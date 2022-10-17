Італія надала Україні новий пакет військової допомоги.

Про це без конкретики повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Він подякував уряду та міністру оборони Італії Лоренцо Гуеріні за надання нового пакету військової допомоги, "який допоможе значно посилити нашу обороноздатність від російської агресії".

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Декілька тижнів тому італійське видання Formiche повідомляло, що Італія готує п'ятий пакет військової допомоги для України, що включає військову техніку та обладнання.