показати весь коментар
18.10.2022 00:03 Відповісти
Резніков, відпишися, коли заглянеш у пакет.
показати весь коментар
17.10.2022 23:56 Відповісти
Не дарма рашисти називають і італійців, і українців "фашистами"...
показати весь коментар
18.10.2022 00:01 Відповісти
Що там в пакеті, Єрмак в курсі? Може і нам розкажуть?
показати весь коментар
18.10.2022 00:10 Відповісти
Италия могла бы дать батальон Коза-Ностры для работы с предателями.
И боевых пловцов для большего порядка в Чёрном море.
показати весь коментар
18.10.2022 00:55 Відповісти
Не треба взагалі знати що передають. Все має бути негласно. І не треба всілякі дурниці питати.
показати весь коментар
20.01.2023 20:09 Відповісти
 
 