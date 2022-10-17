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Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги.
Про це без конкретики повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
Він подякував уряду та міністру оборони Італії Лоренцо Гуеріні за надання нового пакету військової допомоги, "який допоможе значно посилити нашу обороноздатність від російської агресії".
Декілька тижнів тому італійське видання Formiche повідомляло, що Італія готує п'ятий пакет військової допомоги для України, що включає військову техніку та обладнання.
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+4 Trevo Trow
показати весь коментар17.10.2022 23:56
+4 Микола Мазуренко
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Мабудь вони розуміють, що вже не час для загравання з ****** (і загравання мабуть викликають більш однозначну реакцію союзників). Треба визначатись на чиєму ти боці..
И боевых пловцов для большего порядка в Чёрном море.